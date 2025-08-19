Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Viewer-Wishes auf Tiktok: Warum Fans jetzt für jeden Purzelbaum zahlen müssen

Tiktok experimentiert mit einem neuen Feature. Die sogenannten Viewer-Wishes sollen Fans die Möglichkeit geben, Einfluss auf die Streams ihrer Lieblingskünstler:innen zu nehmen. Welche Wünsche sich erfüllen lassen, legen die Tiktoker jedoch selbst fest.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Viewer-Wishes auf Tiktok: Warum Fans jetzt für jeden Purzelbaum zahlen müssen

Mit Viewer-Wishes können Tiktok-Creator jetzt spezifische Aktionen an Gift-Zuwendungen knüpfen und so die Interaktion mit Fans während Livestreams monetarisieren. (Foto: Shutterstock / kovop58)

Tiktok beschert seinen Creatorn einen brandneuen Ansatz, um mehr Geld im Livestream zu verdienen. Aktuell experimentiert die Plattform mit dem Feature Viewer-Wishes. Dabei können die Tiktoker vorab Gift-Zusendungen mit Aktionen kombinieren, die sie während eines Livestreams ausführen sollen. Das könnte mehr Zuschauer:innen dazu animieren, in die kostenpflichtigen Items zu investieren.

Anzeige
Anzeige

So funktionieren Viewer-Wishes auf Tiktok

Die neue Funktion Viewer-Wishes ist für erste ausgewählte Creator in den USA und womöglich auch anderen Märkten wie Australien verfügbar. Der Creator und Social-Media-Experte Jonah Manzano, ansässig in Australien, berichtet auf Threads vom Feature. Dabei zeigt er in Screenshots, wie dieses funktioniert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Threads, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Threads auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Bei den Viewer-Wishes können die Creator Templates für bis zu sechs Performance-Optionen erstellen. Diese werden dann im Livestream auf Tiktok den Zuschauer:innen als Optionen angezeigt, sodass sie eine vorgeschlagene Aktion des Creators einfordern können. Es kann sich um einen simplen Gruß handeln, um das Singen einer Melodie, einen Robodance oder eine Challenge. Tiktok selbst liefert im Template Creator einige Hinweise, aber die Künstler:innen können und sollten selbst kreativ werden. Damit Fans ihre favorisierten Tiktoker die gewünschte Handlung ausführen sehen können, müssen sie ein dieser Handlung zugewiesenes Gift senden.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Die Tiktok-Gifts, verfügbar für Nutzer:innen ab 18 Jahren, sind Zuwendungen von Fans an Künstler:innen, die in Form von Coins erworben und im Rahmen von Livestreams sowie an einzelne Videos an diese gesendet werden können. Ähnlich wie bei Twitch oder Youtube können die Creator und die Plattform damit Zusatzeinnahmen generieren, weil die Fans für die verschiedenen Gift-Optionen – von Rosen bis zu Herzen – unterschiedlich viel zahlen müssen. Coins kosten rund einen Cent das Stück, 30 sind etwa für 32 Cent erhältlich. Manche Gifts kosten nur eine Münze, manche 100, und es gibt sogar welche für zigtausende Coins.

An den Tiktok-Gifts verdienen die Creator direkt mit, auch wenn Tiktok eine große Provision einstreicht. Laut The Drum bis zu 50 Prozent, FXC Intelligence geht im Rahmen einer Analyse sogar von bis zu 77 Prozent aus. Daher müssen Creator eine Menge Geschenke einstreichen, um darüber nennenswerte Summen erreichen zu können. Die Viewer-Wishes können ein Weg sein, um Fans und Zuschauer:innen zur Zahlung und Geschenkübergabe zu motivieren. Für die Funktion haben die Creator auch die Option, Viewer-Wishes automatisch im Livestream starten zu lassen, während ebenso verschiedene Display-Timer-Optionen verfügbar sind. Die Künstlerin Keda Berry aus den USA hat das Feature schon vor einigen Wochen entdeckt und es in einem Video erklärt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Wermutstropfen für die Viewer ist die Kontrolle der Creator

Die Creator haben letztlich die volle Kontrolle darüber, ob und wie sie einzelne Gift-Optionen an eigene Handlungen in ihren Livestreams koppeln. Sie müssen darauf achten, keine Tiktok-Richtlinien und Urheberrechte zu verletzen, dürfen keine gefährlichen Aktionen durchführen und auch kein Gift-Baiting betreiben. Damit schließt Tiktok per se sexualisierte, riskante, gewaltvolle oder diskriminierende Handlungen aus – zumindest in der Theorie. Ob die Plattform Verstöße dagegen im Live-Kontext umfassend ahnden würde, ist jedoch fraglich. Auch ist Gift-Baiting nicht näher definiert, was Interpretationsspielraum für die Creator lässt.

Diese können unter anderem ganz banale Handlungen vorschlagen und beim Erhalt einer Rose einen Purzelbaum schlagen. Allerdings haben die Schenkenden kein Anrecht auf die Handlung, die Creator könnten die Handlung nach dem Gift-Erhalt auch verweigern. Wenn sie selbst die Aktionen festgelegt haben, ist das unwahrscheinlich, aber möglich.

Anzeige
Anzeige

Doch gerade der Punkt, dass die Creator selbst die Aktionen festlegen, könnte für Langeweile sorgen, wenn sie keine innovativen oder interessanten Performance-Optionen einstellen. Sie könnten also ihre Fans vorab fragen, was sie sich wünschen. Diese Selbstbestimmung ist für die Creator relevant, macht den Feature-Namen Viewer-Wishes aber quasi zu einer Halbwahrheit.

Wann die Option umfassend für Creator ausgerollt wird und auch hierzulande nutzbar ist, steht bislang nicht fest. Du kannst in deinem Account prüfen, ob du eine Einladung für das Feature erhältst. Für das Livestreamen auf Tiktok musst du ein öffentliches Konto haben, mindestens 18 Jahre alt sein und mindestens 1.000 Follower haben.

Mehr Einnahmen mit Gifts sind nur ein Weg, um auf Tiktok Geld zu verdienen. Neuerdings setzt die Plattform auf eine Kooperation mit Booking.com sowie das Modell Tiktok Go, um Creatorn mehr Einnahmeoptionen und Urlaubszielen mehr Buchungen zu verschaffen.

Anzeige
Anzeige

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Tiktok Streaming
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren