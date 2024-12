Volvo und Louis Vuitton zeigen: Längeres Storytelling funktioniert auf Youtube

Youtube hat es wieder geschafft: Mit ihrer alljährlichen Übersicht der erfolgreichsten Kampagnen zeigt die Plattform, wie Marken weltweit das Publikum begeisterten. 2024 markierte dabei einen Höhepunkt für die Werbebranche. Mit innovativen Ansätzen und gezieltem Storytelling schafften es die Brands hinter den Ads, neue Standards zu setzen, basierend auf den Reaktionen der Zuschauer:innen sowie beeindruckenden Engagement-Metriken.

Anzeige Anzeige

Dieses Jahr gab es außerdem eine wichtige Neuerung bei der Analyse der erfolgreichsten Ads: Wie Youtube auf dem eigenen offiziellen Blog berichtet, wurden erstmals auch Erkenntnisse von Gemini, dem KI-Tool von Google, genutzt, um über 13.000 Ads zu analysieren. Ziel war es, die kreativsten und wirkungsvollsten Trends des Jahres herauszustellen. Anne Marie Nelson-Bogle, Vizepräsidentin für Anzeigenmarketing bei Youtube, fasste die wichtigsten Erkenntnisse (zunächst veröffentlicht auf Forbes) zusammen:

We review the most creative and impactful ads every year to highlight the campaigns that shape our culture. In 2024, Gemini allowed us to uncover deeper insights into what makes these ads stand out.

Die erfolgreichsten Werbeanzeigen des Jahres 2024 auf Youtube zeigen, dass Marken durch kreatives Storytelling und innovative Ansätze die Aufmerksamkeit des Publikums gewinnen können. Hier sind die wichtigsten Trends und Beispiele, die Youtube hervorgehoben hat.

Anzeige Anzeige

Längeres Storytelling: Volvo und Louis Vuitton beeindrucken

Eine der bemerkenswertesten Kampagnen war ein vierminütiger Spot von Volvo, der mit seinem ausführlichen und emotionalen Storytelling auffiel.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Anzeige zeigt, dass längere Inhalte auf Youtube durchaus erfolgreich sein können, wenn die Geschichte stark genug ist. Youtube erklärt:

Anzeige Anzeige

Youtube is the home of both short- and long-form content, and this more in-depth approach can be just as resonant with users if done right.

Ein weiteres Highlight war Louis Vuittons elfminütiges Gespräch zwischen der Schauspielerin Emma Stone und dem Modedirektor des Labels.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mit einer um 20 Prozent höheren durchschnittlichen Wiedergabezeit als branchenüblich zeigt diese Kampagne, dass Zuschauer:innen bereit sind, sich auf längere Inhalte einzulassen, wenn diese qualitativ hochwertig und authentisch sind.

Anzeige Anzeige

Auf der anderen Seite nutzen viele Brands wie Glossier oder Quaker Youtube Shorts, um ihre Geschichten in nur wenigen Sekunden zu erzählen.

Kreatives Community Engagement: User Feedback als Inspirationsquelle

Einige Marken haben das Engagement ihrer Community auf einzigartige Weise maximiert. KitchenAid ging etwa einen kreativen Weg, indem die Marke eine Kund:innenrezension als Grundlage für einen einprägsamen Song nutzte.

Die Anzeige fand besonders in der Musik-Community auf Youtube großen Anklang und zeigte, wie wirkungsvoll die Kombination aus User Feedback und Kreativität sein kann.

Anzeige Anzeige

Influencer-Kollaborationen: Authentizität zählt

Prominente und Influencer spielten auch 2024 eine Schlüsselrolle in Werbekampagnen. Der Super Bowl Spot von CeraVe setzte etwa auf bekannte Persönlichkeiten, um ein breites Publikum anzusprechen. Die Mischung aus Prominenten und Youtube Creatorn sorgte für starke Engagement-Raten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Doch auch Influencer erwiesen sich als effektive Markenbotschafter:innen. Samsung arbeitete mit bekannten Creatorn zusammen, um den Launch des neuen Foldable Smartphones zu promoten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Diese Kampagne kombinierte lo-fi-Authentizität mit hochwertiger visueller Ästhetik. Youtube erklärt:

Anzeige Anzeige

98 percent of viewers say they trust Youtube creators more than creators on other social media platforms.

Fandoms aktivieren: Marken treffen den Nerv der Communitys

Fans auf Youtube konsumieren nicht nur Inhalte, sondern gestalten aktiv mit. Sie bilden Communities, reagieren auf Videos, erstellen eigene Inhalte und teilen ihre Perspektiven. Besonders spannend: 54 Prozent der befragten Gen Z-Fans im Rahmen einer Google/SmithGeiger-Studie aus 2024 gaben an, Teil einer Fangemeinde zu sein, in der sie niemanden persönlich kennen. Dieses digitale Zugehörigkeitsgefühl ist ein Schlüsselaspekt für Marken, die junge Zielgruppen authentisch ansprechen möchten. Daher überrascht es nicht, dass Brands mit der Fandom-Strategie Erfolg haben. Hier sind einige Beispiele erfolgreiche Ads prominenter Brands aus 2024 auf Youtube:

Coca-Cola: Die Marke sprach gezielt die K-Pop Community an, indem sie Inhalte präsentierte, die kulturelle Trends aufgriffen und die Leidenschaft dieser Fans würdigten.

Die NFL nutzte die Community rund um das beliebte Spiel The Sims, um ihre Kampagne mit einem spielerischen Ansatz zu bereichern und eine jüngere Zielgruppe anzusprechen.

Sephora sprach Coachella-Besucher:innen mit Beautytipps an.

Sony kooperierte mit Youtube Creatorn, um den neuen Venom-Film zu promoten.

Emotionales Storytelling und Kultur- sowie Sport-Events

Marken setzten auf emotionale Geschichten, um ihr Publikum direkt anzusprechen und eine Verbindung aufzubauen. Auch Große kulturelle Events und Trends wurden geschickt integriert, um die Relevanz der Kampagnen zu steigern.

Nike nutzte die Olympischen Spiele in Paris als Inspirationsquelle, ohne das Event direkt zu thematisieren. Stattdessen fokussierte sich die Brand darauf, Athlet:innen mit emotionalen Botschaften zu motivieren und ihre persönliche Stärke in den Vordergrund zu stellen.

Volkswagen: Statt die Olympischen Spiele explizit zu thematisieren, fokussierte sich der Automobilkonzern auf inspirierende Geschichten, die die Werte von Entschlossenheit und Teamgeist verkörperten.

Sephora richtete sich mit Beauty-Tipps gezielt an die Coachella-Besucher:innen und schuf eine Kampagne, die Mode und Festival-Trends perfekt vereinte.

Youtubes Ad Highlights aus 2024 zeigen: kreatives Storytelling zahlt sich aus

Die erfolgreichsten Kampagnen auf Youtube im Jahr 2024 zeigen eindrucksvoll, dass kreatives Storytelling der entscheidende Faktor für eine starke Verbindung zwischen Brands und ihrem Publikum ist. Marken, die mutig neue Formate ausprobierten, auf originelle Erzähltechniken setzten und ihre Inhalte an die Vorlieben ihrer Zielgruppen anpassten, konnten sich hervorheben und nachhaltige Eindrücke hinterlassen.

Anzeige Anzeige

Die zentrale Botschaft bleibt klar: Gute Werbung erzählt Geschichten, die emotional berühren, inspirieren und das Publikum in den Mittelpunkt stellen. Ob durch die Zusammenarbeit mit Prominenten, Influencern oder das Aktivieren leidenschaftlicher Fangemeinden, der Schlüssel liegt in der Fähigkeit, authentische und relevante Inhalte zu schaffen.

Eine vollständige Übersicht der herausragendsten Anzeigen auf Youtube findest du hier.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema