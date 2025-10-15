Vision Pro: Apple löst das größte Problem der Brille – mit einem Strickband für 115 Euro

Die Apple Vision Pro erscheint bald in neuer Version – mit verbesserter Technik und erhöhtem Tragekomfort. (Foto: van Baranov/Shutterstock)

Seit ihrem Marktstart gilt die Vision Pro als technisches Meisterwerk – aber viele kritisieren auch, wie schlecht die VR/AR-Brille auf Dauer zu tragen ist. Schwer, drückend, unbequem, so das Fazit. Darauf reagiert Apple in der neuen Version und verbessert das Halteband. Aber auch Nutzer:innen des alten Modells können das komfortablere Strickband nachrüsten.

Der Tragekomfort ist natürlich nicht die einzige Neuerung, die die neue Brillenversion mit sich bringt: Dank des leistungsstarken M5-Chips verbessert sich die Performance des Gadgets – und mit VisionOS 26 hat Apple auch noch ein paar weitere Features für Vision-Pro-Nutzer:innen in petto.

Neues Strickband: Komfort statt Kopfdruck

Mit dem neuen Dual Loop Band aus Strickgewebe bekommt die Brille ein überarbeitetes Tragesystem, das für eine bessere Gewichtsverteilung bei längerer Nutzungsdauer sorgen soll. Statt von nur einer Halterung wird die Brille jetzt von zwei Bändern am Kopf gehalten.

Das Doppelband besteht aus elastischem, atmungsaktivem Material, lässt sich feinjustieren und wird in den Größen S, M und L angeboten. Es ist separat erhältlich und auch mit der bisherigen Version der Vision Pro kompatibel.

Apple beschreibt die neue Halterung in seiner offiziellen Mitteilung als „leicht, gepolstert und atmungsaktiv“. Nutzer:innen können es über ein Einstellrad millimetergenau anpassen, um den Druck auf Stirn und Hinterkopf zu reduzieren – ein häufiges Problem beim bisherigen Solo Loop Band.

Wer sein altes Modell in Sachen Komfort nachrüsten möchte, muss dabei Apple-typisch tief in die Tasche greifen: 115 Euro kostet das einfache Strickband.

Neue Vision Pro: M5-Chip sorgt für mehr Leistung

Aber nicht nur außen hat Apple Verbesserungen vorgenommen: Unter der Haube steckt jetzt der M5-Chip, der auf der dritten 3-Nanometer-Generation basiert.

Er bietet eine 10-Kern-CPU und GPU, unterstützt Raytracing und Mesh Shading und liefert laut Apple eine deutlich höhere Renderleistung – bei gleichzeitig reduzierter Bewegungsunschärfe und bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Damit verbessert sich auch das Seherlebnis, etwa bei immersiven Videos oder in 3D-Apps.

Die 16-Kern-Neural Engine beschleunigt KI-Funktionen: Ob Persona-Renderings, räumliche Fotos oder Entwickler-Modelle über das neue Foundation-Framework – Apple nutzt die zusätzliche Leistung, um visionOS 26 noch stärker in Richtung KI- und Echtzeit-Erlebnisse auszubauen.

VisionOS 26 bringt neue Inhalte

Parallel zum Hardware-Update erscheint das neue Betriebssystem VisionOS 26, das Widgets, FaceTime-Personas und neue 180-Grad- sowie 360-Grad-Videos einführt. Apple erweitert außerdem das Angebot an Immersive Video-Inhalten – darunter Dokumentationen, Sportformate und Musik-Erlebnisse.

Die neue Vision Pro ist ab dem 22. Oktober erhältlich, Vorbestellungen laufen bereits. Preise starten bei 3.699 Euro.

