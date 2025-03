Video-Boom auf LinkedIn: So wertest du deine Artikel und Newsletter visuell auf

Für alle Autor:innen von Artikeln und Newslettern auf Linkedin sowie Video-Creator gibt es gute Nachrichten. Denn die Business-Plattform ermöglicht inzwischen die native Integration von Videos direkt im Beitrags-Composer. Damit trägt die Plattform der Relevanz von Videos, insbesondere Kurzvideos, Rechnung. Bewegtbild-Content hat sich auf Linkedin in den vergangenen Monaten ohnehin zu einem zentralen Format entwickelt und wird den Usern jetzt noch öfter begegnen.

Linkedin und das Videoformat: Im Newsletter, im Feed, im Carousel

Video-Content wird auf LinkedIn bereits 36 Prozent mehr rezipiert als im Vorjahr, Tendenz steigend. Und in LinkedIns B2B-Marketing Benchmark Report 2024 war schon von einem 45-prozentigen Plus bei den Video-Uploads die Rede. Im Jahr 2025 dürften noch deutlich mehr Videoinhalte dazukommen.

Lakshman Somasundaram, Director of Product bei Linkedin für die Bereiche Video, Games und Moonshots, verkündete auf der Plattform, dass das Wachstum bei der Kreation von Video-Content – das für Millionen Views sorgt – doppelt so groß wie bei anderen Formaten ist. Während die Plattform inzwischen Video-Carousels im Bereich „Videos For You“ mobil und auch auf dem Desktop anzeigt, Video-Views öffentlich darstellt und mit immer neuen Features für die Video-Creator daherkommt, lassen sich Videos jetzt auch einfach in Artikel und Newsletter integrieren. Darauf verweist der Social-Media-Experte Lindsey Gamble auf Threads und auf seinem Blog.

Auch ich kann die Funktion schon nutzen. Dabei müssen User bei der Erstellung eines Artikels einfach auf das Bild-Icon klicken, um entweder ein Bild oder Video einfügen zu können.

Die Funktion ermöglicht den Autor:innen zum einen, ihre Beiträge mit Videoinhalten aufzulockern oder zu erweitern. Beispielsweise können sie Kontexte mit Bewegtbild illustrieren, Video-Podcasts passend zum Inhalt einbetten oder ein besprochenes Kurzvideo aufzeigen. Zum anderen profitieren die Video-Creator – und das können die Autor:innen auch selbst sein – ebenfalls von der Option, da sie mehr Reichweite über die Artikel und Newsletter erhalten. Für Video-Creator bietet sich also die Kombination aus Videos und Artikeln ebenfalls an.

Newsletter werden auf Linkedin immer weiter optimiert

Wer auf Linkedin Newsletter kreiert, kann sich inzwischen über diverse Funktionserweiterungen freuen. Creator können in ihrem Profil via Button zum Abonnieren einladen. Alternativ können Linkedin-User die Integration angepasster Buttons mit einer URL nutzen. Dort können sie für ihr Profil also einen individuellen CTA-Text mit einer URL ihrer Wahl verknüpfen.

Außerdem lassen sich Newsletter seit Sommer 2024 sponsern und somit als vielschichtiger Marketing-Kanal einsetzen. Besonders wichtig war allerdings noch ein weiteres Newsletter-Update aus dem vergangenen Jahr: Nach diesem konnten endlich alle Mitglieder auf Linkedin Newsletter erstellen. Und sie haben diverse neue Features erhalten, etwa die KI-Bildgenerierung und die Integration von Unternehmensseiten. Ein Kommentar-Redesign zeigt die Kommentare seither auf der rechten Seite neben dem Newsletter an, nicht mehr darunter – ähnlich wie im YouTube-Redesign.

Damit du mit deinen Videos, ob für Artikel und Newsletter gedacht oder einfach für die Veröffentlichung im Feed, nicht nur Likes und andere Reaktionen generierst, liefert Linkedin neue Tools. Laut Lakshman Somasundaram von Linkedin kommt eine Profil-Preview direkt in den Full-Screen-Video-Player. So können User dein Profil direkt im Feed sehen, andere Videos, Informationen zu dir und deinem Jobtitel, deine Follower-Zahl und dergleichen mehr auf einen Blick einsehen, ohne die Video-Experience zu verlassen. Auf diese Weise kannst du über die Videos auch schnell zu neuen Kontakten und Kooperationen gelangen.

Um dieses Bestreben zu unterstützen, integriert Linkedin einen prominenteren und größeren Follow Button direkt im Video-Player. Zu guter Letzt bietet die Plattform noch ein Metrik-Update: Creator können künftig die durchschnittliche Watchtime ihrer Videos in den Post Analytics einsehen.

Noch mehr Tipps zu einer guten Performance auf Linkedin hörst du im Podcast mit Linkedins Niklas Fazler.

Um noch mehr über die Videokreation zu lernen, verweist das Unternehmen auch auf eigene Kurse. Für Video-Creator auf der Plattform sollten aber die Basic-Tipps, regelmäßiges Posting zu relevanten Themen und der Einsatz der stetig neuen Tools als Grundlage dienen. Auch Werbetreibende können dabei auf Video-Ad-Optionen Linkedin setzen. Dazu gehört das Wire-Programm ebenso wie die Option, über Accelerate KI-gestützt mit Videos Kampagnen zu erstellen.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

