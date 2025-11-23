Von Amazon zu Project Prometheus: Warum Bezos nach Jahren wieder CEO werden will

Nach seinem Rücktritt als Amazon-CEO hat Jeff Bezos sich nicht einfach zurückgelehnt. Seither investiert er mehr Zeit und Geld sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin oder etwa in das Biotechnologieunternehmen Altos Labs. Zudem soll Bezos gerade insgeheim an einem weiteren Unternehmen arbeiten, wie aus Informationen von Insider:innen hervorgeht. Und dieses Mal soll er wieder einen CEO-Posten bekleiden, den er seit Amazon nicht mehr innehatte.

Project Prometheus: Was hinter dem KI-Startup steckt

Wie die New York Times berichtet, soll das neue Startup von Bezos den Namen „Project Prometheus“ tragen und schon eine Weile unerkannt operieren. So ist nicht genau bekannt, wann das Unternehmen überhaupt gegründet wurde. Die Informationen, die der New York Times vorliegen, stammen von drei Personen, die dem Projekt nahestehen und die anonym bleiben möchten, weil das Startup noch nicht an die Öffentlichkeit getreten ist.

Laut den Insider:innen hat Project Prometheus schon jetzt Finanzierungen in Höhe von 6,2 Milliarden US-Dollar erhalten. Das Geld stammt dabei teilweise von Bezos selbst, aber auch andere Unternehmen und Personen sollen involviert sein. Sobald Project Prometheus an den Start geht, soll Bezos die Rolle eines Co-CEOs übernehmen und das KI-Startup dadurch direkt mitlenken.

Project Prometheus soll sich Anwendungsgebieten für KI im Bereich des Ingenieurswesens und der Herstellung konzentrieren. Zu den Bereichen, die durch Künstliche Intelligenz unterstützt werden sollen, zählen laut den Insider:innen Computertechnik, Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie. Dadurch könnte Project Prometheus etwa Bezos’ andere Unternehmen wie Blue Origin langfristig mit KI-Innovationen unterstützen. Welche Projekte das Unternehmen im Detail angehen wird, wurde von den Insider:innen noch nicht preisgegeben. Sie ziehen allerdings Parallelen zum Unternehmen Periodic Labs, das in den vergangenen Monaten zahlreiche Forscher:innen angeworben hat.

Für sein Unternehmen hat sich Bezos ebenfalls tatkräftige Mitarbeiter:innen ins Boot geholt. Unter den 100 Angestellten, die Project Prometheus schon jetzt eingestellt haben soll, befinden sich laut den Insider:innen ehemalige Mitarbeiter:innen von OpenAI, Deepmind und Meta. Als Mitgründer und zweiter Co-CEO soll zudem Vik Bajaj fungieren. Er ist CEO von Foresite Labs, Professor an der Stanford University School of Medicine und ehemaliger Chief Scientific Officer von Verily, einem Tochterunternehmen der Google-Mutter Alphabet, das technologische Fortschritte im Gesundheitswesen erforscht.

