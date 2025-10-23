Visitenkarte ging viral: Darum musste ein Apple-Mitarbeiter seinen Namen ändern

Der 36-jährige Schotte Sam Struan war vor rund 13 Jahren für kurze Zeit berühmt – er hätte aber wohl durchaus darauf verzichten können. Mittlerweile hat sich Struan mit den Ereignissen arrangiert, wünscht sich aber, er hätte die wilden Monate des Jahres 2012 mehr genießen können.

Anzeige Anzeige

Sam Sung als Mitarbeiter im Apple Store

Was war passiert? Struan hieß nicht immer Struan. Bis vor gut zehn Jahren war sein Nachname Sung – Sam Sung. In seiner Kindheit und Jugend brachte ihm dieser Name, der dem des südkoreanischen Elektronikkonzern gleicht, höchstens ein paar nervige Kommentare ein.

Das alles war aber nicht vergleichbar mit dem, was in seinen frühen Zwanzigern über ihn hereinbrach, so Struan gegenüber Business Insider. Zu diesem Zeitpunkt war der Schotte gerade von Glasgow nach Vancouver in Kanada gezogen und arbeitete im dortigen Apple-Store.

Anzeige Anzeige

Visitenkarte geht auf Reddit viral

Freilich verfügte er auch über eine Visitenkarte, die ihn als Apple-Mitarbeiter und „Specialist“ im Apple-Store im Pacific Center auswies. Diese – zugegebenermaßen skurrile – Visitenkarte wurde 2012 auf Reddit veröffentlicht – und die Story ging viral.

Struan, der Reddit eigenen Angaben zufolge gar nicht kannte, wurde von dem Hype vollkommen überrascht. Menschen drängten sich in der Filiale oder meldeten sich am Telefon, um zu schauen, ob tatsächlich ein Sam Sung in einem Apple-Store arbeitet. Der ganze Rummel dauerte laut Struan einige Monate.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Den jungen Schotten trieb dabei vor allem die Angst um, seinen Job bei Apple zu verlieren. Letztlich kündigte er im Jahr 2013 selbst, um im Recruitment-Bereich zu arbeiten. Ein Jahr später versteigerte er eine seiner Visitenkarten für einen guten Zweck – und nahm immerhin 2.500 US-Dollar ein.

Struan: Lieblingsort als Namensgeber

Ungefähr zu diesem Zeitpunkt entschied sich Struan, seinen Namen zu ändern. Er habe nicht als Internet-Witz enden wollen, erklärte er via Business Insider. Den Namen Struan wählte er, weil es einer seiner Lieblingsorte ist – ein Dorf auf der Isle of Skye.

Anzeige Anzeige

7 Bilder ansehen Legendäre Visitenkarten: „I’m CEO, Bitch!“ Quelle: Reddit

Letztlich hat die Namensänderung für Struan sogar Vorteile. Durch den anglisierten Namen habe er viele Vorteile, etwa bei der Jobsuche, wie Apple Insider schreibt. Seinem jüngeren Ich würde Struan sagen, dass es das Ganze als „spaßige Sache“ sehen und sich nicht so viele Sorgen um den Job machen sollte.