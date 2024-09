News

Viraler Internet-Trick verspricht unendlich Geld vom Bankautomaten – ist aber Scheckbetrug

Geld am Automaten abheben, das man gar nicht besitzt? Was Tiktoker:innen in viralen Videos als Weg angepriesen haben, an „kostenloses Geld“ zu gelangen, ist vor allem eins: Scheckbetrug.