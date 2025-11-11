Wann startet der Black Friday 2025 bei Amazon, Otto und Mediamarkt-Saturn? Alle Termine im Überblick

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Der November ist für Tech-Enthusiast:innen und Shopping-Fans immer ein besonderer Monat. Denn mit der kalten Jahreszeit nähert sich auch der Black Friday. Das große Shopping-Event lockt traditionell mit starken Rabatten. Einige Onlineshops starten sogar schon vor dem eigentlichen Black Friday mit ersten Angeboten.

Damit ihr beim Black Friday 2025 immer auf dem aktuellen Stand seid und kein Schnäppchen verpasst, haben wir euch hier die wichtigsten Termine zusammengefasst. Wir zeigen euch, wann Shops wie Amazon, Otto und Mediamarkt-Saturn mit ihren Angeboten starten und wie lang die Rabattschlachten wohl andauern werden. Über die Navigation gelangt ihr schnell zu den Bereichen, die euch am meisten interessieren. Um dabei nicht auf halbgare Angebote hereinzufallen, verraten wir euch im verlinkten Artikel, wo echte Rabatte beim Black Friday 2025 warten.

Black Friday 2025: Der offizielle Termin für die Angebote

Das Datum für den Black Friday wird nicht jedes Jahr einfach zufällig ausgewählt. Es handelt sich immer um den Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA. Und Thanksgiving findet traditionell am vierten Donnerstag im November statt. Dementsprechend landet der Black Friday 2025 auf dem 28. November. Der Cyber Monday, der große Abschluss der Aktionstage, findet dann in diesem Jahr am 1. Dezember statt.

Wann startet Amazon die Black-Friday-Angebote?

Auf der deutschen Amazon-Seite* ist noch keine Spur von Black-Friday-Terminen zu finden. Die Support-Seite zeigt noch den Hinweis, dass die Black-Friday-Daten zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Werfen wir allerdings einen Blick in die USA, bekommen wir schon deutlich mehr Informationen zum Shopping-Event. Laut einer Pressemitteilung von Amazon US findet die Black-Friday-Woche vom 20. November bis 1. Dezember 2025 statt. Damit startet Amazon also besonders früh – mehr als eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday – und endet wie gewohnt am Cyber Monday.

Schon jetzt verrät Amazon einige Produktkategorien, die zum Black Friday mit Rabatten aufwarten sollen. Dazu zählen natürlich Amazons eigene Geräte wie der Echo Dot Max, der Fire-TV-Stick oder Blink-Sicherheitskameras. Zudem können Kund:innen laut Amazon bei Weihnachtsdeko, Elektronik, Küchenutensilien und Mode sparen. Hier verspricht der Onlineshop* Rabatte von bis zu 50 Prozent.

Black Friday bei Mediamarkt-Saturn: Wann geht es los?

Mediamarkt-Saturn haben in diesem Jahr ihr Onlineangebot zusammengelegt. Seither gibt es dieselben Angebote in den Webstores und ein Login für alle Kund:innen. Der Black Friday findet also zeitgleich auf den Plattformen statt. Allerdings verrät Mediamarkt-Saturn in der offiziellen Übersicht* bisher nicht, wann die Rabattaktion startet. Dort steht lediglich, dass der Black Friday auf den 28. November fällt.

Im vergangenen Jahr haben Mediamarkt-Saturn schon am Vorabend des Black Fridays ab 20 Uhr die ersten Angebote online gestellt. Das könnte auch in diesem Jahr wieder passieren. Bis zu dem Shopping-Event müssen Kund:innen aber nicht auf Deals verzichten. Bis zum 13. November 2025 finden die ersten Black-Deals bei Mediamarkt-Saturn statt*. Denkbar wäre, dass auch danach noch vereinzelte Angebote als Vorbereitung auf den Black Friday veröffentlicht werden.

Der Black Friday bei Otto

Otto hält sich auch noch zurück, wenn es um den Black Friday 2025 geht. Im hauseigenen Updated-Blog schreibt das Unternehmen, dass der Rabatttag auf den 28. November 2025 fällt. Zudem sollen Kund:innen mit „Deals aus den unterschiedlichsten Kategorien“ rechnen – soweit, so bekannt. Ein Blick auf die vergangenen Jahre könnte aber etwas mehr Klarheit bringen.

Denn 2023 gab es bei Otto vom 20. bis 27. November Black-Friday-Angebote. Damals fiel der eigentliche Rabatttag auf den 24. November 2023. Im vergangenen Jahr lief die Aktion sogar noch länger – vom 19. November bis 2. Dezember 2024. Dementsprechend könnten Otto-Kund:innen wohl auch in diesem Jahr schon eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday auf erste Deals bei dem Onlinehändler* stoßen.

