Von Ghost n‘ Goblins bis Portal: Internet Archive macht 18.000 C64-Spiele im Browser spielbar

Der Launch des Commodore 64 ist mittlerweile mehr als 40 Jahre her. Dennoch ist der C64 heute noch bei vielen Gamer:innen tief in den Erinnerungen und Herzen verwurzelt. So bekam erst im vergangenen Jahr ein altes C64-Spiel unerwartet eine Fortsetzung. Aber wer keinen Commodore 64 mehr im Keller stehen hat, muss auf Emulatoren zurückgreifen, um die Spiele aus alten Zeiten zu zocken – zumindest bis jetzt.

C64-Spiele dank Internet Archive zocken

Denn das Internet Archive hat eine Sammlung von knapp 18.000 Spielen veröffentlicht, die auf dem C64 erschienen sind. Diese könnt ihr über die Website aufrufen, euch Informationen zu den jeweiligen Titel durchlesen – und sie im Anschluss einfach zocken. Denn dafür reicht ein Browser und ein Klick auf den Power-Button im oberen Bereich der jeweiligen Seite aus.

Schon startet auf den Servern des Internet Archives ein Emulator, der die C64-Games spielbar macht. Ihr müsst also keinerlei zusätzliche Software oder gar ROMs der C64-Titel herunterladen. Sich in der schieren Menge an Spielen zurechtzufinden, ist dabei nicht gerade einfach. Allerdings gibt es eine Suchfunktion, falls ihr nach bestimmten Titeln suchen wollt. Oder ihr nutzt die Filter, um eure Suche nach Release-Jahr, Genre oder Sprache einzugrenzen.

Zu den bekanntesten Titeln im C64-Archiv zählen das nicht lizensierte Super Mario Bros C64, Ghost n‘ Goblins und Pac-Man. Interessanterweise gibt es aber nicht nur klassische C64-Games. Unter den Titeln findet sich auch eine C64-Umsetzung des beliebten Steam-Games Portal. Zudem finden sich in dem Archiv gelegentlich C64-Spiele, die von Hobby-Entwickler:innen programmiert wurden.

Um euch die Steuerung der meisten Spiele etwas zu erleichtern, gibt es zudem einen kleinen Trick. Startet das Spiel über den Power-Button und öffnet anschließend mit F12 das Emulator-Menü. Hier könnt ihr zahlreiche Einstellungen vornehmen. Wählt „Machine Settings“ und anschließend „Joystick Settings“ aus. Unter „define keysets“ könnt ihr die Tastenbelegung für eure Tastatur frei wählen. Anschließend geht ihr mit der linken Pfeiltaste einen Schritt zurück und wählt noch unter „Joystick Device 1“ den Punkt „Keyset 1“ aus. Einziger Nachteil: Diese Schritte müsst ihr für jedes Spiel wiederholen.

