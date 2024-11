Von Switch bis PS5: Die besten Gaming-Deals zum Black Friday

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Nicht jeder vermeintliche Deal ist wirklich ein Schnäppchen. Zumal es in manchen Produktkategorien grundsätzlich eher weniger gute Angebot gibt. So zeigt eine aktuelle Preisanalyse beispielsweise, dass Kunden vor allem bei Kaffeemaschinen sparen können – und bei PS5-Spielen. Um preislich nicht über den Tisch gezogen zu werden, könnt ihr euch außerdem einen Blick in unseren Ratgeber über Lockangebote werfen. Dort findet ihr auch Tipps, was ihr machen könnt, wenn Händler mal nicht liefern oder dubiose Angebote machen.

Anzeige Anzeige

Deals für Konsolenspieler: Hier könnt ihr wirklich sparen

Ihr zockt gerne und temperamentvoll? Dann ist es vermutlich gar keine schlechte Idee, einen neuen Controller für schlechte Zeiten anzuschaffen. Bei Saturn und MediaMarkt gibt es deshalb aktuell ein Angebot für Sony DualSense Wireless Controller. Vergleicht man den Preis der letzten Monate, ist der Controller aktuell mit 49,99 Euro so günstig wie seit 5 Monaten nicht mehr. Die Kontroller eignen sich für die Systeme PlayStation 5, Mac, Android, iOS und können auch mit dem PC verbunden werden.

Komplettes OLED-Switch-Paket für Super-Mario-Connaisseure

Ein ganzes Paket liefert euch das nächste Angebot. Ebenfalls bei Saturn und MediaMarkt gibt es aktuell eine Nintendo Switch mit OLED-Display für unter 300 Euro. OLED bedeutet, dass der Bildschirm Farben und Kontraste besser anzeigen kann. Außerdem ist der Bildschirm mit 7 Zoll etwas größer als bei der Standardversion (6,2 Zoll). Zudem bekommt ihr eine 12-monatige Mitgliedschaft (19,99 Euro) und das Spiel Super Mario Bros. Wonder gratis dazu, was ohne Angebot knapp 60 Euro kostet. Wer also den Switch 2 Launch nicht mehr abwarten möchte, kann hier für einen schmalen Taler zuschlagen.

Anzeige Anzeige

PlayStation 5 Bundle: Für alle, die noch eine neue Konsole vor der Weihnachtszeit brauchen

Bis zum 12. Dezember könnt ihr euch übrigens entscheiden, eine neue PS 5-Slim-Konsole für 359 Euro zu kaufen. Ob als Geschenk oder für euren Einstieg in die Gamingwelt, Saturn und MediaMarkt bieten ein Angebot namens PlayStation 5 Digital Edition – Fortnite Cobalt Star Bundle an. Was bedeutet das alles?

Slim: Die Konsole ist kompakter, also kleiner und schlanker als das Original. Im Hinblick auf Leistung sind beide Modelle identisch. Digital bedeutet, dass die Konsole kein Laufwerk besitzt. Eure Spiele müsst ihr also digital kaufen. Das Laufwerk kann aber im Zweifel extern nachgerüstet werden. Im Bundle enthalten sind acht kosmetische In-Game-Gegenstände mit einem ungefähren Wert von 5.000 V-Bucks. Das ist eine Währung für das Spiel Fortnite. Außerdem bekommen Käufer 1.000 V-Bucks zur freien Verwendung.

Anzeige Anzeige

Reduzierte Games für die PlayStation 5

Wer jetzt noch passende PlayStation-5-Games für den Weihnachtsurlaub sucht*, für den haben wir eine kurze Liste an preislich heruntergesetzten Spielen. Unter anderem findet ihr vergünstigte Titel wie das actionreiche Helldivers 2*:

Helldivers 2 (24,99 Euro)

God of War: Ragnarök (29,99 Euro)

Horizon Forbidden West (39,99 Euro)

Amazons Versprechen gegen trickreiche Händler

Abseits dieser Deals könnte euch diese Information vielleicht interessieren. Amazon wird euch automatisch Geld erstatten, falls Händler ihre ausgezeichneten Black-Friday-Produktpreise nach der Aktion senken. So heißt es:

Anzeige Anzeige

„Wenn du ein Produkt mit der Black-Friday-Kennzeichnung kaufst, das vom 21. November bis 2. Dezember von Amazon verkauft wurde, und der Preis am 9. Dezember vor 23:59 Uhr weiter sinkt, erstatten wir dir den Differenzbetrag automatisch! Wir benachrichtigen dich, wenn wir deine Erstattung bearbeiten.“

Falls ihr den Überblick verloren habt, wie lange die Aktion läuft und wer wie lange Angebote schaltet, haben wir euch hier eine Übersicht geschrieben, die euch alle Fragen beantworten wird.

Mehr zu diesem Thema