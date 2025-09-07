Anzeige
Fundstück
Warnsignale im Vorstellungsgespräch: Wenn du das hörst, nimm den Job bloß nicht

„Work hard, play hard?“ Klingt cool, aber heißt vermutlich: Du kannst dir ein Bier aufmachen, während du Überstunden schiebst. Ein Reddit-Nutzer fragt nach Red-Flag-Phrasen im Vorstellungsgespräch. Die Antworten sind amüsant.

Von Andreas Weck
2 Min.
Artikel merken
Red Flags im Vorstellungsgespräch: Auf diese Warnsignale solltest du unbedingt achten

Red Flags im Vorstellungsgespräch, die dir sagen: Nimm den Job nicht! (Bild: Photographee.eu / Shutterstock)

Ein Vorstellungsgespräch kann eine nervenaufreibende Sache sein. Bewerberinnen und Bewerber machen ihre Hausaufgaben, suchen sich ein Outfit aus und proben stundenlang Antworten auf mögliche Fragen, um von völlig Fremden in einem einzigen Gespräch beurteilt zu werden.

Aus Angst, für das gewünschte Unternehmen ungeeignet zu erscheinen, können Jobsuchende vergessen, dass ein Vorstellungsgespräch keine Einbahnstraße ist. Gute Vorstellungsgespräche passieren nämlich auf Augenhöhe.

So wie Arbeitgeber sich eine Meinung bilden müssen, ob Kandidatinnen und Kandidaten zu ihnen passen, sollten Bewerbende gleichermaßen prüfen, ob das Unternehmen ihren Zielen und Werten entspricht. Manchmal kann ein Interviewer einen beleidigenden Kommentar abgeben oder eine unterdrückte Atmosphäre verbreiten.

Leserinnen und Leser von t3n haben an dieser Stelle einen Einblick gegeben, was das heißen kann. Ihre Intuition sagte ihnen deutlich, dass sie lieber schnell das Weite suchen sollten.

Red Flags, die dir sagen: Nimm den Job nicht!

Auch ein Reddit-Nutzer fragt: „Was sind subtile Red Flags bei einem Vorstellungsgespräch, die sagen: ‚Hier zu arbeiten wäre Mist‘?“ Tausende von Menschen antworteten und haben ihren Geschichten geteilt. Von Phrasen wie „Work hard, play hard“ bis hin zu Versprechungen, Teil der engen Office-Familie zu sein, enthüllten die Menschen ihre ganz persönlichen Warnzeichen, nach denen sie Ausschau halten.

Eine von vielen anderen Nutzerinnen und Nutzern hochgelobte Antwort kommt beispielsweise von „Captain Magic Trousers“, der direkt drei seiner offensichtlichsten Red-Flag-Phrasen nennt: „Must be a self-starter“ heißt für ihn so viel wie „Wir werden dich nicht groß onboarden“, „Fast-paced environment“ so viel wie „Du wirst dich hier überarbeiten“ und „Must be able to multitask“ so viel wie „Wir haben drei Leute gekündigt und du wirst ihre Jobs machen“. Insgesamt rund 18.800 Reddit-Nutzer haben allein diesen Kommentar bis dato geliked.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 29.07.2022 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Kommentare (1)

Ron Vollandt
25.06.2025, 13:26 Uhr

Wenn dein Interviewer mit einem breiten Grinsen „Work hard, play hard!“ ins Rennen schickt, übersetzt das mal in „Du darfst dir ein Bier aufmachen, während du Überstunden schiebst“. Und wenn dann noch „fast-paced environment“ nachträglich obendraufkommt, weißt du: Willkommen im Dauerlauf der To-do-Listen! Wer sich lieber über solche Phrasen kaputtlachen und nebenbei skurrile Alltagsgeschichten lesen möchte, schaut gern mal auf meiner Seite vorbei – http://www.ron-vollandt.de hat da so manches Süffisantes zu bieten.

