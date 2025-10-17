Doppeltes Rätsel: Dieses Schwarze Loch bricht gleich mehrere kosmische Regeln

Viele Eigenschaften von schwarze Löchern sind nach wie vor ein Mysterium. (Bild: Shutterstock / REDPIXEL.PL)

Ein internationales Team von Astronom:innen hat eine Entdeckung gemacht, die das bisherige Verständnis von Schwarzen Löchern infrage stellt. In einer Entfernung von rund 200 Millionen Lichtjahren hat ein supermassereiches Schwarzes Loch einen Stern zerrissen und dabei die sich am schnellsten verändernden Radioemissionen erzeugt, die je beobachtet wurden. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Die eigentliche Sensation ist dabei eine Kombination aus Ort und Verhalten. Das Ereignis mit dem Namen AT 2024tvd fand nicht wie erwartet im dichten Zentrum einer Galaxie statt, sondern rund 2.600 Lichtjahre davon entfernt. Solche „wandernden“ Schwarzen Löcher sind theoretisch bekannt, aber selten direkt bei einer derart gewaltigen Aktivität beobachtet worden.

Ein Ausbruch in zwei Akten

Nachdem das Schwarze Loch den Stern durch seine Gezeitenkräfte zerrissen hatte – ein Vorgang, den Fachleute als Tidal Disruption Event (TDE) bezeichnen – passierte zunächst wenig im Radiofrequenzbereich. Doch Monate nach der Zerstörung zeichneten die Teleskope einen extrem hellen und schnellen Radioausbruch auf, der ebenso schnell wieder verblasste. Rund 60 Tage später folgte ein zweiter, noch heftigerer Ausbruch.

„Das ist wirklich außergewöhnlich“, erklärt der Astrophysiker Dr. Itai Sfaradi von der University of California in Berkeley, der die Studie leitete. „Noch nie zuvor haben wir eine so helle Radioemission von einem Schwarzen Loch, das einen Stern zerreißt, abseits eines galaktischen Zentrums gesehen, die sich so schnell entwickelt“, heißt es in einer Mitteilung der israelischen Hebrew University of Jerusalem.

Technologie als Schlüssel zur Entdeckung

Möglich wurde diese detaillierte Beobachtung nur durch den koordinierten Einsatz einiger der leistungsfähigsten Radioteleskope der Welt. Dazu gehören das Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) im US-Bundesstaat New Mexico und das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chile. Ihre kombinierte Empfindlichkeit erlaubte es den Forscher:innen, die extrem schnellen Helligkeitsänderungen zu erfassen, die sonst verborgen geblieben wären.

Die Analyse der gewaltigen Datenmengen offenbarte, dass die Energieausbrüche nicht unmittelbar stattfanden. Stattdessen scheint das Schwarze Loch zunächst Materie des Sterns in einer Scheibe um sich gesammelt zu haben, bevor es Teile davon in Form von energiereichen Materiestrahlen, sogenannten Outflows, wieder ins All schleuderte.

Was steckt dahinter? Drei Theorien im Check

Die doppelten, verzögerten Ausbrüche geben der Wissenschaft Rätsel auf. Das Team um Sfaradi diskutiert in seiner Veröffentlichung drei mögliche Szenarien, die nun weiter untersucht werden müssen.

Die erste Möglichkeit ist ein einziger Materieausstoß, der auf eine komplexe und ungleichmäßige Gas- und Staubwolke in seiner Umgebung trifft und dadurch zwei Helligkeitsspitzen erzeugt. Ein zweites Szenario geht von zwei komplett separaten Ausstößen aus, die das Schwarze Loch im Abstand von mehreren Wochen gestartet hat. Dies würde auf eine bisher unbekannte, episodische Aktivität hindeuten.

Besonders interessant ist die dritte Hypothese: Die Forscher:innen vermuten einen Zusammenhang mit der Röntgenstrahlung des Objekts. Der Start des ersten Radioausbruchs fällt zeitlich genau mit einer Veränderung im Röntgenspektrum zusammen. Das könnte ein starker Hinweis darauf sein, dass Prozesse in der direkten Umgebung des Schwarzen Lochs – der Akkretionsscheibe – die verzögerten Ausbrüche direkt auslösen.

Mehr als nur ein kosmisches Spektakel

Die Entdeckung von AT 2024tvd ist mehr als nur die Beobachtung eines exotischen Einzelfalls. Sie liefert wertvolle Daten, die unser Wissen über die Demografie und das Verhalten von supermassereichen Schwarzen Löchern erweitern. Die Tatsache, dass ein solches Objekt auch fernab eines galaktischen Zentrums aktiv sein kann, hat Implikationen für Modelle zur Galaxienentwicklung.

Allerdings wirft der Befund auch neue Fragen auf. Es ist unklar, ob dieses Verhalten eine absolute Ausnahme darstellt oder ob es eine ganze Population von bisher unentdeckten, wandernden Schwarzen Löchern gibt, die sich ähnlich verhalten. Um das zu klären, sind weitere Beobachtungen und verbesserte Simulationsmodelle erforderlich.