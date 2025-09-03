Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Von der Kamera direkt in den Einkaufswagen: So funktioniert Amazons neustes Shopping-Feature

Mit KI-Unterstützung und Integration seines Shopping-Assistenten Rufus: Amazon will mit dem neuen Feature Lens Live den Sprung vom Abfotografieren eines Produkts zum Kauf noch schneller machen. So funktioniert es.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Von der Kamera direkt in den Einkaufswagen: So funktioniert Amazons neustes Shopping-Feature

Amazon macht Shopping mit der Kamera noch einfacher (Bild: Tada Images/Shutterstock)

Mit Amazon Lens konnten Nutzer:innen der App des Shopping-Giganten schon länger unbekannte Produkte fotografieren, um sie im Store zu finden. Nun soll der Sprung von der Kamera in den virtuellen Einkaufswagen noch schneller gehen. Amazon hat dazu gerade ein neues Feature namens Lens Live vorgestellt.

Anzeige
Anzeige

So funktioniert Lens Live

Während man in der klassischen Lens-Funktion Bilder von interessanten Objekten erst hochladen musste, zeigt das KI-unterstützte Live-Update in Echtzeit passende Kaufgelegenheiten an.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Wenn du etwa bei Freund:innen eine Vase siehst, von der die Besitzer:in nicht mehr weiß, wo sie diese gekauft hat, kannst du sie mit deiner Smartphonekamera fixieren.

Anzeige
Anzeige

Die App zeigt dann in einem Karussell verschiedene Angebote für das Produkt an, die du vergleichen kannst. Wenn du das passende Angebot gefunden hast, kannst du es über den Druck auf ein Plus-Symbol direkt in den Warenkorb packen.

Amazons Shopping-Assistent Rufus ist integriert

Amazon hat in Lens Live zudem Rufus integriert. Der KI-basierte Shopping-Assistent berät seit Anfang 2024 User:innen beim Einkaufen. Um Rufus zu nutzen, müssen die Nutzer:innen die Kameraansicht nicht verlassen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Rufus liefert etwa zusätzliche Produktinformationen oder fasst Bewertungen bisheriger Kund:innen zusammen. Zudem suggeriert und beantwortet er Fragen, die für die Kaufentscheidung eine Rolle spielen könnten. Dazu bedient sich der Assistent aus Produktinformationen, Kundenmeinungen oder Antworten aus Foren.

Das steckt technisch hinter Lens Live

Lens Live basiert technisch auf den hauseigenen Diensten Open Search und Sage Maker von Amazon. Auf dem Gerät wird laut dem Unternehmen ein leichtgewichtiges Objekterkennungsmodell ausgeführt.

Anzeige
Anzeige

Das neue Feature arbeitet mit einem Deep-Learning-Modell, das die vom User fotografierten Dinge mit Milliarden von anderen Produkten abgeglichen werden, die bei Amazon zu finden sind.

Wer kann Lens Live nutzen?

Bis jetzt hat Amazon das Update laut eigenen Angaben für eine zweistellige Millionenzahl von User:innen freigeschaltet. Allerding nur in den USA und nur für Nutzer:innen der iOS-App.

In den Vereinigten Staaten soll Lens Live bald noch großflächiger ausgerollt werden. Über einen Start in der EU ist noch nichts bekannt.

Anzeige
Anzeige

PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen

4 Bilder ansehen
PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle: Jeramey Lende / Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Amazon
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren