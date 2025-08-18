Das Auto als Service: VW sperrt jetzt Motorleistung hinter eine Paywall

Der Automobilhersteller bietet für sein Elektromodell ID.3 Pro ab dem Modelljahr 2025 ein Leistungs-Upgrade an, das Kund:innen nachträglich freischalten lassen können. Gegen eine Gebühr wird die Leistung des Fahrzeugs von den serienmäßigen 150 Kilowatt (204 PS) auf 170 Kilowatt (231 PS) angehoben.

Anzeige Anzeige

Das Besondere daran ist das Bezahlmodell. Anstatt die Mehrleistung als festen Bestandteil einer höheren Ausstattungsvariante zu verkaufen, setzt VW auf ein flexibles Modell, das man aus der Software-Welt kennt: Kund:innen können die Zusatzleistung für 18,90 EUR pro Monat abonnieren. Alternativ stehen ein Jahresabo für 189 EUR oder der unbefristete Kauf für einmalig 629 EUR zur Wahl.

Hardware an Bord, Freischaltung per Klick

Technisch ist dieser Schritt wenig überraschend. Die für die höhere Leistung notwendige Hardware ist in den betroffenen Fahrzeugen bereits ab Werk verbaut und wird lediglich per Software-Befehl „Over-the-Air“ aktiviert. Für die Käufer:innen hat das den Vorteil, dass keine umständlichen Werkstattbesuche nötig sind.

Anzeige Anzeige

Volkswagen gibt zudem an, dass die Leistungssteigerung keine negativen Auswirkungen auf die nach WLTP-Norm ermittelte Reichweite oder den Energieverbrauch des ID.3 hat. Wie das britische Magazin Auto Express berichtet, seien die Fahrzeuge bereits mit der maximalen Leistung homologiert, weshalb auch keine Meldung an die Versicherung erfolgen müsse.

Functions on Demand: Ein strategischer Wandel

Das Vorgehen von VW ist keine Einzelerscheinung, sondern Teil eines branchenweiten Trends namens „Functions on Demand“ (FoD). Hersteller zielen darauf ab, über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs wiederkehrende Umsätze zu generieren. Die Idee: Einmal verbaute Hardware wird zur Plattform für vielfältige digitale Dienste und Upgrades.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Andere Hersteller gehen ähnliche Wege. Mercedes-Benz aus Stuttgart bietet für einige seiner EQ-Modelle ebenfalls Leistungssteigerungen im Abo an. Tesla aus dem texanischen Austin ist seit Langem für sein Abo-Modell für die Fahrassistenzsoftware „Full Self-Driving“ bekannt. Dass dieser Weg aber auch Risiken birgt, zeigte der Münchener Premiumhersteller BMW vor einiger Zeit: Der Versuch, eine bereits verbaute Sitzheizung gegen eine monatliche Gebühr freizuschalten, führte zu erheblicher Kritik bei Kund:innen und wurde später wieder eingestellt.

Zwischen Flexibilität und gefühltem Kontrollverlust

Für die Autokäufer:innen schafft das neue Modell eine bisher nicht gekannte Flexibilität. Wer die Zusatzleistung nur für eine Urlaubsfahrt oder für die Sommermonate benötigt, kann sie bedarfsgerecht buchen. Auch für Zweitbesitzer:innen ist es vorteilhaft, da sie die Funktion nach ihren eigenen Wünschen aktivieren können, ohne auf die ursprüngliche Kaufentscheidung des Erstbesitzers angewiesen zu sein.

Anzeige Anzeige

Gleichzeitig wirft das Modell grundsätzliche Fragen zum Thema Eigentum auf. Kritiker:innen argumentieren, dass Kund:innen für bereits bezahlte und im Fahrzeug vorhandene Hardware ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden. Es entsteht das Gefühl, nicht mehr die volle Kontrolle über ein Produkt zu haben, das man erworben hat. Die aktuelle Umsetzung beim ID.3, die sich auf ein optionales Leistungs-Plus konzentriert, dürfte dabei auf weitaus mehr Akzeptanz stoßen als die Monetarisierung von grundlegenden Komfortfunktionen.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Volkswagen