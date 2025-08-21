Gaming goes Weltall: Diese Videospieltechnik optimiert Sonnensegel

Videospieltechniken werden sogar zu Weltallzwecken eingesetzt. (Bild: Shutterstock/Krakenimages.com)

Wer an Solarsegel im Weltall denkt, hat wohl nicht als Erstes die Gaming-Industrie im Sinn. Forscher:innen der Universität Nottingham in England verknüpften die beiden nicht offensichtlich korrelierenden Fachgebiete allerdings – und zogen einigen Nutzen daraus. Aber der Reihe nach.

So half Raytracing bei der Sonnensegel-Forschung

Die Grundidee der Forscher:innen war, einen Algorithmus zum Entwerfen, Testen und Verbessern eines speziellen Sonnensegels zu entwickeln. Dieses bricht das auftreffende Sonnenlicht so, dass daraus Schub erzeugt wird. Herkömmliche reflektierende Segel sollen so übertroffen werden, insbesondere bei Flugbedingungen mit hohem Luftwiderstand im niedrigen Erdorbit, erklärte die Universität Nottingham in einer Pressemitteilung.

Um die Lichtbrechung durch das Segel zu simulieren, griff Samuel Thompson, ein Doktorand der Universität Nottingham, auf eine in den meisten 3D-Videospielen übliche Technik zurück: Raytracing. Dieser rechenintensive Ansatz simuliert einzelne Lichtstrahlen und ermittelt, wie sie mit ihrer Umgebung – in diesem Fall einem Sonnensegel – interagieren.

Auch Reinforcement Learning kam zum Einsatz

Der Schlüssel zu dieser Technik liegt in der gleichzeitigen Simulation sehr vieler dieser Strahlen. Thompson musste einige Strahlen entfernen, die unter einer bestimmten Energieschwelle lagen, damit die Simulation nicht mit einer immer größeren Anzahl von Strahlen überlastet wurde.

Thompson nutzte auch eine zweite, in Videospielen weitverbreitete Technik. Reinforcement Learning, auf Deutsch: bestärkendes Lernen. Dabei handelt es sich um eine maschinelle Lerntechnik, die verwendet wird, um durch das Trial-and-Error-Prinzip (Versuch und Irrtum) das gewünschte Ergebnis zu erzielen. In diesem Fall: die Erhöhung der Kraft auf ein Lichtsegel.

Algorithmus kann auch für zukünftige Designs nützlich sein

Zahlreiche Youtube-Videos zeigen, wie dies in Videospielen aussieht: Eine algorithmisch gesteuerte Figur macht mit jeder neuen Generation ihrer selbst Fortschritte. Die gleiche Grundidee wurde auch für den Reinforcement-Learning-Algorithmus verwendet, um die Struktur des Sonnensegels zu entwickeln.

Der Algorithmus könnte auch für zukünftige Designs nützlich sein. Da sich das Design von Sonnensegeln ständig weiterentwickelt, werde die Entwicklung von Tools, die diesen Prozess unterstützen, immer wichtiger, schrieb die Weltraum-Nachrichtenseite Universe Today.

