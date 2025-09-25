Von Geldanlage bis Altersvorsorge: Jeder Zehnte informiert sich per KI zu Finanzfragen
Immer mehr Nutzer:innen befragen ChatGPT und andere Chatbots zu komplexeren Fragen im Alltag – und offenbar auch immer häufiger zum Thema Finanzen. So ergab eine aktuelle Umfrage von Yougov im Auftrag der Zinsplattform Raisin, dass jede:r Zehnte in Deutschland inzwischen auf Künstliche Intelligenz setzt, um sich über Geld- und Anlagethemen zu informieren, entsprechende Produkte zu vergleichen oder Fragen zur Zusammensetzung eines Depots zu klären.
Die KI erreiche damit, so rechnet Raisin vor, fast die gleiche Größenordnung wie klassische Beratung. Immerhin 13 Prozent der Befragten informieren sich bei Finanzberatungen, 14 Prozent bei ihrer Bank. In der Tat dürfte die Zahl der Kund:innen, die sich von ihrer Bank Anlageprodukte verkaufen lassen und die oftmals am eigenen Haus orientierten Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, in den letzten Jahren stark zurückgegangen sein. KI dürfte diesen Trend in den nächsten Jahren noch verstärken.
Vor allem jüngere Nutzer:innen setzen auf KI-Informationen
Laut der Onlineumfrage nutzen vor allem jüngere Erwachsene bei Finanzfragen KI: Bei den 25- bis 34- und 35- bis 44-Jährigen informiert sich jeweils fast jede fünfte Person (18 und 17 Prozent) über Chatbots oder Sprachmodelle. Unter den über 55-Jährigen sind es dagegen nur 5 Prozent. Auch beim Geschlecht zeigen sich Unterschiede: Männer (13 Prozent) greifen häufiger auf KI-basierte Informationen zurück als Frauen (8 Prozent).
Die KI-Angebote liegen damit deutlich vor Social-Media-Influencer:innen, auf deren Urteil und Rat sich gerade einmal 4 Prozent der Befragten verlassen. Am wichtigsten bleiben jedoch weiterhin klassische Medien. Immerhin fast ein Drittel (31 Prozent) bezieht Finanzinformationen dort, gefolgt von Vergleichsportalen mit 22 Prozent.
Bemerkenswert sind hierbei allerdings die Unterscheide zwischen den Geschlechtern. So zeigte die Yougov-Umfrage, dass sich vor allem Frauen oft überhaupt nicht aktiv über Finanzen informieren (27 Prozent), während dies bei den Männern nur 17 Prozent sind. Ausbaufähig bleibt das Finanzwissen – denn mehr als jede:r Dritte schätzt das eigene Finanzwissen als schlecht oder nicht vorhanden ein (6 Prozent sehen sich ohne Kenntnisse, weitere 27 Prozent nur mit geringen Kenntnissen). Immerhin bewertet fast die Hälfte (47 Prozent) das eigene Wissen als durchschnittlich und 17 Prozent fühlen sich sehr gut informiert.
Braucht es eine KI-Regulierung in der Finanzberatung?
Auffällig ist aber auch, das hat eine andere Befragung der Schufa in dieser Woche gezeigt, dass finanzielle Bildung bei Jungendlichen vor allem in der Familie stattfindet. Der Jugend-Finanzmonitor hat Jugendliche und junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren befragt, woher sie ihr Wissen über Girokonten, Altersvorsorge, Geldanlage und weitere Finanzthemen beziehen. Vier von fünf Befragten gaben an, dass die Eltern hier die wichtigste Informationsquelle seien. Dahinter folgen Medien (44 Prozent) sowie Social-Media-Angebote (25 Prozent), erst weit dahinter Influencer:innen (11 Prozent). Allerdings wurden hier KI-Chatbots nicht explizit abgefragt.
Die Ergebnisse der Yougov-Umfrage zeigen auf, dass die Beurteilung von Finanzfragen durch Künstliche Intelligenz in Zukunft mehr Stellenwert bekommen könnte. Daraus ergeben sich sowohl die für Anbieter solcher Informationen im Netz als auch für die Betreiber der Plattformen, die diese aufbereiten, Compliance-Fragen. Denn anders als bei Influencer:innen, bei denen die Urheberschaft an einer bestimmten Information ja auf der Hand liegt, sind hier mehrere Akteur:innen involviert. In jedem Fall gilt: Nutzer:innen sollten, wenn sie entsprechende Schlussfolgerungen aus den gesammelten Informationen ziehen, eigenverantwortlich agieren und sich der Subjektivität vieler Quellen bewusst sein.