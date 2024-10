News

Nach The Day Before: Entwickler scheitert bei Kickstarter – kündigt aber schon das nächste Spiel an

Das Survival-Spiel The Day Before war ein Flop. Davon kann sich das Entwicklerstudio offenbar nur schwer erholen. Eine Kickstarter-Kampagne scheiterte. Ein neues Spiel ist aber schon in Arbeit. Die Finanzierung könnte sich interessant gestalten.