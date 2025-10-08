Tiktok integriert das Symphony Creative Studio in Smart+, um Werbetreibenden KI-generierte Videos und automatische Verbesserungen für ihre Kampagnen anzubieten. Diese Neuerung verspricht effizientere Workflows und bessere Performance. (Foto: Ascannio/Shutterstock)

Mehr Erfolg durch Automatisierung: Tiktok hat auf der Advertising Week New York 2025 eine Reihe von Updates für Advertiser vorgestellt, die Workflows verbessern, Zeit einsparen und nicht zuletzt für einen starken ROI sorgen sollen. Mit Smart+ hat Tiktok im vergangenen Jahr automatisierte Kampagnen möglich gemacht, die gesteigerte Conversion Rates und einen höheren ROAS versprechen. Jetzt sollen Advertiser noch mehr Kontrolle über ihre Kampagnen erhalten und nach Belieben Targeting und Budget anpassen können. Personalisierte Messungen sollen zudem für bessere Ergebnisse sorgen.

Symphony: KI-Videos kommen zu Smart+

Mit dem Symphony Creative Studio können Creator und Advertiser in Minuten mit KI Videos kreieren. Jetzt integriert Tiktok die Symphony-Tools direkt in Smart+ und bietet Werbetreibenden damit eine intelligente Lösung, ihre Videos automatisch zu verbessern und an Kampagnenziele anzupassen.

Mit der Funktion Recommended-Creatives können Werbetreibende schnell auf von Symphony generierte KI-Videos zugreifen, basierend auf Tiktoks Vorhersagen, welche Inhalte für die jeweilige Kampagne am besten performen. Überdies ermöglichen die Automatic Enhancements eine umfassende Optimierung der Videos: KI-basiertes Zuschneiden und Anpassen der Größe, Musikaktualisierung, Übersetzungen und Synchronisation sowie die Verbesserung von Bild- und Videoqualität sorgen dafür, dass Inhalte direkt in optimaler Form ausgespielt werden und maximale Performance erzielen.

GMV Max Creative Dashboard: Wer treibt den Umsatz an?

Auch Tiktoks GMV-Max-Lösung wird erweitert, um Advertisern vor der anstehenden Shopping-Saison noch mehr kreative Einblicke zu bieten. Über den Creative Hub sehen Verkäufer:innen auf einen Blick, welche Creatives und Creator die besten Ergebnisse liefern und können die Performance über Kampagnen, Produkte und Creator gezielt optimieren, um den Umsatz zu steigern und ihr Budget effizienter einzusetzen.

Tiktok erweitert die Lösungen für Advertiser darüber hinaus mit einer Third-Party-Optimization und Assisted Conversions, um die Kampagnenplanung und Erfolgsmessung zu vereinfachen. Durch die Integration von Drittanbieter:innen-Tools wie Google Analytics können Werbetreibende ihre Performance effizienter analysieren und optimieren. Die Funktion Assisted Conversions macht außerdem sichtbar, wie User nach Interaktionen mit Tiktok-Anzeigen konvertieren – auch solche Käufe, die sonst nicht direkt erfasst würden. So erhalten Advertiser ein umfassenderes Bild der Customer Journey und können ihre Marketing-Strategien gezielter ausrichten.

Auch für Händler:innen auf Tiktok gibt es Neuigkeiten: Mit Visual Search Tagging testet die Plattform ein neues Feature, das Unterhaltung und Shopping noch enger miteinander verknüpfen soll.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.