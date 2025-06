Vulkanausbrüche, Erdbeben und Seuchen: Können Tiere uns vor Katastrophen warnen?

Martin Wikelski ist Direktor der Abteilung für Tierwanderungen am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz und ein Pionier der Tierbeobachtung – zunächst mit analogem Funk, später über eine Antenne auf der Internationalen Raumstation ISS, demnächst mit Mini-Satelliten im All. In seinem neuen Buch „The Internet of Animals“ erklärt er, was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können (Piper, 320 Seiten, 25 Euro).