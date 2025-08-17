Timing ist alles: Wann du welche Produkte online am günstigsten bekommst

Wenn von „antizyklischem Kaufverhalten“ die Rede ist, denken viele zunächst an Aktienmärkte oder Rohstoffhandel. Doch das Prinzip lässt sich auch auf den Onlinehandel und sogar den Kauf in der Filiale übertragen – und zwar mit handfestem Nutzen für Konsument:innen. In diesem Ratgeber zeigen wir, was antizyklisches Kaufen im E-Commerce bedeutet, wie es funktioniert, in welchen Fällen es sich lohnen kann – und wann es eher nicht klappen wird.

Grundsätzlich bedeutet antizyklisches Kaufen nämlich lediglich, dass man Produkte dann zu erwerben versucht, wenn die Nachfrage geringer ausfällt, also nicht dem üblichen Konsumverhalten entspricht. Wer also antizyklisch kauft, setzt bewusst auf das Prinzip von Angebot und Nachfrage, denn wenn die Nachfrage niedrig ausfällt, sinken tendenziell die Preise. Doch wo funktioniert das wirklich und warum hat diese Strategie Grenzen?

Was kann man besonders gut antizyklisch kaufen?

Saisonalitäten bestimmen viele Bereiche unseres Handels – besonders offensichtlich ist das bei Bekleidung, die der Witterung, aber auch den Jahreszeiten unterliegt. Denn viele Händler:innen passen ihre Preise an – und das anders als früher nicht nur zum Sommer- und Winterschlussverkauf. Der Grund dahinter: Die Lagerung und das Bereitstellen von Ware ist teuer und aufwendig – und die neue Ware für die nächste Saison bereits fest bestellt. Wenn dann, wie seinerzeit eine große Bekleidungshandelskette, Ware aus drei oder vier Saisions nicht abverkauft ist, kann das schnell zum teuren Problem werden.

Anders als früher passen vor allem im Onlinehandel viele Händler:innen ihre Preise dynamisch an, errechnen über Prognosen und Abweichungen automatisiert, was der optimale Preis ist, um eine Ware möglichst mit Gewinn zu verkaufen, aber vor allem nicht darauf sitzenzubleiben. Dabei ist bei Bekleidung das Spiel um Angebot und Nachfrage besonders heikel, da es von einer Ware oftmals eine Vielzahl an Varianten und Farben (und diese in den verschiedenen mehr oder weniger gefragten Größen) gibt.

Die Pricing-Tools der Händler:innen berücksichtigen dabei neben saisonalen Spitzen und Flauten auf die Lagerbestände und die bisherigen Verkaufszahlen, außerdem die Preise einschlägiger Plattformen und Wettbewerber und setzen dies insbesondere mit dem Kalender und entsprechenden Marketingaktionen und Sales Events in Bezug. Selbst die Wetterlage und die Ferientermine am jeweiligen Ort fließen in diese Betrachtungen und Prognosen mit ein. Verkompliziert hat all das der Omnichannel-Ansatz und die Möglichkeit, Ware entweder über Filialen vor Ort zu verkaufen oder aber im Onlinehandel anzubieten.

Wer antizyklisch kaufen möchte, nutzt diese Mechanismen zu seinem Vorteil, indem er außerhalb der Hauptsaison einkauft – also Winterjacken beispielsweise im Frühling oder Klimageräte und Ventilatoren im Herbst. Onlinehändler reduzieren Preise dann ziemlich zuverlässig, um ihr Lager zu räumen, Retouren zu verkaufen oder Platz für neue Ware zu schaffen. Das eröffnet Sparpotenziale für Konsumentinnen und Konsumenten, die vorausschauend einkaufen. Besonders groß sind diese Sparpotentiale übrigens bei besonders sperrigen oder schweren Produktgruppen oder bei Ware, die nur mit großem Aufwand zu versenden ist und bei der das Risiko einer Retoure hoch ist (deren Kosten der Händler tragen würde).

Hier kannst du gut antizyklisch kaufen

Antizyklisches Kaufen funktioniert daher zum Beispiel bei Grills, Gartenmöbeln oder weiteren Gartenartikeln, die du jetzt im Spätsommer oder im Herbst kaufst, während Wintersportware bereits ab Januar oder Februar mit satten Rabatten von den Händler:innen angeboten wird. Der Fahrradmarkt wiederum sieht bereits ab August hohe Rabattierungen – und nur kurz vor Weihnachten gibt’s nochmal einen weiteren kleinen Peak, diesen aber nur bei bestimmten Produkten wie Kinderrädern oder Zubehör wie Helmen.

Auch bei Elektronikartikeln gibt’s Saisonales – so sinkt die Nachfrage nach Klimageräten schon sehr bald nach der großen Hitzewelle – und auch bei Campingausrüstung ist Richtung August und September ein stetiger Preisverfall zu beobachten. Bestimmte günstige Sportmode dagegen erlebt noch einmal den „Back-to-School“-Boom im August und September zu Beginn des Schuljahres.

Etwas anders gelagert und komplizierter ist die Saisonalität bei Elektronik. Hier kannst du immer dann mit günstigen Angeboten rechnen, wenn ein neues Gerät erschienen ist oder demnächst erscheinen wird. Wer also auf das neue iPhone spekuliert, kann etwa im September das besser ausgestattete Vorjahresmodell zum ähnlichen Preis wie das neue Standardmodell ergattern. Schwer vorauszusagen ist das allerdings bei anderen Herstellern, die früher zu Messen neue Produkte veröffentlicht haben, aber inzwischen anderen Produktzyklen folgen.

Eine weitere Möglichkeit zum geschickten Kauf bei Mobilfunkgeräten oder auch Business-IT-Geräten wie Notebooks hat dagegen vor allem mit Quartalszahlen oder dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zu tun: Viele Händler, Provider und Reseller bieten kurz vor Ende des Quartals besondere Angebote, um entsprechende Zielvorgaben zu erreichen.

Nicht immer geht die Rechnung auf

Dabei gilt grundsätzlich, dass die Wahrscheinlichkeit, Artikel antizyklisch günstiger zu bekommen, umso größer ist, je schlechter diese zu lagern sind und je mehr es noch Veränderungen aufgrund von Design und Funktionalität gibt. Weniger effektiv funktioniert antizyklisches Kaufen aber bei Produkten mit künstlicher Verknappung (etwa limitierte Sneakers oder Sammlereditionen), Gütern mit konstanter Nachfrage und Artikeln mit kurzfristigem Preisverfall durch Innovation. Gerade bei limitierter Ware oder solcher mit Schwierigkeiten in den Lieferketten kann es dir sogar passieren, dass du mehr als die unverbindliche Preisempfehlung zahlen musst.

Dass der Wunsch nach dem antizyklischen Kauf nicht immer aufgeht, hat dann mit der Fülle des Angebotes zu tun, die möglicherweise fehlt. Gerade Warengruppen mit vielen Verkaufsvarianten sind davon betroffen. Wer also antizyklisch kaufen will, sollte entsprechend flexibel sein, das gewünschte Elektrogerät oder Sportgerät auch in einer etwas anderen Design- oder Farbvariante akzeptieren. Wichtig ist aber auch, zu verstehen, dass gerade der Onlinehandel ein dynamischer Markt ist, bei dem nicht nur saisonale, sondern auch logistische, geopolitische oder technologische Faktoren eine Rolle spielen. Antizyklisch zu kaufen, erfordert daher ein gewisses Maß an Planung, Marktbeobachtung und Selbstdisziplin.

Entscheidend ist bei all diesen Betrachtungen aber, dass man Transparenz über den Markt braucht, etwa über Tools, die dir die Preise über einen längeren Zeitraum aufschlüsseln, da nicht alle Preisreduktionen im Onlinehandel gut nachvollziehen kann. Manchmal wird der „Originalpreis“ nämlich künstlich hoch angesetzt, um Rabatte attraktiver erscheinen zu lassen.

Unterm Strich kann antizyklisches Kaufen im E-Commerce oder auch im stationären Handel eine lohnende Strategie sein, um gezielt Geld zu sparen – vorausgesetzt, man kennt die typischen Verkaufszyklen und beobachtet die Preisentwicklungen sorgfältig. Wer seine Konsumentscheidungen nicht vom Werbedruck, sondern von tatsächlichem Bedarf und gutem Timing abhängig macht, profitiert langfristig – sowohl finanziell als auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit.

