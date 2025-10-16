Videos, Fotos und Gruppen-Chats: So will Threads mit neuen Messaging-Funktionen X angreifen

Zu jedem guten sozialen Medium gehören Direktnachrichten. Auf Instagram sind die DMs laut Plattformchef Adam Mosseri sogar längst wichtiger als der Feed für die User. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, ehe Metas neuestes soziales Medium Threads auch DMs erhalten sollte. Im Juli 2025, knapp zwei Jahre nach dem Launch der X-Konkurrenz, war es dann so weit.

Anzeige Anzeige

Jetzt kommen die Direct Messages endlich nach Deutschland und in den Rest der EU. Zudem liefert Threads Gruppen-Chats und lässt dich Fotos, Videos und GIFs versenden sowie deine Inbox und Anfragen verwalten. Neu sind zudem die Invite-Links, die zeitnah für Gruppen-Chats folgen sollen.

Das große Nachrichten-Update von Threads untermauert Metas Bestreben, die Plattform zur nächsten großen Social-App zu formen – inklusive umfassender Werbemöglichkeiten.

Anzeige Anzeige

Threads-DMs in Deutschland: So sehen die neuen Nachrichtenfunktionen aus

Die Threads-Nachrichten sind ab dieser Woche für User in der EU verfügbar. Sie werden also endlich auch für User in Deutschland ausgerollt, die damit mit anderen Plattform-Usern in Kontakt treten können. Dazu dient künftig ebenso das neue Gruppen-Chat-Feature. Dieses rollt Meta ab jetzt als Nachrichtenoptimierung aus. Für die Direktnachrichten gibt es indes die Option, Videos und Fotos, GIFs und Sticker in die Nachrichten zu integrieren. Außerdem können User sie ähnlich wie auf Instagram in einem Posteingang die DMs sowie Anfragen verwalten. Bei den Anfragen können User nicht sehen, ob du diese bereits gelesen hast, und du kannst sie in den Einstellungen auch deaktivieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Threads, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Threads auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Threads, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das Gruppen-Chat-Feature wiederum ermöglicht es, Nachrichten mit bis zu 50 Personen auszutauschen. Ein Admin kann die Gruppe verwalten und nach Belieben benennen. Personen können nur von Usern eingeladen werden, denen sie folgen, nur Admins können sie entfernen. Demnächst aber werden auch Invite-Links wie für Whatsapp-Gruppen-Chats bereitstehen, um den Beitritt zu den Gruppen zu erleichtern. Ein konkretes Datum für den Start nannte Threads jedoch nicht.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

User können Gruppen-Chats jederzeit wieder verlassen und Nachrichten darin genauso wie Posts bis zu 15 Minuten nach dem Versenden bearbeiten.

Communities, Experimente, Ads: So kurbelt Threads das Plattformwachstum an

Die Neuerungen für den Nachrichtenbereich der Plattform sind ein zentraler Schritt für Threads, aber längst nicht der einzige, der die Meta-Tochter weiterentwickelt. Zum einen ist die Ausweitung solch relevanter Funktionen für zahlreiche Millionen von Usern wie in der EU besonders wichtig. Darauf verweist der neue Threads-Chef Connor Hayes in seinem Post ebenfalls implizit.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Threads, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Threads auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Threads, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zum anderen bietet die Plattform aber immer wieder diverse neue Funktionen für Nutzer:innen. Hayes kündigte jüngst bereits Communitys an. Diese wurden zuletzt schon getestet und erinnerten an Reddit und die Konkurrenz X. Auf X können einige User sogar lange Artikel integrieren und auch mit dieser Option hat Threads kürzlich experimentiert. Für die UX-Optimierung sorgen derweil Updates wie Thread-Labels mit Nummern, die die Einordnung von mehrteiligen Posts erleichtern und zum Beispiel im Post zum DM-Update zu sehen sind.

All diese Veränderungen optimieren die Plattformerfahrung. Inzwischen setzen schon über 400 Millionen monatlich aktive User auf Threads. Zuletzt überholte die Meta-Tochter X im Mobile-Bereich gar erstmals bei täglich aktiven Usern. Die Weiterentwicklung von Threads ist aufseiten von Meta einem großen Ziel untergeordnet. Man möchte eine neue Major-Social-App bereitstellen, um diese mithilfe von Ads monetarisieren zu können. Anfang 2025 begann der Konzern, Ads auf der Plattform auszuspielen.

Jetzt können Advertiser via Advantage+ oder manuell Threads-Ads integrieren. Und neue Werbeformate für Bilder und Videokontexte werden nach und nach eingeführt. So könnte Threads schon 2026 einen relevanten Anteil zu Metas immensen Ad-Einnahmen beisteuern. Dieser lag im zweiten Quartal 2025 insgesamt bei 46,6 Milliarden US-Dollar.

Anzeige Anzeige

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.