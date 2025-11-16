Wärmepumpen-Förderung: Reiches Aussagen sind ein Schlag ins Gesicht für Klimaschützer

Trotz jahrzehntelanger Klimadiplomatie sind die Treibhausgasemissionen nicht nur nicht gesunken – sie steigen schneller denn je. Noch nie seit Beginn der Messungen im Jahr 1957 hat es einen so drastischen Anstieg der CO 2 -Konzentration gegeben wie 2024. Ursache sind vor allem Waldbrände.

Und wie reagiert die Bundesregierung? Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche bekräftigte wieder einmal, dass sie Subventionen für klimafreundliche Heizungen lieber heute als morgen loswerden würde. Das ist nicht nur unglückliches Timing, das ist ein Schlag ins Gesicht für Klimaschützer. Reiche tut nicht einmal mehr so, als würde sie sich für das Klima interessieren.

Handwerklich lausig

Auch handwerklich zeugt das von einem lausigen Politikstil. Im Koalitionsvertrag steht zwar, das Heizungsgesetz solle abgeschafft werden. Dabei gibt es ein solches Gesetz gar nicht, höchstens ein Gebäudeenergiegesetz. Dieses schreibt vor, dass Heizungen künftig zu mindestens 65 Prozent mit Erneuerbarer Energie betrieben werden sollen. Wie es mit dem Gesetz weitergehen soll, ist auch ein halbes Jahr nach Regierungsantritt offen. Eine Entscheidung wird wohl erst im nächsten Jahr fallen.

Doch statt sich erst einmal auf gemeinsame Ziele und dann erst über die nötigen Mittel zu verständigen, diskutiert Reiche jetzt schon über die Mittel. Das bringt gar nichts, sondern bedeutet Chaos für Koalitionspartner, die Industrie – und die Bevölkerung. Es war ja nicht so, dass sich Leute über die Unterstützung beim Heizungstausch aufgeregt hätten, sondern über den Austausch an sich. Nach heutigem Stand der Debatte wäre es denkbar, dass die Regierung weiterhin mehr oder weniger strenge Vorgaben für Heizungen erlässt, ohne den Umbau im Gegenzug zu unterstützen. Eine gute politische Kommunikation sieht anders aus.

Subventionen für die Gasbranche

Es ist schon schlimm genug, dass Union und SPD den Passus mit der Abschaffung des „Heizungsgesetzes“ in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, ohne einen Hauch von Konsens darüber, wie es weitergehen könnte. Noch schlimmer ist es aber, dass Unionspolitiker wie Reiche, Markus Söder und Carsten Linnemann ständig mit ihren eigenen unausgereiften Ideen hausieren gehen. Damit schaden sie auch der eigenen Industrie, als deren Retter sie sich gerne geben. Denn die wünscht sich vor allem verlässliche Rahmenbedingungen.

Wenn Katherina Reiche ein Problem mit Subventionen hat, sollte sie stattdessen vielleicht in der Gasbranche anfangen. Zum Jahreswechsel soll die sogenannte Gasspeicherumlage wegfallen. Bisher wurde sie von Gaskunden bezahlt. Nun soll der Klima- und Transformationsfonds (KTF) mit 3,4 Milliarden Euro einspringen. Dabei ist dieser Fonds eigentlich dazu gedacht, den Klimaschutz zu unterstützen. Dieses von der Vorgängerregierung installierte Instrument – unter eifriger Mithilfe von SPD-Finanzminister Lars Klingbeil – zu kapern und in sein Gegenteil zu verkehren, dafür ist das Wort „Chuzpe“ noch viel zu vornehm. „Dreist“ trifft es besser.

Ein (wahrscheinlich gar nicht unerwünschter) Nebeneffekt: Gas wird billiger, während die im Koalitionsvertrag versprochene Senkung der Stromkosten vor allem der Industrie zugutekommt, weniger den Privatkunden. Das verschlechtert die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen im Vergleich zu Gasheizungen.

Sozialer Ausgleich verfrühstückt

Es gibt natürlich auch gute Gründe gegen die vielen Subventionen bei der Energiewende. Derzeit werden neue Wärmepumpen beispielsweise mit bis zu 70 Prozent subventioniert. „Das kann ungewollt dazu führen, dass hohe Preise nicht abgesenkt, sondern stabilisiert werden, weil Hersteller und Handwerker keine Preissenkungsmotivation haben“, sagte Jan Rosenow, Professor of Energy and Climate Policy in Oxford, gegenüber dem Science Media Center. Andere Länder wie Großbritannien zahlen nur einen pauschalen Zuschuss. Dort sind die Wärmepumpen deutlich günstiger.

Außerdem verursacht die Förderung Mitnahmeeffekte bei Wohlhabenden, die sich ohnehin eine Wärmepumpe oder ein E-Auto angeschafft hätten. Ärmere Menschen werden relativ gesehen stärker belastet. Dazu, dies sozial abzufedern, war eigentlich das Klimageld aus dem KTF vorgesehen. Doch ein Teil davon wird nun für die Förderung des Gasverbrauchs verfrühstückt.

Viele kleine Nadelstiche

Zum Schluss bleibt die Frage, wie Katherina Reiche die deutschen Klimaziele denn zu erreichen gedenkt. Diese Ziele sind völkerrechtlich verbindlich und werden auch im aktuellen Koalitionsvertrag bekräftigt. Selbstverständlich gibt es viele verschiedene Wege dorthin, über die es sich zu diskutieren lohnt. Doch wer bestimmte Pfade ablehnt, sollte wenigstens vernünftige Gegenvorschläge machen – oder offen zugeben, dass ihm die Ziele egal sind. Katherina Reiche macht keines von beidem: Sie lässt das Ziel nicht platzen, sondern durchlöchert es mit vielen kleinen Nadelstichen.