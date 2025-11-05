Anzeige
News
Autonomes Fahren: VW will mit chinesischer Konkurrenz mithalten – dank eigenem China-Chip

Im Bereich des autonomen Fahrens enteilen chinesische Hersteller der Konkurrenz zusehends. VW will das ändern. Mit einem eigenen Chip, der in China hergestellt wird. Das soll er leisten.

Quelle: dpa
2 Min.
Leuchtende Zukunft für VW? Ein eigener Chip fürs autonome Fahren soll zumindest dafür sorgen, dass der Wolfsburger Konzern nicht abgehängt wird. (Foto: Vladimka production / Shutterstock)

Im Wettlauf um die Entwicklung im Bereich autonomes Fahren will der Volkswagen-Konzern in China für die Technologie wichtige Chips selbst entwickeln. VW übernehme damit die Kontrolle einer „Schlüsseltechnologie, welche die Zukunft des intelligenten Fahrens bestimmen wird“, sagte Konzernchef Oliver Blume in Shanghai zu Eröffnung von Chinas internationaler Importmesse (CIIE).

Ankündigung während Chip-Sorgen

Carizon, ein Gemeinschaftsunternehmen der VW-Softwaretochter Cariad und des chinesischen Computing-Spezialisten für autonomes Fahren, Horizon Robotics, soll den Chip, der Daten von Kameras und Sensoren für das Fahren verarbeitet, entwickeln. Die Lieferung erwartet VW binnen der kommenden drei bis fünf Jahre. Erstmals entwickle Carizon nicht nur die Software für automatisiertes Fahren, sondern auch einen KI-Chip, sagte Cariad-Vorstand Peter Bosch.

Empfehlungen der Redaktion

Die Ankündigung der Wolfsburger kommt mitten in einer Chip-Krise, ausgelöst durch den Streit um die Firma Nexperia. Das niederländische Unternehmen produziert zwar vor allem Standardchips, die in großen Stückzahlen in der Autoindustrie verwendet werden. Chinas Exportstopps von Nexperia-Chips und die Sorge vor ausbleibenden Lieferungen treffen jedoch europäische Hersteller und zeigen ihre Abhängigkeit von jenen Hightech-Produkten.

Warum VW jetzt Chips entwickelt

Mit dem hauseigenen China-Chip will sich VW bei autonomem Fahren mit der chinesischen Konkurrenz messen. Im weltgrößten Automarkt, auf dem das Geschäft deutscher Marken zusehends wegschmilzt, preschen vor allem lokale Hersteller gegen ihre ausländische Konkurrenz bei Fahrassistenzsystemen vor. Bekannte Tech-Konzerne helfen den großen Marken bei der Entwicklung oder sind bereits selbst im Autogeschäft, wie der Smartphone-Hersteller Xiaomi.

Tödliche Unfälle im Zusammenhang mit Fahrassistenzsystemen hatten allerdings Fragen zur Sicherheit aufgebracht. Chinas Regulatoren mahnten die Hersteller vor zu großen Versprechungen für die Technologie.

Fahrassistenzsysteme werden in fünf Stufen eingeteilt – vom Tempomat (Stufe eins) bis zum vollautonomen Fahren (Stufe fünf). In China arbeiten sich die Marken derzeit zu Stufe drei vor – die Stufe, die VW mit dem Chip anvisiert. Der Mensch hinter dem Steuer dürfte dabei zeitweise und in bestimmten Situationen dem Auto das Fahren überlassen und könnte etwa Zeitung lesen.

Von 1888 bis heute: Die Geschichte des Elektroautos

Schwarz-Weiß: Zwei Frauen werden von einem Chauffeur in einem Krieger-Elektroauto gefahren
11 Bilder ansehen
Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images

Top-Artikel
MIT Technology Review China Volkswagen Autonomes Fahren
Kommentare (1)

Oliver Hipp
05.11.2025, 09:11 Uhr

Der Titel ist schon ein Oxymoron für sich. „Eigener China-Chip“ – das klingt nach Unabhängigkeit durch Abhängigkeit. Genau das Gegenteil von dem, was VW eigentlich erreichen will, nämlich Unabhängigkeit und Vorsprung. Wenn die Lösung für Rückstand gegenüber chinesischen Herstellern darin besteht, die Schlüsseltechnologie in China entwickeln zu lassen, zeigt das eher strategische Verzweiflung als Zukunftskompetenz.

