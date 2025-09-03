Von der Kamera direkt in den Einkaufswagen: So funktioniert Amazons neustes Shopping-Feature

Amazon macht Shopping mit der Kamera noch einfacher (Bild: Tada Images/Shutterstock)

Mit Amazon Lens konnten Nutzer:innen der App des Shopping-Giganten schon länger unbekannte Produkte fotografieren, um sie im Store zu finden. Nun soll der Sprung von der Kamera in den virtuellen Einkaufswagen noch schneller gehen. Amazon hat dazu gerade ein neues Feature namens Lens Live vorgestellt.

Anzeige Anzeige

So funktioniert Lens Live

Während man in der klassischen Lens-Funktion Bilder von interessanten Objekten erst hochladen musste, zeigt das KI-unterstützte Live-Update in Echtzeit passende Kaufgelegenheiten an.

Wenn du etwa bei Freund:innen eine Vase siehst, von der die Besitzer:in nicht mehr weiß, wo sie diese gekauft hat, kannst du sie mit deiner Smartphonekamera fixieren.

Anzeige Anzeige

Die App zeigt dann in einem Karussell verschiedene Angebote für das Produkt an, die du vergleichen kannst. Wenn du das passende Angebot gefunden hast, kannst du es über den Druck auf ein Plus-Symbol direkt in den Warenkorb packen.

Amazons Shopping-Assistent Rufus ist integriert

Amazon hat in Lens Live zudem Rufus integriert. Der KI-basierte Shopping-Assistent berät seit Anfang 2024 User:innen beim Einkaufen. Um Rufus zu nutzen, müssen die Nutzer:innen die Kameraansicht nicht verlassen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Rufus liefert etwa zusätzliche Produktinformationen oder fasst Bewertungen bisheriger Kund:innen zusammen. Zudem suggeriert und beantwortet er Fragen, die für die Kaufentscheidung eine Rolle spielen könnten. Dazu bedient sich der Assistent aus Produktinformationen, Kundenmeinungen oder Antworten aus Foren.

Das steckt technisch hinter Lens Live

Lens Live basiert technisch auf den hauseigenen Diensten Open Search und Sage Maker von Amazon. Auf dem Gerät wird laut dem Unternehmen ein leichtgewichtiges Objekterkennungsmodell ausgeführt.

Anzeige Anzeige

Das neue Feature arbeitet mit einem Deep-Learning-Modell, das die vom User fotografierten Dinge mit Milliarden von anderen Produkten abgeglichen werden, die bei Amazon zu finden sind.

Wer kann Lens Live nutzen?

Bis jetzt hat Amazon das Update laut eigenen Angaben für eine zweistellige Millionenzahl von User:innen freigeschaltet. Allerding nur in den USA und nur für Nutzer:innen der iOS-App.

In den Vereinigten Staaten soll Lens Live bald noch großflächiger ausgerollt werden. Über einen Start in der EU ist noch nichts bekannt.

Anzeige Anzeige

PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle: Jeramey Lende / Shutterstock