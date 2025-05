News

Sicherheitslücken in VW-App: Vertrauliche Daten waren abrufbar

Ein Sicherheitsforscher hat aufgezeigt, dass man über die Volkswagen-App relativ einfach an sensible Daten von anderen VW-Fahrzeughalter:innen kommen konnte. So reagierte VW auf die Sicherheitsmängel.

Von Christian Bernhard