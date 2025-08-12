In den letzten Jahren hat sich die Lage auch in Europa zugespitzt: Nach Angaben der Europäischen Kommission sind im Jahr 2023 über 500.000 Hektar Waldfläche verbrannt – das ist etwa die Fläche von Luxemburg. Auch in diesem Sommer kommt es immer wieder zu heftigen Waldbränden in Europa. Besonders betroffen ist der Mittelmeerraum – darunter Griechenland und die Türkei. Auch in Deutschland steigt das Risiko, wobei sich insbesondere Brandenburgs Waldflächen vulnerabel gegenüber Bränden zeigen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 24. Juni 2025 veröffentlicht.

Das Problem mit der Früherkennung

Eine der größten Herausforderungen im Kampf gegen Waldbrände besteht in deren Erkennung: Oft werden sie erst dann entdeckt, wenn sie bereits große Flächen erfasst haben und die Katastrophe nur noch schwer abzuwenden ist. Zivile Beobachtungen, etwa durch Förster:innen, oder spezielle Flugzeuge zur visuellen Brandentdeckung, stoßen hier an Grenzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zivilperson oder ein Flugzeug einen Brand frühzeitig entdeckt und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, ist gering oder dem Zufall überlassen.

Wissenschaft und Forschung sind akribisch auf der Suche nach technischen Lösungen, um Brände frühzeitig zu erkennen und so die Katastrophe abzuwenden. Auch die deutschen Startups OroraTech und Dryad mischen mit.

Wie deutsche Startups mit Satelliten, Sensoren und KI helfen wollen

Das Unternehmen OroraTech gründete sich 2018. Unter dem Namen Wildfire Solution sammelt das Startup Satellitenbilder aus eigenen Sonden und 20 weiteren Erdbeobachtungssatelliten, die nach Merkmalen von Feuer – also Wärme – ausgelesen werden. Demnach gibt es auch Satelliten der Esa, die nach Merkmalen von Feuer ausgelesen werden – allerdings nur lückenhaft. „Die offiziellen Missionen fliegen zum Beispiel sehr viel zur Mittagszeit. Dagegen gibt es am Nachmittag über manchen Regionen fast keine Satelliten”, so die Physikerin Andrea Spichtinger von OroraTech.

KI-Auswertung von Satellitenbildern

Im Frühjahr 2025 hat das Unternehmen den dritten eigenen Satelliten mit einer Rakete der SpaceX ins All geschossen. FOREST-3 ist OroraTechs erster vollständig intern entwickelter Satellit. Die OroraTech-Satelliten sind patentiert und verfügen über eine spezielle thermische Infrarotkamera, die auf feuer-spezifische Temperaturanstiege reagiert. Die Kamera soll so empfindlich sein, dass sie schon den Brand eines einzelnen Baumes detektieren kann. Geplant ist, das Satellitennetzwerk weiter auszubauen und so kritische Beobachtungslücken zu schließen.

Der Algorithmus einer KI wurde wiederum darauf trainiert, Waldbrände in der Datenmenge zu erkennen und zu melden. Das funktioniert in zwei Schritten: Zunächst gruppiert ein „Superpixel-Segmentierungsalgorithmus“ benachbarte Pixel mit ähnlichen Eigenschaften. Anschließend werden diese Pixelgruppen mithilfe von Deep-Learning-Verfahren klassifiziert. Mit dieser Methode lassen sich Brandflächen aus Datensätzen mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit ableiten. Durch dieses Verfahren sollen die Daten in nahezu Echtzeit analysiert und Vorhersagen über die Ausbreitung getroffen werden können.

Sensoren im Wald

Ein weiteres deutsches Startup in der Branche ist Dryad. Das Unternehmen setzt auf im Waldgebiet angebrachte KI-Sensoren, die Wasserstoff, Kohlenmonoxid und andere Gase detektieren können und LoRaWAN für eine drahtlose Datenübertragung nutzen. Schon die ersten Anzeichen eines Brandes würde ein Sensor erfassen und einen Alarm auslösen können. Der Sensor ist wiederum mit einem Silvanet Mesh Gateway drahtlos verbunden. Das Gerät nutzt diese spezielle Funktechnologie (LoRaWAN), wodurch Signale über mehrere Stationen hinweg weitergeleitet und die Reichweite erhöht wird.

Im März 2025 wurde ein Drohnen-Prototyp zur Erkennung, Lokalisierung und Überwachung von Waldbränden vorgestellt. Sobald ein Sensor Alarm schlägt, wird automatisch eine Drohne zum Einsatzort geschickt, so das Unternehmen. Eine KI würde die Drohnen-Bilder in Echtzeit analysieren, die Lage bewerten und Einsatzkräften ein erstes Lagebild übermitteln können.

Satelliten und Co. im Einsatz?

Erst vor wenigen Wochen hat OroraTech einen neuen Hauptsitz in Athen eröffnet. In Deutschland soll die Nachfrage noch verhalten sein, so OroraTech. Nach Angaben des Unternehmens sei die deutsche Feuerwehr gut organisiert. Außerdem würden Brände aufgrund dichter Besiedlung schnell erkannt werden, was die Notwendigkeit eines solchen Früherkennungssystems schmälere. Zur Wahrheit gehört jedoch, dass es auch in Deutschland vermehrt zu Waldbränden kommt: Allein in diesem Sommer hatte die Brandenburger Feuerwehr schon mit mehreren Waldbränden und tagelangen Löscharbeiten zu tun. Das Unternehmen ist bisher in Australien, Brasilien, Kanada, Griechenland und den Vereinigten Staaten tätig.

Auch Google arbeitet mit dem Satellitennetzwerk FireSat an einer ähnlichen Lösung, befindet sich jedoch noch weiter am Anfang. Der erste Prototyp wurde in diesem Frühjahr mit einer SpaceX-Rakete ins All geschossen. Geplant ist jedoch, dass bis 2026 drei vollständig funktionsfähige Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden. Die Projektgruppe hofft, dass 50 Satelliten bis zum Ende dieses Jahrzehnts gestartet sind. Das System Dryads ist bereits in über 50 Pilotprojekten aktiv, unter anderem in den USA, Kanada, Italien und Deutschland.

Herausforderungen gibt es noch

Die Nachfrage nach Systemen zur Waldbrand-Frühzeiterkennung scheint insgesamt groß zu sein. Doch wo liegen noch Herausforderungen? Der satelliten-basierte Ansatz von OroraTech weist durch fehlende Infrastruktur noch Lücken im Monitoring auf. Gleiches gilt für die bisher wenig ausgebaute FireSat-Konstellation. Wenn es beginnt zu brennen, ist es also gut möglich, dass in dieser Zeit kein Satellit über die betroffene Waldfläche fliegt. Sobald etwa die Hälfte der FireSat-Konstellation einsatzbereit ist, sollen Behörden auf der ganzen Welt stündlich aktuelle Informationen über Waldbrände erhalten, sagt Brian Collins, geschäftsführender Direktor der Earth Fire Alliance. Bis es so weit ist, werden jedoch noch einige Jahre vergehen.

Der sensor-basierte Ansatz von Dryad gewährleistet demgegenüber eine 24-Stunden-Überwachung. Die Fläche, die überwacht werden kann, ist jedoch deutlich kleiner, da die Geräte direkt im Waldgebiet angebracht werden müssen und eine hohe Stückzahl erforderlich ist. Die satelliten-basierte Lösung bietet hingegen die Möglichkeit zur globalen Überwachung.

Eine weitere Herausforderung liegt im Aufspüren eines Brandes. Die Wärmesensoren der Satelliten funktionieren nicht zuverlässig, was die Früherkennung vor Herausforderungen stellt. Nach Angaben OroraTechs soll der schon erwähnte FOREST-3 jedoch mit optimierter Wärmesensorik ausgestattet sein. Demgegenüber hat das System Dryads den Vorteil, eine Brandentwicklung schon im frühen Stadium mit dem Sensor als Nase aufspüren zu können.

Die Forschung legt nahe, dass es immer häufiger zu Extremwetterereignissen wie Dürre, Hitze und Starkregen kommen wird – entsprechend steigt das Risiko für Naturkatastrophen wie Waldbrände. Die Überwachung von Waldflächen, das Aufspüren eines Brandes in der Frühphase und die Komplexität der Natur machen die Entwicklung zuverlässiger technischer Lösungen zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Wie sich die Systeme künftig schlagen und welchen Nutzen sie haben werden, wird die Zukunft zeigen.

