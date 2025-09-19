Anzeige
MIT Technology Review News
Von Telemedizin bis Diagnostik mit KI: So digitalisiert sind Krankenhäuser im internationalen Vergleich

Wie gut Krankenhäuser mit neuen Technologien ausgestattet sind, zeigt das Smart Hospitals Ranking 2026. Unter den Top Ten befindet sich auch ein deutsches Krankenhaus.

Von Alisa Pankau
2 Min.
(Foto: Guschenkova / shutterstock)

In manchen Krankenhäusern können die Patient:innen ihre Aufnahmepapiere auf dem iPad ausfüllen, in anderen sind noch Drucker, Stift und Papier gefragt. An wieder anderen Standorten kommen bereits Roboter im Operationssaal zum Einsatz. Der Grad an Digitalisierung und die Anwendung von neuen Technologien in Krankenhäusern sind extrem unterschiedlich. Um eine Übersicht zu schaffen, haben Newsweek und Statista jetzt ein Ranking der besten Smart Hospitals 2026 veröffentlicht. Die Liste umfasst 350 Krankenhäuser aus 30 Ländern – sie sollen laut dem Bericht die führenden und innovativsten Einrichtungen der Medizinbranche sein.

Der aktuelle Marktwert von Smart Hospitals weltweit wird auf  72,24 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 auf über das Doppelte ansteigen. Die entwickelten smarten Methoden sollen positiv auf die Behandlungsergebnisse der Patient:innen einzahlen. Weitere Ziele sind die Prävention von Krankheiten und eine gesteigerte Effizienz der Abläufe im Krankenhaus. 

Deutschland im internationalen Vergleich 

Die Charité Universitätsmedizin Berlin landet zum zweiten Mal in Folge auf dem achten Platz. „Die Auszeichnung spornt uns an, digitale Innovationen weiter so in den Klinikalltag zu integrieren, dass Patientinnen und Patienten unmittelbar profitieren“, sagt Prof. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité.

Die Charité treibt ihre Digitalisierungsstrategie mit einem ganzen Bündel an Technologien voran, heißt es in einer Pressemitteilung zum Smart Hospitals Ranking 2026. Das Bündel erstreckt sich über vernetzte Medizintechnik und Telemedizin bis hin zu KI-gestützter Diagnostik. Hinzu kommt ein zentrales Krankenhausinformationssystem, das sich nach Angaben der Charité im Vergabeverfahren befindet. Dabei verfolgen sie das Ziel, medizinisches Personal zu entlasten und Diagnosen sowie Therapien stärker auf die Bedürfnisse der Patient:innen zuzuschneiden.

Das Bewertungsmodell

Das Ranking basiert auf drei grundlegenden Datenquellen: 

1) auf einer international angelegten Onlineumfrage, in der entsprechende Expert:innen aus dem Gesundheitswesen gebeten wurden, smarte Einrichtungen zu empfehlen,

2) dem „Statista Smart Hospitals Maturity Survey“ (SSHMS), in der die Implementierung und Nutzung digitaler Technologien anhand von zehn Bereichen bewertet wurde,

3) und der Krankenhaus-Akkreditierung der Joint Commission International als hoch angesehener Qualitätsmarker im Gesundheitswesen, 

Der SSHMS setzt sich aus der Bewertung folgender Bereiche zusammen: 

  • Akkreditierungen: Akkreditierungen oder Zertifizierungen im Bereich Informationstechnologie 
  • Künstliche Intelligenz: Zum Beispiel zur Datenanalyse 
  • Elektronische Funktionen: Funktionen für Patient:innen 
  • Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen und Patient:innen: zum Beispiel hinsichtlich der Wirksamkeit digitaler Technologien und Dienste
  • Krankenhausinformationssystem: etwa der Implementierungsstatus des Laborinformationssystems
  • Technologien für die Patient:innensicherheit: etwa die Implementierung von Entscheidungshilfetools zur Identifizierung potenzieller Risiken
  • Robotik: zum Beispiel Implementierung und Bewertung der Roboterchirurgie
  • Telemedizin: Verfügbarkeit technischer Geräte zur Durchführung von Telekonsultationen
  • Virtualisierung: zum Beispiel der VR-Einsatz bei der Versorgung von Patient:innen

Bezogen auf die Anzahl von vertretenen Häusern dominiert das Ranking die USA mit 103 ausgezeichneten Krankenhäusern. Deutschland liegt mit einer Anzahl von 24 ausgezeichneten Einrichtungen deutlich hinter den USA, belegt damit aber dennoch den zweiten Platz. Dicht gefolgt vom Vereinigten Königreich (22), Frankreich (20) und Italien (18).

