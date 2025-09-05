Autos, die nie parken: So könnte autonomes Fahren unsere Städte verändern

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Einer von ihnen ist Sascha Meyer, CEO von Moia. Das Technologieunternehmen von Volkswagen entwickelt eine Lösung für autonomes Fahren, die es Betreibern und Mobilitätsplattformen ermöglicht, fahrerlose Mobilität anzubieten.

t3n: In den USA und China kommen selbstfahrende Autos schon zum Einsatz. Wann wird das auch in Deutschland möglich sein?

Sascha Meyer: Sie sind schon da. Seit vergangenem Jahr fährt der ID.Buzz AD von Moia testweise durch Hamburg – allerdings noch mit Sicherheitsfahrer an Bord. Das Fahrzeug ist mit einem KI-basierten Selbstfahrsystem ausgestattet, das nicht auf externe Infrastruktur angewiesen ist. Ende 2026 soll das Fahrzeug eine Typgenehmigung für autonomes Fahren bekommen. Das wäre ein Meilenstein, weil wir dann auf den Sicherheitsfahrer verzichten könnten.

Das wäre dann Level 4: Das System kann autonom innerhalb eines festgelegten Gebiets und unter bestimmten Bedingungen fahren. Level 5 hieße: überall, jederzeit, ganz ohne Einschränkungen. Werden wir das je erreichen?

Ja, wir werden Level 5 erreichen. KI-Fähigkeiten, Sensorik und Rechenleistung machen enorme Fortschritte. Früher waren große, drehende Radare auf dem Dach nötig. Heute verwenden wir kompakte, robuste Solid-State-Technik, die ohne bewegliche Teile auskommt und rein elektronisch funktioniert. Sensoren liefern selbst bei Schnee, Eis oder Nebel zuverlässige Bilder. Rechenleistung ist ebenfalls kein limitierender Faktor mehr.

Die größere Frage ist die Regulierung. In Europa konzentrieren sich Zulassungsverfahren auf Level 4. Für Level 5 gibt es noch keinen rechtlichen Rahmen und auch mittelfristig ist nicht mit einer entsprechenden Gesetzgebung zu rechnen. Damit wir weiterkommen, brauchen wir eine europaweite Harmonisierung der Vorschriften.

Vielleicht braucht auch niemand Level 5. Die meisten Leute fahren ja gerne selbst Auto.

Anfang der 2000er, als ich mein erstes Projekt zur Einführung von MMS hatte, fragten viele: „Wozu Bilder verschicken? Eine Postkarte tut’s doch auch.“ Beim autonomen Fahren ist es ähnlich. Natürlich kann Autofahren Spaß machen – aber nicht im Hamburger Berufsverkehr, wenn man sich durch Staus quält. Autonome Fahrzeuge nehmen uns nicht nur das Lenken ab, sie werden auch sicherer fahren. Das ist der entscheidende Punkt. So wie heute niemand mehr auf ABS oder Airbags verzichten will, wird auch autonomes Fahren selbstverständlich werden – nicht, weil man es muss, sondern weil man es nicht mehr missen möchte.

Wie werden autonome Fahrzeuge das Fahrerlebnis verändern?

Autofahren wird wie eine Zugfahrt: Man steigt ein, lehnt sich zurück und verlässt sich darauf, dass man ans Ziel kommt. Man muss sich nicht mehr ständig darauf konzentrieren, was links und rechts passiert oder wann die Ampel umspringt. In Städten bedeutet das mehr Bewegung und weniger Platzverbrauch für parkende Autos.

„Autofahren wird wie eine Zugfahrt: Man steigt ein, lehnt sich zurück und verlässt sich darauf, dass man ans Ziel kommt.“

Autonome Fahrzeuge können den Verkehr besser steuern als Menschen, die heute mit Ampeln und Tempolimits den Fluss regeln. Städte gewinnen dadurch mehr Flexibilität, der Verkehr wird flüssiger. Außerdem können solche Systeme nicht nur in Großstädten, sondern auch in ländlichen Gebieten den Nahverkehr verbessern. Besonders dort, wo bisher Busse selten fahren, wird das mehr soziale Teilhabe ermöglichen.

Wenn alle Autos autonom fahren, braucht es weniger Fahrzeuge. Schaufelt sich die Autoindustrie ihr eigenes Grab?

Im Schnitt steht ein Auto heute 23 Stunden am Tag ungenutzt herum. Autonome Fahrzeuge dagegen können nahezu durchgängig im Einsatz sein – sie holen einen Fahrgast ab, setzen ihn ab und fahren direkt weiter. So sinkt der Bedarf an Autos insgesamt, und jedes Fahrzeug wird besser ausgelastet. On-Demand-Fahrdienste werden daher ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells in der Autobranche werden: Schon bis 2035 wird dieser Markt in den USA und Europa auf mehrere Milliarden Euro anwachsen.

Die Autoindustrie verändert sich vom reinen Fahrzeugbauer hin zu einem Anbieter von Technologielösungen. Es geht dann nicht mehr nur um das Auto als Produkt, sondern um ganze Systeme: Wie steuere ich den Verkehrsfluss? Wie kommunizieren Fahrzeuge mit der Infrastruktur? Das Auto wird letztlich zum Teil eines großen Netzwerks.

Wie werden wir uns in 20 Jahren fortbewegen – autonome Autos oder Flugtaxis?

Bei der vertikalen Mobilität, also Flugtaxis und Drohnen, bin ich skeptisch. Es gibt viele technische und gesetzliche Hürden, zudem entsteht viel Lärm – und das senkt die Akzeptanz. Stattdessen wird der öffentliche Nahverkehr an Attraktivität gewinnen. Bei Bussen und Fahrdiensten machen Personalkosten 50 bis 60 Prozent der Gesamtkosten aus. Bei autonomen Fahrzeugen fallen diese Kosten weg. Wir werden auch mehr Fahrrad fahren, weil mehr Platz für Radwege entsteht und neue Technologien Unfälle reduzieren.

