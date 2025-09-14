Warnsignal für Unternehmen: Warum fast jeder zweite Deutsche seinen Job hasst

Fast die Hälfte der Arbeitnehmer:innen hasst ihren Job. Laut einer Pressemitteilung der Job-Plattform Indeed empfinden 14,7 Prozent der Menschen diese tiefe Unzufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsplatz sogar täglich. Die Folgen reichen von Gedanken an einen Jobwechsel über Frust und Überforderung bis hin zu Krankmeldungen.

Vor allem Jüngere sind mit ihrer Arbeit unzufrieden

Das ungute Gefühl in der Magengegend, wenn nach dem Wochenende oder am Ende eines Urlaubs die Arbeit ruft, kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist völlig normal, sollte aber nicht zum Dauerzustand werden. Wie weitverbreitet die Unzufriedenheit mit dem Job tatsächlich ist, hat jetzt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Appinio im Auftrag von Indeed ergeben. Insgesamt wurden 1.000 Beschäftigte im Alter zwischen 18 und 67 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind alarmierend: 43,8 Prozent der Befragten gaben an, ihren Job zu hassen. 29,1 Prozent empfinden diese negativen Gefühle ihrem Arbeitsplatz gegenüber hin und wieder, bei 14,7 Prozent sind diese Gedanken sogar an der Tagesordnung.

Je nach Altersgruppe fällt die Wahrnehmung sehr unterschiedlich aus: Während ältere Generationen ihrem Job gegenüber eher positiv gestimmt sind, ist die Unzufriedenheit in der Gen Z am höchsten. Mit zunehmendem Alter verändert sich die Haltung zur Arbeit also zum Positiven. Laut Indeed könnte das auf eine höhere Resilienz zurückzuführen sein.

Während im Durchschnitt 17,7 Prozent der befragten Beschäftigten konkret darüber nachdenken, den Job zu wechseln, sind es unter den Befragten, die ihre Arbeit hassen, sogar 87,7 Prozent. Auch die Zahl der Krankmeldungen steigt mit der Unzufriedenheit: Über die Hälfte (58 Prozent) derjenigen, die ihren Job hassen, melden sich gelegentlich oder häufiger krank, obwohl sie eigentlich gesund sind.

Führungskräfte müssen mehr unterstützen

Die Gründe für den Frust bei der Arbeit sind eindeutig: Insgesamt fühlen sich 60 Prozent der Beschäftigten von ihrer Arbeit ausgelaugt. Besonders stark betroffen sind diejenigen, die ihren Job hassen: 76 Prozent von ihnen fühlen sich jeden Tag emotional erschöpft oder innerlich leer.

Generell gilt: Je weniger Rückhalt Mitarbeiter:innen erfahren, desto stärker zeigen sich Unzufriedenheit und Erschöpfung. Unter denjenigen, die ihren Job hassen, gab mehr als die Hälfte an, keinerlei Unterstützung von ihrer Führungskraft zu erhalten. Umgekehrt zeigt sich: Die große Mehrheit derjenigen, die in ihrem Job zufrieden sind, fühlt sich von ihrer Führungskraft unterstützt (79 Prozent).

Unzufriedenheit kann für Unternehmen teuer werden

Wenn sich Beschäftigte nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen, kann das auch zum sogenannten „Quiet Cracking“ führen. Der Begriff beschreibt Mitarbeiter:innen, die ihre Arbeit eigentlich mögen, sich aber zunehmend übersehen und in ihrer Entwicklung gehemmt fühlen. Die Unzufriedenheit wächst schleichend, bis die Motivation komplett erlischt – mit spürbaren Folgen für die Produktivität. Die wirtschaftlichen Folgen sind enorm: Laut einer Gallup-Studie verursacht mangelndes Engagement jährlich weltweit Verluste in Höhe von 8,8 Billionen US-Dollar.

Die Analyse macht deutlich: Jobunzufriedenheit ist in Deutschland kein seltenes Phänomen, sondern Teil des Arbeitsalltags. „Viele Beschäftigte empfinden regelmäßig Frust, Überlastung oder das Gefühl, nur noch zu funktionieren – mit direkten Folgen für Motivation, Energie und psychisches Wohlbefinden“, sagt Stefanie Bickert, Job- und Karriere-Expertin bei Indeed. „Für Unternehmen sollte das ein Warnsignal sein. Unzufriedenheit kann langfristig zu Produktivitätsverlusten, höherer Fluktuation und einem gesteigerten Risiko für psychische Erkrankungen führen.“

