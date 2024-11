Wann startet der Black Friday 2024? Diese Pläne verfolgen Amazon, Mediamarkt und Otto

Wer gegen Ende des Jahres auf günstige Tech-Produkte aus ist, dürfte einen wichtigen Termin im Kalender haben: den Black Friday. Bei der Rabattaktion machen viele Onlineshops mit, beginnen teilweise sogar vor dem eigentlichen Start und behalten die Schnäppchen auch noch darüber hinaus im Angebot.

Damit ihr den Black Friday 2024 nicht verpasst, fassen wir euch hier die wichtigsten Termine zusammen. Dazu zählt das Datum, auf das Black Friday in diesem Jahr fällt sowie die Rabattzeiträume der Online-Händler wie Amazon, Mediamarkt und Otto.

Wann findet der Black Friday 2024 statt?

Der Black Friday fällt jedes Jahr auf den Freitag nach Thanksgiving in den USA. 2024 ist das der 29. November. Neben dem Black Friday gibt es auch einige weitere wichtige Zeiträume rund um die Rabattaktion. Die Black Week dürfte in diesem Jahr zwischen dem 25. November und 2. Dezember 2024 stattfinden. Denn das ist die Woche, in der der Black Friday stattfindet. Der 2. Dezember 2024 dürfte zeitgleich der Cyber Monday bei einigen Onlineshops werden, an dem die letzten Angebote bereitstehen.

Wann startet der Black Friday bei Amazon?

Amazon hat schon eine Informationsseite für den Black Friday 2024 eingerichtet. Allerdings bleibt das Startdatum bisher noch ein Geheimnis. Amazon will erst Informationen veröffentlichen, wenn der Black Friday nähergerückt ist. Allerdings können wir einen Blick auf das vergangene Jahr werfen und so spekulieren, wann die Black Week 2024 bei Amazon stattfinden wird.

2023 fand die Black Week bei Amazon vom 17. bis 27. November statt. Der eigentliche Black Friday fiel auf den 24. November. Damit hat Amazon also schon eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday die ersten Angebote veröffentlicht und bis zum Cyber Monday weitergemacht. Dementsprechend könnte Amazon 2024 schon ab dem 22. November loslegen. Ein weiterer Hinweis darauf: Auf der Informationsseite von Amazon weist das Unternehmen fälschlicherweise den 22. November als Black Friday 2024 aus.

Der Black Friday bei Mediamarkt und Saturn

Bei Mediamarkt und Saturn gibt es ebenfalls Informationsseiten zum Black Friday 2024. Beide Onlineshops lassen sich schon vorab in die Karten schauen. Demnach starten die ersten Angebote zum Black Friday am 28. November 2024 um 20 Uhr. Schon vorab hatten Mediamarkt und Saturn Black Deals, die auf die Rabattaktion Ende des Monats vorbereiten sollten. Denkbar wäre, dass die Onlineshops diese Aktion auch ein zweites Mal vor dem eigentlichen Black Friday ausrufen.

Wann startet Otto den Black Friday?

Otto hält sich beim Black Friday 2024 noch bedeckt. Zwar gibt es ebenfalls eine Website mit zahlreichen Informationen rund um den Rabatttag, doch bleibt uns Otto noch den eigentlichen Starttermin schuldig. Im vergangenen Jahr hat Otto die Black-Friday-Angebote vom 20. bis 27. November bereitgestellt. Behält das Unternehmen diesen Zeitrahmen auch 2024 bei, sollten die Black-Friday-Angebote am 25. November starten und am 2. Dezember 2024 beenden.

