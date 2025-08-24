„Habe mehr Zeit für Dinge, die KI nicht kann”: So nutzt eine Informatikerin den Wandel in der IT-Branche

Lisa Ihde arbeitet als Autorin und Technical Account Manager bei Google in Deutschland. (Montage: Sebastian Schulz / t3n)

Direkt in ihren ersten Berufsjahren erlebt Lisa Ihde den großen Wandel: Die studierte Informatikerin erlebt die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz in ihrem eigenen Berufsalltag. Angst, überflüssig zu werden, hat sie nicht. Stattdessen sieht sie die Chancen: „In der Regel bringen Lösungen Probleme mit sich, die gelöst werden müssen“, sagt sie im Podcast „t3n Interview“.

KI-Tools helfen ihr im Arbeitsalltag als Technical Account Manager bei Google in Deutschland. Die Technologie unterstützt sie beim Schreiben von E-Mails und bei der Arbeit mit Texten. „Es erleichtert den Alltag sehr, man ist viel schneller, produktiver und hat einfach mehr Zeit für Dinge, die KI noch nicht kann“, sagt Ihde.

Mehr Zeit für konzentriertes Arbeiten

Das sei besonders alles Zwischenmenschliche. Auch habe sie mehr Zeit zum tieferen Nachdenken und Auseinandersetzen mit Themen. Gleichzeitig sieht Ihde jedoch, wo KI an Grenzen kommt: beim Coden.

Zwar lasse sich Code mithilfe von KI leicht erstellen. Der sei auch nicht zwangsläufig schlecht, sagt sie, allerdings brauche es jemanden, der ihn überprüft. Zwar könne diese Kontrolle auch mithilfe von KI erfolgen, aber Menschen sollten Ihde zufolge den Überblick behalten. Denn der Code könne fehlerhaft sein und eine Korrektur benötigen.

Es braucht mehr Experten für Cybersecurity

Zudem sieht Ihde durch den Einsatz von KI in der Informatik einen wachsenden Bedarf nach Expert:innen für Cybersecurity. In diesem Bereich könnten Zukunft mehr Jobs entstehen.

Das ist insgesamt die Hoffnung von Ihde: Die IT-Branche wandelt sich, sorgt damit aber für neue Aufgaben. Was sie gerade Berufseinsteiger:innen und Quereinsteiger:innen rät, um während dieses Umschwungs in dem Bereich Fuß zu fassen, hört ihr in der verlinkten Folge von t3n Interview.

