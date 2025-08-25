Von faltbar bis Glas-Design: Diese iPhone-Modelle soll Apple für die kommenden Jahre planen

Das iPhone 16 unterscheidet sich optisch kaum vom Vorgänger. In den kommenden Jahren soll das anders werden. (Foto: t3n)

Apple soll erstmals in seiner Geschichte drei aufeinanderfolgende Jahre mit großen iPhone-Redesigns planen. Die Neuerungen starten vermutlich am 9. September mit der iPhone-17-Generation, schreibt der Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der über gute Kontakte nach Cupertino verfügt, in seinem Newsletter. Neben den klassischen Modellen wie dem Standard-iPhone 17 sowie den Varianten 17 Pro und 17 Pro Max mit neuen Kamerasystemen gilt besonders der Nachfolger des iPhone 16 Plus als interessant. Das als „iPhone 17 Air“ gehandelte Gerät soll das bislang dünnste iPhone werden.

Anzeige Anzeige

Nutzer müssen beim Air-Modell allerdings mit Einschränkungen rechnen: Gurman zufolge verbaut Apple nur eine Kamera, verzichtet auf einen physischen SIM-Karten-Slot und stattet das Gerät mit einer vergleichsweise schwachen Batterie aus. Dafür kommt Apples eigener Modem-Chip C1 aus dem iPhone 16e zum Einsatz, der jedoch langsamer sein soll als die Qualcomm-Chips in anderen iPhone-Modellen.

Faltbares iPhone folgt 2026

Im Herbst 2026 soll dann ein erstes faltbares Smartphone von Apple folgen. Der Konzern orientiert sich dabei laut Bericht an Modellen wie dem Galaxy Fold von Samsung, will aber ein besonders haltbares Scharnier mit kaum sichtbarer Faltung einsetzen. Dies soll durch einen sogenannten In-Cell-Touchscreen ermöglicht werden. Das Falt-iPhone kommt laut Gurman mit insgesamt vier Kameras – eine auf der Vorderseite, eine im Inneren und zwei auf der Rückseite.

Anzeige Anzeige

Beim Entsperren des Foldable setzt Apple wohl nicht auf die Gesichtserkennung Face ID, sondern bringt den Fingerabdrucksensor Touch ID zurück. Da ein Home-Button fehlt, könnte dieser im Display oder in der Sleep/Wake-Taste integriert sein. Zu Beginn soll das Falt-iPhone nur in Weiß und Schwarz erhältlich sein. Gurman berichtet, dass bereits ein weiteres Foldable für 2027 in Vorbereitung ist.

Zum 20. Jubiläum: Glas-iPhone für 2027

Zum 20. Geburtstag des iPhones soll Apple für Herbst 2027 dann ein besonderes „iPhone 20“ – die Bezeichnung „iPhone 19“ könnte übersprungen werden. Das Design verabschiedet sich vom bisherigen Standardlook: Apple will laut Bericht abgerundete Glasecken über das gesamte Gerät ziehen. Dazu soll das mit iOS 26 eingeführte Liquid-Glass-Design besonders gut passen. Das Konzept könnte sich aber noch ändern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Gurman betont, dass 2025 zwar kein „revolutionäres“ Jahr für das iPhone werde, aber das Fundament für die größeren Veränderungen in den kommenden zwei Jahren lege.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)