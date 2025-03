Volles Google Drive? So findest du die größten Speicherfresser

Bei Google Drive per Tool Speicherplatz freiräumen. (Foto: Shutterstock/BigTunaOnline)

Wenn Google Drive einmal nicht ausnahmsweise Daten von Nutzer:innen „verliert“, ist der kostenlose Speicherplatz schnell voll. Denn das Kontingent von 15 Gigabyte muss sich Google Drive mit Google Fotos und Gmail teilen.

Google Drive: Speicherplatz freimachen

Wenn der Cloudspeicher droht überzulaufen, brauchen Nutzer:innen aber nicht sofort auf eine kostenpflichtige Abovariante umzusteigen. Es könnte sich lohnen, ein von Google angebotenes praktisches Tool zu bemühen, um Speicherplatz freimachen zu können.

Konkret handelt es sich um einen Speicherplatzmanager. Diesen findest du in deinem Google-One-Konto, wenn du links auf „Speicher“ klickst, dort etwas nach unten scrollst und „Kontospeicherplatz freigeben“ auswählst. Hier findest du die Option, den Speicherplatz speziell in Google Drive freizugeben.

Anschließend landest du in der Google-One-Speicherplatzverwaltung für den Drive-Speicher. Dort werden dir große Dateien angezeigt. Du kannst diese nach Größe, Dateiname oder Speicherdatum ordnen.

Per Mausklick kannst du hier die gewünschten nicht mehr benötigten großen Dateien, insbesondere wahrscheinlich Video- und Bildmaterial, auswählen und zum Löschen freigeben. Google fragt dabei extra noch einmal nach, ob du die ausgewählten Dateien wirklich löschen willst.

Die zweite Möglichkeit, große Dateien, die unnötig Speicherplatz wegnehmen, ausfindig zu machen, ist der Blick in den Papierkorb. Auch das ist in der Speicherplatzverwaltung möglich. Hier finden sich Dateien, die von Nutzer:innen oder dem Desktop-Client im Rahmen einer Synchronisierung dort abgelegt wurden.

Speicherplatzverwaltung regelmäßig prüfen

Allerdings wird der Papierkorb in Google Drive sowieso alle 30 Tage automatisch gelöscht. Hier kann man also nur kurzfristig für mehr Speicherplatz sorgen, wie der Google Watchblog hinweist. Die Google-One-Speicherplatzverwaltung ist letztlich vor allem ein Ort, an dem Nutzer:innen regelmäßig überprüfen sollten, welche großen Dateien sie möglicherweise nicht mehr benötigen.

Wer trotz dieser Maßnahme nicht mit den 15 Gigabyte Speicherplatz auskommt, wird wohl, wenn keine anderen Optionen gangbar sind, eine Erweiterung des Speicherplatzes in Erwägung ziehen müssen. 100 Gigabyte sind etwa für 1,99 Euro (0,99 Euro für die ersten sechs Monate) zu haben. Zwei Terabyte plus Workspace-Premium-Funktionen gibt es für 9,99 Euro (4,99 für die ersten sechs Monate).