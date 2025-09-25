Heimatlos im All: Forscher finden vagabundierendes Schwarzes Loch mit aktivem Jet

Schwarze Löcher geben uns immer wieder neue Rätsel auf. (Foto: REDPIXEL.PL/Shutterstock)

Einem internationalen Team von Astronom:innen ist der Nachweis eines der bisher überzeugendsten Fälle eines aktiven, massereichen Schwarzen Lochs gelungen, das sich nicht im Zentrum seiner Heimatgalaxie befindet. Stattdessen zieht es seine Bahnen fast 3.000 Lichtjahre vom galaktischen Kern entfernt.

Anzeige Anzeige

Die Entdeckung wurde in der Zwerggalaxie MaNGA 12772–12704 gemacht, die rund 230 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung haben die Wissenschaftler:innen in der Fachzeitschrift Science Bulletin veröffentlicht.

Ein Leuchtfeuer am falschen Ort

Das Besondere an diesem Objekt ist seine Aktivität. Während die Existenz von vagabundierenden Schwarzen Löchern – die etwa durch Galaxienkollisionen aus ihren Zentren geschleudert wurden – theoretisch lange postuliert wird, ist der Nachweis schwierig. Dieses Exemplar sammelt jedoch aktiv Materie aus seiner Umgebung an und erzeugt dabei energiereiche Radio-Jets, ähnlich wie die bekannten Schwarzen Löcher in galaktischen Zentren.

Anzeige Anzeige

Die Bestätigung gelang durch eine Kombination dreier voneinander unabhängiger Beweisketten. Mit dem Very Long Baseline Array (VLBA), einem Verbund von Radioteleskopen, wiesen die Forscher:innen einen extrem kompakten Radiokern, eine davon ausgehende, winzige Jet-Struktur und eine über 30 Jahre andauernde, unregelmäßige Helligkeitsschwankung nach. Diese Merkmale schließen alternative Erklärungen wie einen Supernova-Überrest aus.

Bedeutung für die kosmische Evolution

Die Entdeckung stellt das gängige Modell infrage, nachdem supermassereiche Schwarze Löcher vor allem in den gasreichen Zentren von Galaxien wachsen. Der Fund belegt, dass dieser Prozess auch dezentral stattfinden kann, was weitreichende Implikationen hat.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So könnte dies eine Erklärung für das schnelle Wachstum der ersten supermassereichen Schwarzen Löcher im frühen Universum sein. Statt auf eine einzige Futterquelle im Zentrum angewiesen zu sein, könnten sie durch die Akkretion von Materie an verschiedenen Orten innerhalb ihrer jungen, chaotischen Heimatgalaxien schnell an Masse gewonnen haben.

„Das ist wie ein kosmischer Leuchtturm, der von einem wandernden Schwarzen Loch entzündet wird“, erklärt der Co-Autor der Studie, Liu Yuanqi vom Shanghai Astronomical Observatory in China. „Obwohl es vom galaktischen Zentrum abgewichen ist, strahlt es immer noch mit gewaltiger Energie nach außen.”

Anzeige Anzeige

Auch die Co-Autorin Mar Mezcua vom Institut für Weltraumwissenschaften im spanischen Barcelona betont die Schwierigkeit solcher Nachweise: „Besonders in Zwerggalaxien ist es extrem schwierig, eindeutige Beobachtungsbeweise für wandernde aktive galaktische Kerne zu erhalten.”

Neue Teleskope sollen mehr Klarheit bringen

Obwohl die Beweislage für MaNGA 12772–12704 robust ist, bleibt die Frage, ob es sich um eine seltene Ausnahme oder die Spitze eines Eisbergs handelt. Das Team identifizierte diesen Kandidaten aus einer Stichprobe von über 3.000 Zwerggalaxien, was die Seltenheit bestätigter Fälle unterstreicht.

Der leitende Forscher, An Tao, ebenfalls vom Shanghai Astronomical Observatory, gibt zu bedenken: „Diese Entdeckung veranlasst uns, die Ko-Evolution von Schwarzen Löchern und Galaxien zu überdenken. Schwarze Löcher sind nicht nur zentrale ‚Motoren‘, sie können ihre Heimatgalaxien auch leise von den Außenbezirken aus umgestalten.”

Anzeige Anzeige

Um die Population dieser kosmischen Wanderer statistisch zu erfassen, bedarf es der nächsten Generation von Teleskopen. Anlagen wie das Square Kilometre Array (SKA) werden in der Lage sein, auch wesentlich schwächere Radiosignale aufzuspüren. Sie könnten zeigen, dass solche dezentralen Schwarzen Löcher ein gängiges Phänomen im Universum sind.

16 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall