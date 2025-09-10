Anzeige
News
Warntag 2025: Wann dein Smartphone am 11. September richtig laut wird

Hast du alles richtig eingestellt? Beim bundesweiten Warntag testet Deutschland die Alarmwege – inklusive Cell Broadcast auf deinem Handy.

Quelle: dpa
2 Min.
Am 11. September ist deutschlandweiter Warntag: Handys schlagen Alarm. (Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene)

Radio und Fernsehen, Internetseiten, Fahrgastinfosysteme, Anzeigetafeln, Lautsprecherwagen oder Sirenen: Wenn Bund und Länder auf Krisen, Katastrophen oder Gefahren aufmerksam machen wollen, tun sie das auf vielen verschiedenen Warnwegen. Einmal im Jahr wird das alles getestet – in diesem Jahr am Donnerstag, 11. September.

Um 11.00 Uhr erfolgt die Test-Warnung, gegen 11.45 Uhr folgt dann die Entwarnung. Zentraler Baustein der Warnkette sind Warnnachrichten über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast, die viele neuere Smartphones empfangen und anzeigen.

Der Flugmodus muss deaktiviert sein

Als Voraussetzung für die Empfangsfähigkeit von Cell-Brodadcast-Warnungen nennt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Android ab Version 11 und iOS ab Version 16.1. Zudem darf sich das Smartphone nicht im Flugmodus befinden und muss natürlich angeschaltet sein.

Sicherheitshalber kann man in den Einstellungen unter «Cell Broadcast» oder «Notfallbenachrichtigungen» (Android) oder «Offizielle Warnmeldungen» (Apple) noch einmal nachprüfen, ob alle Meldungsarten auch wirklich aktiviert sind.

Schlägt das Smartphone dann am 11. September um 11.00 Uhr nicht laut Alarm samt blinkendem Bildschirm und Vibration, kann das Gerät Cell-Broadcast-Nachrichten offenbar nicht empfangen.

Gut zu wissen: Per Cell Broadcast wird nur die Test-Warnung versendet. Laut BBK gibt es bislang keine Entwarnung via Cell Broadcast.

Welche Warn-Apps es gibt

Dann können Besitzerinnen und Besitzer immer noch eine App installieren, die amtliche Warnungen verbreitet, etwa die amtliche Warn-App des Bundes Nina, aber auch Warn-Apps wie Biwapp oder Katwarn.

Seit Februar 2019 tauschen Katwarn und Biwapp übrigens Meldungen mit Nina aus, damit App-Nutzer gleichberechtigt alle wichtigen Meldungen erhalten, erklärt das BBK.

Traumatisierte Menschen vorbereiten

Sirenen oder andere Warntöne können Menschen einen großen Schrecken einjagen. Gründe hierfür können Kriegserfahrungen, Fluchtgeschichten oder andere traumatische Erlebnisse sein. Das BBK rät deshalb, besonders auf ältere und andere betroffene Menschen zuzugehen und sie auf den Warntag vorzubereiten. Dann werden sie um 11.00 Uhr vom Probealarm nicht überrascht – und hoffentlich nicht erschreckt.

Wer fürchtet, dass die eigenen Haustiere vom Alarm verschreckt werden könnten, bringt sie zum Warnzeitpunkt um 11.00 Uhr besser in einen geschlossenen Raum mit Abstand zu Telefonen, Sirenen & Co.

