Von wegen Feierabend: Viele arbeiten auch abends und am Wochenende

Während Bundeskanzler Friedrich Merz fordert, die Deutschen müssten wieder härter arbeiten, warnt Microsoft vor einer besorgniserregenden Entwicklung: Wie Business Insider berichtet, zeigt ein aktueller Bericht des Tech-Konzerns, dass immer mehr Menschen über ihre eigentlichen Arbeitszeiten hinaus arbeiten. Sowohl Meetings als auch das Versenden von E-Mails finde demnach öfter nach dem eigentlichen Feierabend statt, wodurch die Grenzen zwischen Job und Freizeit zunehmend verschwimmen.

Arbeit nach Feierabend und am Wochenende nimmt zu

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Meetings nach 20 Uhr laut Microsoft um 16 Prozent gestiegen. Gleichzeitig werden wöchentlich über 50 Nachrichten außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit verschickt und empfangen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, gaben 40 Prozent der befragten Mitarbeiter:innen an, schon vor sechs Uhr morgens das erste Mal in ihr Postfach zu schauen, weitere 29 Prozent checken ihre E-Mails auch noch nach 22 Uhr. Fast 20 Prozent sagten außerdem, dass sie auch am Wochenende arbeiten würden.

Laut dem Tech-Konzern ist die vermehrte Arbeit nach Feierabend und am Wochenende eine Entwicklung, die sich global beobachten lässt. Grundlage dieser Erkenntnisse ist eine großangelegte Microsoft-Studie, für die im Frühjahr 2025 weltweit 31.000 Vollzeitbeschäftigte und Selbstständige in 31 Ländern befragt wurden.

Effizienzsteigerung um jeden Preis?

Als Haupttreiber der zunehmenden Belastung nennt Microsoft die globale Zusammenarbeit in flexiblen Teams sowie steigende Anforderungen seitens der Arbeitgeber:innen. Was früher als Erholungszeit galt, werde heute für die Vor- oder Nachbereitung genutzt – Aufgaben, für die im normalen Arbeitsalltag oft zu wenig Zeit bleibt.

Diese globale Entwicklung spiegelt einen tiefgreifenden Kulturwandel wider, der vor allem in der Tech-Branche zu beobachten ist. Unternehmen wie Meta, Google, Amazon oder Tiktok haben sich in den vergangenen Monaten schrittweise von pandemiebedingten Benefits wie Remote Work oder Wellness-Angeboten verabschiedet. Stattdessen dominieren jetzt Schlagworte wie Effizienz, Einsparung und Flexibilität.

Amanda Jones, Professorin für Organisationsverhalten am King’s College in London, warnt vor den langfristigen Auswirkungen, wenn Arbeit noch intensiver und noch effizienter werden soll. „Es fühlt sich ein bisschen wie ein Wettlauf nach unten an“, sagt sie. Auf lange Sicht würden Unternehmen durch diesen Kurs ihre Produktivität sogar senken, da der Effizienzgewinn auf Kosten der Fachkräfte erzielt werde. Das würde aber weder Kosten sparen noch dabei helfen, die Qualifikationslücken zu schließen.

Gesunde Arbeit braucht einen Richtungswechsel

Die Zahlen von Microsoft machen deutlich: Die moderne Arbeitswelt wird schneller, komplexer – und gefährlicher für die Gesundheit vieler Mitarbeiter:innen. Laut einer Auswertung im Auftrag der KKH Kaufmännischen Krankenkasse sehen sich 43 Prozent der Arbeitnehmer:innen regelmäßig starkem Druck und hoher Belastung ausgesetzt. Kein Wunder, denn laut Microsoft vergehen im Schnitt gerade einmal zwei Minuten, bis sie von einem Meeting oder einer Nachricht aus ihrer Arbeit gerissen werden. Mehr als jede vierte Person hat deshalb schon einmal stressbedingt gefehlt.

Mitarbeiter:innen, die es nicht schaffen, sich aktiv vom Job abzugrenzen oder klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zu ziehen, riskieren in eine Endlosschleife aus Meetings, Mails und mentaler Erschöpfung zu geraten. Unternehmen stehen deshalb in der Verantwortung, nachhaltige Strukturen und gesunde Arbeitsmodelle zu schaffen – bevor die Forderung nach noch mehr Effizienz in noch mehr Fehltagen resultiert.