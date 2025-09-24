Anzeige
News
Von null auf zehn Gigawatt in einem Jahr: OpenAI und Oracle beschleunigen den Stargate-Ausbau

Im Rahmen des Projekts Stargate sollen fünf neue Rechenzentren entstehen – mindestens zwei davon werden sich in Texas befinden. Laut OpenAI schreitet das Projekt deutlich schneller voran, als es ursprünglich geplant war.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
OpenAI kündigt den Bau fünf neuer KI-Rechenzentren an. (Bild: Gorodenkoff / Shutterstock)

Im Rahmen des Stargate-Projekts wird OpenAI in Partnerschaft mit Oracle und Softbank fünf neue KI-Rechenzentren in den USA errichten. Wie das Unternehmen in einem Beitrag mitteilte, könnte das Ziel von zehn Gigawatt sogar schon frühzeitig bis Ende des Jahres erreicht werden.

Neue Standorte sind schon in Planung

Das Projekt Stargate wurde zu Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit angekündigt und umfasst Investitionen von bis zu 500 Milliarden Dollar. Ziel ist es, die US-amerikanische KI-Infrastruktur weiter auszubauen. Insgesamt sind fünf neue Rechenzentren geplant. Im Juli schlossen OpenAI und Oracle eine Vereinbarung, bis zu 4,5 Gigawatt zusätzliche Stargate-Kapazität zu realisieren. Zwei der Rechenzentren sollen im Shackelford County in Texas und im Doña Ana County in New Mexico errichtet werden.

Der dritte Standort wird derzeit noch ermittelt, soll sich aber im Mittleren Westen befinden. Zusammen mit dem Stargate-Standort im texanischen Abilene, der sich noch einmal um 600 Megawatt erweitern lässt, könnten die drei neuen Standorte über 5,5 Gigawatt Kapazität bereitstellen.

Die beiden anderen angekündigten Standorte, die gemeinsam von OpenAI und Softbank aufgebaut werden, könnten laut Angaben des Unternehmens innerhalb der nächsten 18 Monate auf 1,5 Gigawatt skaliert werden. Eines der Rechenzentren wird in Lordstown im Bundesstaat Ohio gebaut, das andere wird sich im texanischen Milam County befinden. Letzteres wird in Zusammenarbeit mit SB Energy, einem Unternehmen der Softbank Group, entwickelt. Es stellt die benötigte Energieinfrastruktur bereit und soll eine größere Skalierbarkeit und verbesserte Kosteneffizienz ermöglichen, damit Hochleistungsrechner breiter zugänglich werden.

Die Auswahl der Standorte erfolgte in einem strengen, landesweiten Verfahren. OpenAI, Oracle und Softbank prüften über 300 Vorschläge aus mehr als 30 Bundesstaaten. Die jetzige Ankündigung markiert die erste Auswahlrunde, weitere Standorte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Stargate-Projekt schreitet schnell voran

Ursprünglich war geplant, das Budget von 500 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2029 zu investieren, um das Ziel von zehn Gigawatt zu erreichen. Wie OpenAI jetzt allerdings mitteilt, schreitet Stargate schneller voran als zunächst gedacht. Tatsächlich könnte das Projektziel schon bis Ende 2025 erreicht werden. In diesem Fall würde von der Bekanntgabe bis zum Abschluss gerade einmal ein Jahr vergehen.

In der Mitteilung heißt es: „OpenAI, Oracle und Softbank hatten die Stargate-Verpflichtung von 500 Milliarden US-Dollar erstmals im Januar im Weißen Haus gemeinsam mit Präsident Trump angekündigt – als Teil einer umfassenderen Initiative, um Investitionen in die amerikanische KI-Infrastruktur anzukurbeln.“ Dank der Führung von Präsident Trump und seiner Regierung habe sich das Vorhaben aber schneller entwickelt als erwartet und zusätzliche Partner angezogen.

Laut OpenAI besteht das neue Ziel nicht nur darin, die Verpflichtungen vorzeitig zu erfüllen, sondern sie auch weiterhin zu übertreffen. „KI kann ihr Versprechen nur einlösen, wenn wir die Rechenleistung aufbauen, die sie antreibt. Diese Rechenleistung ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass jeder von KI profitieren kann, und um zukünftige Durchbrüche zu ermöglichen. Durch Stargate machen wir bereits historische Fortschritte auf diesem Weg und bewegen uns schnell, um nicht nur die ursprüngliche Verpflichtung zu erfüllen, sondern auch das Fundament für das Kommende zu legen“, kommentiert OpenAI-CEO Sam Altman den Fortschritt des Projekts.

