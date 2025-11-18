Vom Verkauf zur Vision: Warum Softbank den Ausstieg bei Nvidia wagt

Wie Softbank am 11. November bei der Vorlage seiner Quartalsbilanz bestätigte, hat er seine gesamte Beteiligung am US-Chiphersteller Nvidia verkauft. Insgesamt 32,1 Millionen Aktien wurden bereits im Oktober für 5,83 Milliarden US-Dollar liquidiert. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, auch einen Teil seiner T-Mobile-Beteiligung für 9,17 Milliarden Dollar verkauft zu haben.

Milliarden-Verkauf finanziert massive KI-Wetten

Der Schritt kommt für viele Beobachter:innen unerwartet, da Nvidia als der zentrale Profiteur des KI-Booms gilt. Wer nun vermutet, Softbank-Gründer Masayoshi Son glaube an ein Ende des KI-Booms oder sehe den Zenit von Nvidia erreicht, irrt.

Der Verkauf signalisiert nämlich keine Abkehr von der Künstlichen Intelligenz. Im Gegenteil: Son will die gewonnene Liquidität nutzen, um noch massivere, neue KI-Investitionen zu finanzieren.

Auf Sons Agenda stehen unter anderem eine geplante 30-Milliarden-Dollar-Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI und die 6,5-Milliarden-Dollar-Übernahme des Chipdesigners Ampere Computing.

Zudem treibt Son Pläne für das „Stargate“-Rechenzentrumsprojekt und ein KI-Fertigungszentrum im Wert von einer Billion Dollar in Arizona voran, für das er auch den Chiphersteller TSMC umwirbt.

Die Verkäufe müssen im Kontext der ebenfalls vorgelegten Quartalszahlen (Juli bis September) gesehen werden. Softbank meldete einen Nettogewinn von 2,5 Billionen Yen, umgerechnet etwa 16,2 Milliarden Dollar.

Dieser Sprung ist laut Reuters allerdings nicht auf den Nvidia-Verkauf zurückzuführen, da dieser erst im Oktober (also im dritten Quartal) stattfand. Der Löwenanteil des Q2-Gewinns entfiel auf reine Bewertungsgewinne (Buchgewinne) aus der stark gestiegenen Beteiligung an OpenAI.

Wiederholt sich der 200-Milliarden-Dollar-Fehler?

Für den 68-jährigen Son ist es eine hochriskante Wette. Der Investor ist bekannt für seine aggressiven, oft fremdfinanzierten (gehebelten) Strategien, die in der Vergangenheit sowohl spektakuläre Erfolge (Alibaba) als auch herbe Rückschläge (Wework) produzierten.

Die Finanzierung der neuen Pläne ist herausfordernd. Softbank hat für die OpenAI-Investition und die Ampere-Übernahme bereits Überbrückungskredite in Milliardenhöhe arrangiert.

Die Ironie des Verkaufs: Es ist nicht das erste Mal, dass Softbank bei Nvidia aussteigt. Wie CNBC in Erinnerung ruft, verkaufte der Vision Fund bereits 2019 seine damalige Nvidia-Beteiligung. Rückblickend gilt dies als einer der größten Fehlgriffe der jüngeren Investment-Geschichte, da Softbank so den kometenhaften Aufstieg der Aktie verpasste. Von entgangenen Gewinnen in einer Größenordnung von 200 Milliarden Dollar ist die Rede.

Die aktuelle Strategie ist eine klare Umschichtung: weg von der Aktie des zentralen KI-Ausrüsters Nvidia, hin zu direkten Beteiligungen an den KI-Modellentwickler:innen (OpenAI) und dem Aufbau eigener, kontrollierter Infrastruktur (Ampere, Stargate).

Trotz des Verkaufs bleibt Softbank, wie CNBC anmerkt, indirekt an Nvidia gebunden. Die eigenen KI-Unternehmungen, etwa das Stargate-Projekt, sind weiterhin auf die Technologie des Chipherstellers angewiesen.