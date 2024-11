Fast die Hälfte der Beschäftigten sucht während der Arbeit einen neuen Job – dürfen die das?

Deutsche Beschäftigte sind während der Arbeitszeit nicht immer bei der Arbeit. So kann es mitunter vorkommen, dass sie in soziale Netzwerke verschwinden und dort Zeit totschlagen. Auch wird immer wieder davon berichtet, dass Team-Mitglieder in Online-Shops abtauchen und dort Einkäufe erledigen. Doch auch das passiert häufiger: Menschen nutzen ihre Arbeitszeit, um nach einem neuen Job zu suchen. Die Frage, die sich stellt: Ist das dreist oder gerechtfertigt? Das kommt ganz darauf an!