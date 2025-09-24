Vom iPhone 17 Pro Max zum iPhone Air: So schlagen sich die Kameras in Apples neusten Smartphones
Mehr Megapixel, verbesserte Kamerasysteme und nur ein Bildsensor im ultradünnen iPhone Air: Apple hat bei seinen neuen iPhones einiges für Foto- und Videoaufnahmen geändert. Wie der ausführliche Test der Kollegen von heise Mac & i zeigt, ist das zumeist positiv, doch an mancher Stelle hätte man sich mehr von Apple gewünscht.
Von 12 auf 48 Megapixel
Das iPhone 17 erhält mehrere Kamera-Upgrades gegenüber den Vorgängermodellen. Die Ultraweitwinkelkamera macht nun mit 48 statt 12 Megapixeln Fotos und kann auch bei schwachem Licht durch den Nachtmodus brauchbare Aufnahmen liefern. Testaufnahmen zeigen jedoch, dass die Bildqualität weiterhin nicht ganz an die der Hauptkamera heranreicht.
Die Frontkamera trägt nun den Namen „Center Stage“ und verfügt erstmals über einen quadratischen Sensor mit 18 statt 12 Megapixeln. Das Objektiv erfasst einen größeren Bildwinkel, wodurch das Drehen des iPhones für Querformat-Selfies entfällt. Bei Gruppenfotos passt die Kamera das Sichtfeld mit Hilfe von KI automatisch an, wenn weitere Personen ins Bild kommen. Sie kann auch selbstständig vom Hoch- ins Querformat wechseln.
Im Test von heise Mac & i funktionierte diese Funktion gut, wobei die Kamera-App jederzeit manuelle Eingriffe über Buttons für Ausrichtung und Bildausschnitt erlaubt. Center Stage gibt’s auch im iPhone 17 Pro, 17 Pro Max und iPhone Air.
iPhone Air mit reduzierter Kameraausstattung
Das iPhone Air besitzt als rückseitige Kamera nur das Weitwinkelobjektiv mit 48-Megapixel-Sensor, das auch als 2x-Tele funktioniert, wenn man mit 12-MP-Aufnahmen zufrieden ist. Die Brennweite beträgt 26 Millimeter, während Pro- und Standard-Modell 24 Millimeter bieten.
Laboraufnahmen bei verschiedenen Lichtverhältnissen (1000 Lux, 80 Lux und 0,5 Lux) zeigen, dass die Bildqualität des Air der des Standard- und Pro-Modells sowie des iPhone 16 Pro entspricht.
Pro-Modell mit verbessertem Teleobjektiv
Das iPhone 17 Pro verfügt über die gleiche 18-Megapixel-Frontkamera wie die anderen neuen Modelle. Neben Ultraweitwinkel und Weitwinkel hat nun auch das Teleobjektiv einen größeren 48-Megapixel-Sensor erhalten.
Es arbeitet mit einem Tetraprisma und vierfachem optischen Zoom. Wie die Hauptkamera kann das Teleobjektiv seinen Zoomfaktor verdoppeln, wenn nur die inneren 12 Megapixel verwendet werden – allerdings mit geringerer Lichtausbeute.