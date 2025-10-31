Anzeige
Reportage
Vietnam wird zur Tech-Nation – und das im Rekordtempo

Mit rasantem Wirtschaftswachstum und einer jungen ehrgeizigen Bevölkerung entwickelt sich Vietnam zu einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in Südostasien. Digitalisierung und Automatisierung sollen das Land jetzt auf die nächste Stufe heben. Eine Reise in ein Land im Aufbruch.

Von Luca Caracciolo
11 Min.
Vietnam auf dem Weg zur Tech-Nation: Digitalisierung treibt Wachstum

Unübersichtlich und bisweilen chaotisch wirkt der Verkehr auf den Straßen von Ho-Chi-Minh-Stadt. Dabei herrscht mehr Ordnung im Straßenverkehr, als man von außen annehmen würde. (Foto: Luca Caracciolo)

Hupen, Motorengeräusche, der Geruch von Abgas und Street Food in der Luft. Auf den ersten Blick wirkt der Verkehr in Ho-Chi-Minh-Stadt wie ein nicht zu bändigendes Chaos: Hunderte Motorroller, Autos, Fahrräder und Busse fahren über die breiten Straßen – ohne sichtbare Ordnung und erkennbare Regeln. Doch wer länger hinsieht, entdeckt etwas anderes: ein System, das enorm flexibel ist und sich fließend selbst organisiert. 

Luca Caracciolo
Top-Artikel
MIT Technology Review Digitalisierung China Europäische Union
