Vom Technologiekonzern zum Datenunternehmen: Siemens auf dem Weg zur Industrie-KI

Während die deutsche Wirtschaft derzeit branchenübergreifend im Krisenmodus arbeitet, hat der Siemens-Konzern einmal mehr Rekordzahlen vorgelegt. Insgesamt verdiente der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 10,4 Milliarden Euro, also 16 Prozent mehr als vor einem Jahr. Konzernchef Roland Busch erklärte, man habe zum dritten Mal in Folge einen Rekord beim Gewinn nach Steuern erzielt.

Sowohl gemessen am Auftragseingang als auch bei den Umsatzerlösen sei man im mittleren einstelligen Prozentbereich gewachsen. Gleichzeitig hat das Unternehmen dem Vernehmen nach einen mehr als zufriedenstellenden Auftragsbestand, auch wenn die Auftragseingänge in einigen Bereichen wohl angesichts der abwartenden Haltung vieler Unternehmenskunden rückläufig sind.

Dass die wirtschaftliche Lage für den Konzern so erfreulich ist, hat einerseits mit dem Sondereffekt in Form des Innomotics-Verkaufs zu tun, aber auch mit einigen Unternehmensbereichen, die in Zukunft mehr im Fokus stehen sollen: der Sparte Smart Infrastructure auf der einen Seite und dem Geschäft rund um die digitale Fabrik mit einem hohen Grad an Automatisierungstechnik – jener Sparte, die man vor einigen Jahren unter dem Schlagwort Industrie 4.0 verortete.

Wie Siemens bei Industrie 4.0 vorne bleibt – und bei KI gewinnt

Eine wichtige Rolle spielt hier neben den von Siemens geschaffenen oder unterstützten Automatisierungs- und Steuerungslösungen wie dem Tia-Portal oder Sicar Automation Suite, dass das Unternehmen weltweit sehr früh mit Industrielösungen sowohl bei Neuanlagen als auch bei der Modernisierung von bestehenden Fabriken unterwegs war. Doch angesichts der Tatsache, dass Hardware-Margen unter Druck stehen, die globale Konkurrenz zunimmt und Kreislaufmechanismen wie Nachhaltigkeit und Software zunehmend wichtiger werden, gewinnt das digitale und datengetriebene Geschäftsmodell an Bedeutung.

Hier hat Siemens das KI-Thema sehr früh verstanden, ob es im Kontext digitaler Zwillinge war oder bei Themen wie der Predictive Maintenance. Im Rahmen des Programms „One Tech Company“ hat Siemens angekündigt, den Digitalbereich bis 2030 verdoppeln zu wollen. Neben einigen Zukäufen soll das über substanzielle Investitionen – unter anderem in Regionen wie den USA, China oder Indien – erfolgen. Auch plant Siemens einen Technology Campus in Erlangen mit einem Investitionsvolumen von rund 500 Mio. Euro bis 2030 – hier werden vor allem Lösungen im KI- und Automatisierungsbereich entstehen.

Xcelerator-Plattform als Katalysator fürs KI-Geschäft

Eine entscheidende Rolle wird in diesem Zusammenhang auch die Siemens Xcelerator-Plattform spielen, eine offene digitale Business-Plattform, die Software, Hardware und digitale Services des Konzerns bündelt und über standardisierte Schnittstellen miteinander verknüpft. Das soll Unternehmen jedweder Größe und Branche ermöglichen, ihre industrielle und infrastrukturelle Umgebung zu digitalisieren und KI-gestützt zu automatisieren. Dabei sollen alle Produkte „plug-and-play-fähig“ sein, auf offenen Standards basieren und sich leicht in bestehende Systeme integrieren lassen. Man werde damit, erklärte das Unternehmen zum Start vor drei Jahren, vom klassischen Anlagenbauer zunehmend zum Anbieter eines skalierbaren, daten- und KI-basierten Ökosystems für die gesamte Industrie.

Dies geht einher mit einem neuen Verständnis im Anlagenbau und in der Industrie. Viele Anlagenbetreiber haben erkannt, dass Produktivitätssteigerungen vor allem mit Automatisierungstendenzen und Datenstragien zu tun haben. Gewandelt hat sich auch das dahinterliegende Geschäftsmodell, denn die Kunden wollen nicht mehr nur Anlagen, sondern integrierte Lösungen mit Software und Analyse.

Siemens hat schon früh auf alternative Geschäftsmodelle gesetzt, die den Datenteil mitdenken und Abrechnungsmodelle nach Produktions-Output ermöglichen. Denn klar ist, dass es in Zukunft darauf ankommen wird, Datenpunkte in Echtzeit auszuwerten, die Produktionsprozesse bestmöglich zu steuern und daraus Services abzuleiten. Das ist einerseits wirtschaftlich sinnvoll, bringt andererseits aber auch Effizienzsteigerungen und ist im Sinne der nachhaltigen Ressourcennutzung.

Ausreichend finanzieller Spielraum – auch durch Healthineers-Veränderungen

Zur Betrachtung der aktuellen Zahlen gehört aber die Erkenntnis, dass die Siemens Healthineers einiges zum Gewinn beigetragen hat. Doch der Konzern erklärte gestern, dass man sich gerade von der Mehrheit der Anteile trennen will – dabei sollen Aktien im Wert vom 15 Milliarden Euro abgestoßen werden. So soll der Anteil an Healthineers von derzeit 67 Prozent um 30 Prozentpunkte vermindert werden. Siemens plant, das Healthineers-Geschäft so flexibler an Wachstumsmärkte anzupassen.

Der große finanzielle Spielraum, den sich der Siemens-Konzern in den letzten Jahren geschaffen hat, kann dem Unternehmen dabei helfen, seine Software- und Digitalaktivitäten auszubauen und gerade in diesem Umfeld weiter zu wachsen. Gleichzeitig ermöglicht eine solche Fokussierung Siemens aber auch, die eigenen Standards konsequent weltweit zu etablieren, indem man mit anderen Anbietern im IIoT- und KI-Umfeld enger zusammenarbeitet.