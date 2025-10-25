Der Ort, an dem Eis bei Raumtemperatur entsteht: Das High Energy Density (HED) Instrument des European XFEL. (Photo: European XFEL)

Ein internationales Team von Forscher:innen hat eine bislang unbekannte, feste Phase von Wasser identifiziert. Diese neue Phase trägt den Namen „Eis XXI“ und ist die 21. bekannte Kristallstruktur von Eis.

Die Entdeckung ist bemerkenswert, da Eis XXI nicht durch Kälte, sondern ausschließlich durch extremen Druck bei Raumtemperatur entsteht.

Veröffentlicht wurden die Forschungsergebnisse im Fachjournal Nature Materials. Die Experimente fanden in einer Kooperation des Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) aus Daejeon, Südkorea, mit dem European XFEL in Schenefeld und dem Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg statt.

Ein Röntgenlaser als Hochgeschwindigkeitskamera

Um den Zustand warmen Eises zu erreichen, nutzte das Team eine sogenannte dynamische Diamantstempelzelle. In dieser Vorrichtung wird eine winzige Wasserprobe zwischen zwei Diamantspitzen platziert und blitzschnell komprimiert.

Die Forscher:innen setzten das Wasser einem Druck von bis zu zwei Gigapascal aus. Das entspricht etwa dem 20.000-fachen des normalen Luftdrucks auf Meereshöhe.

Um den extrem schnellen Phasenübergang zu beobachten, nutzte das Team den European XFEL, den stärksten Röntgenlaser der Welt. Mit dessen extrem kurzen und intensiven Röntgenblitzen konnten die Wissenschaftler:innen den Prozess quasi in Zeitlupe filmen und die Entstehung der neuen Kristallstruktur im Mikrosekundentakt analysieren.

Das Wasser wird durch die schnelle Kompression „überkomprimiert“ (supercompressed) und bleibt zunächst flüssig, obwohl es bei diesem Druck bereits kristallisieren sollte.

Ein Blick ins Innere von Eismonden

Die Analyse ergab, dass Eis XXI eine „metastabile“ Phase ist. Es ist ein kurzlebiger Zwischenzustand, der auftritt, bevor das Wasser in stabilere Hochdruck-Eisformen übergeht – etwa in Eis VI.

Diese Phase, Eis VI, ist für die Planetologie von großem Interesse. Man geht davon aus, dass sie tief im Inneren von Eismonden, wie dem Jupitermond Ganymed oder dem Saturnmond Titan, unter extremem Druck existiert.

Die Studie offenbart nun, dass Wasser unter Druck „multiple Gefrier-Schmelz-Pfade“ einschlagen kann, wobei Eis XXI als eine Art Zwischenstopp dient. Der leitende Wissenschaftler, Geun Woo Lee vom KRISS, erklärt, dass die Struktur, in der Wasser kristallisiert, vom Grad der Überkompression abhängt.

Die Entdeckung liefert also neue Erkenntnisse darüber, wie diese exotischen Eisformen bei (für dortige Verhältnisse) hohen Temperaturen entstehen. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine größere Anzahl von metastabilen Eisphasen bei hohen Temperaturen und ihre Übergangspfade existieren könnten“, ergänzt die DESY-Forscherin Rachel Husband.

Keine Eiswürfel für den Sommerdrink

Wer nun auf Eiswürfel hofft, die bei Raumtemperatur Getränke kühlen, muss enttäuscht werden. Die Entdeckung hat keinen absehbaren praktischen Nutzen für den Alltag.

Eis XXI ist nur unter dem enormen Druck der Diamantstempelzelle stabil. Sobald der Druck nachlässt, zerfällt die Struktur sofort wieder. Der Wert der Forschung liegt ausschließlich im besseren Verständnis der fundamentalen Eigenschaften von Wasser – und der Vorgänge im Inneren ferner Welten.