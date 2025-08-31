Vom Telefon zum Alleskönner: Diese Geräte haben die Deutschen durch ihr Smartphone ersetzt

Für die meisten Deutschen ist das Smartphone aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Im Internet shoppen, Bilder in den sozialen Medien teilen und die eigenen Fitnesswerte tracken: Moderne Mobiltelefone haben längst mehr Funktionen als nur Telefonieren und das Verschicken von Nachrichten. Laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom nutzt inzwischen sogar jede:r Zwanzigste sein Smartphone als Autoschlüssel.

Eine kurze Geschichte des Smartphones

Tatsächlich gibt es Telefone, die als Smartphones bezeichnet werden können, nicht erst seit heute. Schon 1992 kam das Modell Simon von IBM auf den Markt. Damit ließen sich E-Mails und Faxe verschicken, Kalender und Adressbücher verwalten und Spiele spielen – und es hatte sogar einen Touchscreen. Im Internet zu surfen war mit dem Gerät allerdings noch nicht möglich. Laut dem Tagesspiegel hat deshalb Nokia im Jahr 1996 das erste echte Smartphone hergestellt. Das Unternehmen pries das Modell 9000 Communicator als „Büro im Westentaschenformat“ an. Es wog fast ein halbes Kilo und kostete damals 2.700 D-Mark. Der Begriff „Smartphone” wurde allerdings erst zwei Jahre später durch das schwedische Unternehmen Ericsson geprägt, das sein damaliges Modell R380 als solches bewarb.

Der flächendeckende Hype um den praktischen Alltagsbegleiter brach im Jahr 2007 aus, als der damalige Apple-CEO Steve Jobs das erste iPhone vorstellte. Es sollte drei Geräte in einem zusammenfassen, hatte keine Tastatur und legte damit den Grundstein für alle folgenden Smartphones. Heute ist das Gerät für die meisten Menschen mehr als nur ein Kommunikations-Tool, sondern wird für immer mehr Alltagsaufgaben verwendet. Die am häufigsten genutzte Funktion ist der Wecker: In einer Bitkom-Umfrage gaben 74 Prozent der Befragten an, eine klassische Weckuhr größtenteils oder sogar vollständig durch das Smartphone ersetzt zu haben.

Eine Kommandozentrale für die Hosentasche

Durch die weite Verbreitung von Smartphones sind viele Geräte inzwischen obsolet geworden: So haben fast zwei Drittel (65 Prozent) dadurch den Fotoapparat und 56 Prozent die Videokamera ersetzt. Auch das Festnetztelefon wurde bei 43 Prozent der Befragten durch das Smartphone abgelöst. Weitere 40 Prozent haben ihr Navigationsgerät, 38 Prozent den Timer beim Kochen oder Backen und 32 Prozent die Taschenlampe ersetzt. Ein Viertel (25 Prozent) der Nutzer:innen verzichtet weitestgehend auf Papiertickets. 23 Prozent hören Radio über ihr Smartphone und 22 Prozent nutzen es als Spielekonsole.

In den vergangenen Jahren sind auch neue Funktionen hinzugekommen: 17 Prozent nutzen ihr Smartphone jetzt auch für Online-Banking, elf Prozent verzichten inzwischen auf einen klassischen Scanner und fünf Prozent haben sogar den Autoschlüssel durch ihr Smartphone ersetzt. „Das Smartphone ist praktisch zur digitalen Kommandozentrale des Lebens vieler Menschen geworden. Es macht den Alltag effizienter und durch die Sprachsteuerung oftmals auch intuitiver“, sagt Janine Jahreiß, Expertin für Mobilfunk bei Bitkom. Bleibt abzuwarten, welche zusätzlichen Aufgaben es dank der Integration von KI in den kommenden Jahren noch übernehmen kann – und welche weiteren Geräte dadurch überflüssig werden.

