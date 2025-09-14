Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Warnsignal für Unternehmen: Warum fast jeder zweite Deutsche seinen Job hasst

Einer aktuellen Umfrage zufolge blickt besonders die junge Generation kritisch auf ihren Arbeitsplatz. Was das für Unternehmen bedeutet – und warum Führungskräfte jetzt genauer hinschauen sollten.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Warnsignal für Unternehmen: Warum fast jeder zweite Deutsche seinen Job hasst

60 Prozent der deutschen Beschäftigten fühlen sich von ihrer Arbeit ausgelaugt. (Bild: Shutterstock/fizkes)

Fast die Hälfte der Arbeitnehmer:innen hasst ihren Job. Laut einer Pressemitteilung der Job-Plattform Indeed empfinden 14,7 Prozent der Menschen diese tiefe Unzufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsplatz sogar täglich. Die Folgen reichen von Gedanken an einen Jobwechsel über Frust und Überforderung bis hin zu Krankmeldungen.

Anzeige
Anzeige

Vor allem Jüngere sind mit ihrer Arbeit unzufrieden

Das ungute Gefühl in der Magengegend, wenn nach dem Wochenende oder am Ende eines Urlaubs die Arbeit ruft, kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist völlig normal, sollte aber nicht zum Dauerzustand werden. Wie weitverbreitet die Unzufriedenheit mit dem Job tatsächlich ist, hat jetzt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Appinio im Auftrag von Indeed ergeben. Insgesamt wurden 1.000 Beschäftigte im Alter zwischen 18 und 67 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind alarmierend: 43,8 Prozent der Befragten gaben an, ihren Job zu hassen. 29,1 Prozent empfinden diese negativen Gefühle ihrem Arbeitsplatz gegenüber hin und wieder, bei 14,7 Prozent sind diese Gedanken sogar an der Tagesordnung.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Je nach Altersgruppe fällt die Wahrnehmung sehr unterschiedlich aus: Während ältere Generationen ihrem Job gegenüber eher positiv gestimmt sind, ist die Unzufriedenheit in der Gen Z am höchsten. Mit zunehmendem Alter verändert sich die Haltung zur Arbeit also zum Positiven. Laut Indeed könnte das auf eine höhere Resilienz zurückzuführen sein.

Anzeige
Anzeige

Während im Durchschnitt 17,7 Prozent der befragten Beschäftigten konkret darüber nachdenken, den Job zu wechseln, sind es unter den Befragten, die ihre Arbeit hassen, sogar 87,7 Prozent. Auch die Zahl der Krankmeldungen steigt mit der Unzufriedenheit: Über die Hälfte (58 Prozent) derjenigen, die ihren Job hassen, melden sich gelegentlich oder häufiger krank, obwohl sie eigentlich gesund sind.

Führungskräfte müssen mehr unterstützen

Die Gründe für den Frust bei der Arbeit sind eindeutig: Insgesamt fühlen sich 60 Prozent der Beschäftigten von ihrer Arbeit ausgelaugt. Besonders stark betroffen sind diejenigen, die ihren Job hassen: 76 Prozent von ihnen fühlen sich jeden Tag emotional erschöpft oder innerlich leer.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Generell gilt: Je weniger Rückhalt Mitarbeiter:innen erfahren, desto stärker zeigen sich Unzufriedenheit und Erschöpfung. Unter denjenigen, die ihren Job hassen, gab mehr als die Hälfte an, keinerlei Unterstützung von ihrer Führungskraft zu erhalten. Umgekehrt zeigt sich: Die große Mehrheit derjenigen, die in ihrem Job zufrieden sind, fühlt sich von ihrer Führungskraft unterstützt (79 Prozent).

Unzufriedenheit kann für Unternehmen teuer werden

Wenn sich Beschäftigte nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen, kann das auch zum sogenannten „Quiet Cracking“ führen. Der Begriff beschreibt Mitarbeiter:innen, die ihre Arbeit eigentlich mögen, sich aber zunehmend übersehen und in ihrer Entwicklung gehemmt fühlen. Die Unzufriedenheit wächst schleichend, bis die Motivation komplett erlischt – mit spürbaren Folgen für die Produktivität. Die wirtschaftlichen Folgen sind enorm: Laut einer Gallup-Studie verursacht mangelndes Engagement jährlich weltweit Verluste in Höhe von 8,8 Billionen US-Dollar.

Anzeige
Anzeige

Die Analyse macht deutlich: Jobunzufriedenheit ist in Deutschland kein seltenes Phänomen, sondern Teil des Arbeitsalltags. „Viele Beschäftigte empfinden regelmäßig Frust, Überlastung oder das Gefühl, nur noch zu funktionieren – mit direkten Folgen für Motivation, Energie und psychisches Wohlbefinden“, sagt Stefanie Bickert, Job- und Karriere-Expertin bei Indeed. „Für Unternehmen sollte das ein Warnsignal sein. Unzufriedenheit kann langfristig zu Produktivitätsverlusten, höherer Fluktuation und einem gesteigerten Risiko für psychische Erkrankungen führen.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Management
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren