Von Ladenschließung zum Millionenschatz: Wie 15 vergessene Kisten einen Gameshop-Besitzer reich machten

Im Gegensatz zu den Spielen auf diesem Bild sind viele der Spiele von Mark Odorisio noch verpackt und verschweißt. (Foto: Scott Cornell/ Shutterstock)

Im Jahr 1994 war der Laden von Mark Odorisio nichts Besonderes, heute könnten die Waren ihn reich machen. Die alten Games sollen dem Besitzer sogar über eine Million US-Dollar einbringen können, denn die Spiel-Boxen sind in einem perfekten Zustand und sehr selten.

In Odorisios Shop konnten Gamer:innen die damals aktuellen Videospiele und Konsolen kaufen. Besonders beliebt zu der Zeit: Super Nintendo und Sega Genesis. Doch der Laden schrieb nach kurzer Zeit rote Zahlen. Odorisio musste sein Geschäft 1998 schließen. Anstelle eines Ausverkaufs entschied sich der Besitzer dafür, einfach alles in Kisten zu packen und aufzubewahren.

Anzeige Anzeige

Rund 25 Jahre später ist aus den Boxen eines gescheiterten Geschäfts eine regelrechte Schatztruhe geworden.

Eine Schatztruhe voller alter Spiele

Während Odorisio die 15 Boxen gefüllt mit Videospielen schon längst vergessen hatte, die er in den 90ern eingelagert hatte, entdeckte sein älterer Bruder Tom die verlorene Sammlung in einer Lagerhalle. Darunter befinden sich viele Klassiker, wie der erste Fifa-Teil oder Mortal Kombat – alle noch originalverpackt und unberührt.

Anzeige Anzeige

Tom Odorisio googelte daraufhin einige Spiele und sah, dass schon geöffnete Spiele aus der Sammlung Hunderte Dollar wert sein können. In der Sammlung waren letztlich noch über 300 originalverpackte Spiele. Überfordert von dem Fund suchte er den Gamesroom auf, einen Onlineshop, der sich auf alte Videospiele spezialisiert.

Gameroom-Besitzer Chris Thompson war so begeistert von dem Fund, dass er den Lagerraum der Odorisios selbst sehen musste. In dem Video zu sehen sind Kopien vom JRG Chrono Trigger, Final Fantasy III und viele Sportspiele wie Madden, NFL und Fifa. Der Clip ging auf Youtube natürlich durch die Decke.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Inbox von Thompson wurde in der Folge mit Nachrichten und Angeboten überflutet. Für die zwei glücklichen Brüder standen die Optionen offen: Entweder sie verkaufen die Spiele sofort, sie lassen die Spiele bewerten oder warten noch etwas länger. Mark und Tom Odorisio entschieden sich für die zweite Option.

So werden Spiele bewertet

Wer die Authentizität und den Zustand alter Erinnerungsstücke beurteilen lassen möchte, kann sich an mehrere Unternehmen wenden. Besonders beliebt ist der Prozess bei alten Sammelkarten. Bewertet wird auf einer Skala von 1 bis 10. Doch die Ansprüche für eine 10 sind sehr hoch. Dadurch kann sich der Wert eines Gegenstands selbst bei einem Rating von 7,0 steigern.

Anzeige Anzeige

Auch die Odorisios entschieden sich, ihre originalverpackten Spiele von Wata, einer Bewertungsfirma, untersuchen zu lassen. Viele der Spiele erhielten eine Bewertung von 9,0 oder höher, einige bekamen sogar eine 9,8. Da die meisten Spiele zum – wie soll es anders sein – Spielen gedacht sind, ist ein originalverpacktes Spiel aus den 90ern an sich schon eine Seltenheit. Neun Spiele in Marks Sammlung hatte Wata noch nie zuvor bewertet.

Nun sitzen Mark und Tom Odorisio auf 170 Spielen, die von Wata bewertet wurden und insgesamt einen Wert von über einer Million Dollar haben. Eine Summe, von der der Shopbesitzer damals nur träumen konnte. Mark erzählte Tom, dass er dachte, die Spiele könnten für 100.000 Dollar verkauft werden. „Da müssen wir vielleicht noch eine Null dranhängen“, meinte Tom Odorisio, wie die New York Times berichtet.

Nun stehen die Spiele zum Verkauf – beziehungsweise standen. Denn schon nach kurzer Zeit waren alle Spiele auf der Seite vergriffen. Von dem Geld möchte sich jetzt Mark Odorisio einen Lebenstraum erfüllen: Er will ein Haus am See. So hat am Ende der alte Laden ihm doch noch einen Profit eingebracht.

Anzeige Anzeige

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 20.12.2023 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Diese Konsolen und Spiele sind ein Vermögen wert::

11 Bilder ansehen Diese alten Konsolen und Retro-Games sind heute viel Geld wert Quelle: robtek / shutterstock

Mehr zu diesem Thema