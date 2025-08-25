Anzeige
Von faltbar bis Glas-Design: Diese iPhone-Modelle soll Apple für die kommenden Jahre planen

In den vergangenen Jahren unterschieden sich neue iPhone-Modelle kaum von den jeweiligen Vorgängern. Das soll sich einem Medienbericht zufolge ändern – schon in diesem Herbst.

Von faltbar bis Glas-Design: Diese iPhone-Modelle soll Apple für die kommenden Jahre planen

Das iPhone 16 unterscheidet sich optisch kaum vom Vorgänger. In den kommenden Jahren soll das anders werden. (Foto: t3n) 

Apple soll erstmals in seiner Geschichte drei aufeinanderfolgende Jahre mit großen iPhone-Redesigns planen. Die Neuerungen starten vermutlich am 9. September mit der iPhone-17-Generation, schreibt der Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der über gute Kontakte nach Cupertino verfügt, in seinem Newsletter. Neben den klassischen Modellen wie dem Standard-iPhone 17 sowie den Varianten 17 Pro und 17 Pro Max mit neuen Kamerasystemen gilt besonders der Nachfolger des iPhone 16 Plus als interessant. Das als „iPhone 17 Air“ gehandelte Gerät soll das bislang dünnste iPhone werden.

Nutzer müssen beim Air-Modell allerdings mit Einschränkungen rechnen: Gurman zufolge verbaut Apple nur eine Kamera, verzichtet auf einen physischen SIM-Karten-Slot und stattet das Gerät mit einer vergleichsweise schwachen Batterie aus. Dafür kommt Apples eigener Modem-Chip C1 aus dem iPhone 16e zum Einsatz, der jedoch langsamer sein soll als die Qualcomm-Chips in anderen iPhone-Modellen.

Faltbares iPhone folgt 2026

Im Herbst 2026 soll dann ein erstes faltbares Smartphone von Apple folgen. Der Konzern orientiert sich dabei laut Bericht an Modellen wie dem Galaxy Fold von Samsung, will aber ein besonders haltbares Scharnier mit kaum sichtbarer Faltung einsetzen. Dies soll durch einen sogenannten In-Cell-Touchscreen ermöglicht werden. Das Falt-iPhone kommt laut Gurman mit insgesamt vier Kameras – eine auf der Vorderseite, eine im Inneren und zwei auf der Rückseite.

Beim Entsperren des Foldable setzt Apple wohl nicht auf die Gesichtserkennung Face ID, sondern bringt den Fingerabdrucksensor Touch ID zurück. Da ein Home-Button fehlt, könnte dieser im Display oder in der Sleep/Wake-Taste integriert sein. Zu Beginn soll das Falt-iPhone nur in Weiß und Schwarz erhältlich sein. Gurman berichtet, dass bereits ein weiteres Foldable für 2027 in Vorbereitung ist.

Zum 20. Jubiläum: Glas-iPhone für 2027

Zum 20. Geburtstag des iPhones soll Apple für Herbst 2027 dann ein besonderes „iPhone 20“ – die Bezeichnung „iPhone 19“ könnte übersprungen werden. Das Design verabschiedet sich vom bisherigen Standardlook: Apple will laut Bericht abgerundete Glasecken über das gesamte Gerät ziehen. Dazu soll das mit iOS 26 eingeführte Liquid-Glass-Design besonders gut passen. Das Konzept könnte sich aber noch ändern.

Gurman betont, dass 2025 zwar kein „revolutionäres“ Jahr für das iPhone werde, aber das Fundament für die größeren Veränderungen in den kommenden zwei Jahren lege.

