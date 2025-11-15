Karten müssen nicht immer die Namen der Städte und Länder anzeigen. Das hat sich zumindest Topi Tjukanov gedacht. Der Kartenmacher aus Helsinki hat nämlich eine ganz spezielle Karte entworfen. Auf dieser seht ihr den Namen der jeweils bemerkenswertesten Person aus diesem Gebiet. Zoomt ihr näher heran, zeigt die Karte euch mehr Namen, auch aus kleineren Gebieten.

Anzeige Anzeige

Ein Nachteil der Karte ist, dass ihr selbst herausfinden müsst, wo ihr gerade seid. Denn das sagt euch die eher eigenartige Karte nicht direkt. Schaut ihr bei der Karte auf Hamburg, steht da leidlich „Angela Merkel“ und nicht der Name der Stadt oder der Stadtteile.

Die Daten der Karte stammen aus einer sogenannten „kreuzweise verifizierten Datenbank bemerkenswerter Personen“ von Nature.com. Laut eigenen Angaben enthält die Datenbank Daten von Personen von 3.500 vor Christus bis 2018 nach Christus. Sie besteht weitestgehend aus Daten von Wikipedia und Wikidata.

Anzeige Anzeige

Wenn ihr auf einen Namen auf der interaktiven Karte klickt, seht ihr, dass jede Person einen sogenannten „notability rank“ hat, was übersetzt schlicht Bekanntheitsgrad bedeutet. Dieser wertet die Bekanntheit der entsprechenden Personen, um zu bestimmen, wer in welchem Gebiet angezeigt wird. Da Angela Merkel laut Wertung der Datenbank die bekannteste Person aus Hamburg ist, wird sie über der Stadt angezeigt.

The Verge hat dabei herausgefunden, wie dieser Rang zustande kommt. Demnach spielen einige Faktoren eine Rolle wie die Zahl der Wikipedia-Einträge einer Person, die Anzahl der Wörter in allen Biografien auf der Website und auch, wie oft die Seite der Person auf Wikipedia und Wikidata aufgerufen wurde. Dazu schaut die Datenbank, ob bei einer Person zum Beispiel das Geburtsdatum oder das Geschlecht nicht gelistet ist. Dann gibt es Minuspunkte. Letztendlich wird noch die Anzahl an externen Links und Quellen miteinbezogen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Es gibt viel zu entdecken

Auf der Karte selbst könnt ihr schauen, welche Person aus eurer Heimatstadt oder dem Heimatort am bekanntesten ist. Dazu könnt ihr bekannte und bemerkenswerte Personen rund um den Globus finden. Wusstet ihr, dass J.R.R. Tolkien in Südafrika geboren wurde?

Im Menü links könnt ihr dazu etwas filtern. Hier stellt ihr ein, ob ihr alle Personen sehen wollt oder nur solche aus dem Bereich Kultur, Entdeckung und Wissenschaft, Herrschaft sowie Sport und Spiele. Außerdem könnt ihr hier die Namen der Städte aktivieren.

Anzeige Anzeige

Lost Places im Internet – Diese Seiten waren mal richtig groß: