Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Vom iPhone 17 Pro Max zum iPhone Air: So schlagen sich die Kameras in Apples neusten Smartphones

Apple hat bei seinen Kameras nachgelegt – besonders beim iPhone 17, aber auch bei den neuen Pro-iPhones. Doch was können sie wirklich und was leistet die Einzelkamera im iPhone Air?

2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Vom iPhone 17 Pro Max zum iPhone Air: So schlagen sich die Kameras in Apples neusten Smartphones
iPhone 17 Pro und Pro Max kommen mit 3-Fusion-Kamerasystem. (Bild: Apple)

Mehr Megapixel, verbesserte Kamerasysteme und nur ein Bildsensor im ultradünnen iPhone Air: Apple hat bei seinen neuen iPhones einiges für Foto- und Videoaufnahmen geändert. Wie der ausführliche Test der Kollegen von heise Mac & i zeigt, ist das zumeist positiv, doch an mancher Stelle hätte man sich mehr von Apple gewünscht.

Anzeige
Anzeige

Von 12 auf 48 Megapixel

Das iPhone 17 erhält mehrere Kamera-Upgrades gegenüber den Vorgängermodellen. Die Ultraweitwinkelkamera macht nun mit 48 statt 12 Megapixeln Fotos und kann auch bei schwachem Licht durch den Nachtmodus brauchbare Aufnahmen liefern. Testaufnahmen zeigen jedoch, dass die Bildqualität weiterhin nicht ganz an die der Hauptkamera heranreicht.

Empfehlungen der Redaktion

Die Frontkamera trägt nun den Namen „Center Stage“ und verfügt erstmals über einen quadratischen Sensor mit 18 statt 12 Megapixeln. Das Objektiv erfasst einen größeren Bildwinkel, wodurch das Drehen des iPhones für Querformat-Selfies entfällt. Bei Gruppenfotos passt die Kamera das Sichtfeld mit Hilfe von KI automatisch an, wenn weitere Personen ins Bild kommen. Sie kann auch selbstständig vom Hoch- ins Querformat wechseln.

Anzeige
Anzeige

Im Test von heise Mac & i funktionierte diese Funktion gut, wobei die Kamera-App jederzeit manuelle Eingriffe über Buttons für Ausrichtung und Bildausschnitt erlaubt. Center Stage gibt’s auch im iPhone 17 Pro, 17 Pro Max und iPhone Air.

iPhone Air mit reduzierter Kameraausstattung

Das iPhone Air besitzt als rückseitige Kamera nur das Weitwinkelobjektiv mit 48-Megapixel-Sensor, das auch als 2x-Tele funktioniert, wenn man mit 12-MP-Aufnahmen zufrieden ist. Die Brennweite beträgt 26 Millimeter, während Pro- und Standard-Modell 24 Millimeter bieten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Laboraufnahmen bei verschiedenen Lichtverhältnissen (1000 Lux, 80 Lux und 0,5 Lux) zeigen, dass die Bildqualität des Air der des Standard- und Pro-Modells sowie des iPhone 16 Pro entspricht.

Pro-Modell mit verbessertem Teleobjektiv

Das iPhone 17 Pro verfügt über die gleiche 18-Megapixel-Frontkamera wie die anderen neuen Modelle. Neben Ultraweitwinkel und Weitwinkel hat nun auch das Teleobjektiv einen größeren 48-Megapixel-Sensor erhalten.

Anzeige
Anzeige

Es arbeitet mit einem Tetraprisma und vierfachem optischen Zoom. Wie die Hauptkamera kann das Teleobjektiv seinen Zoomfaktor verdoppeln, wenn nur die inneren 12 Megapixel verwendet werden – allerdings mit geringerer Lichtausbeute.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

iPhone 14 und 14 Pro
11 Bilder ansehen
Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Smartphone Apple iPhone
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren