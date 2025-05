Warren Buffett gehört zu den wohlhabendsten Menschen der Welt. Sein Vermögen soll sich auf etwas mehr als 153 Milliarden US-Dollar belaufen. Dementsprechend wird Buffett immer wieder gefragt, wie angehende Unternehmer:innen und Investor:innen sich verhalten sollen, um erfolgreich und reich zu werden. Im Interview mit CBS News verriet er dazu mehrere Grundsätze.

Anzeige Anzeige

Warren Buffett: Teamwork und Scheitern machen erfolgreich

Auf die Frage nach dem besten Weg, um Millionär:in zu werden, antwortete Buffett zunächst scherzhaft, dass man am besten in eine reiche Familie hineingeboren werden sollte. Er ergänzte allerdings für angehende Selfmade-Millionär:innen, dass sie ihre Stärken herausfinden und sich anschließend mit den richtigen Menschen umgeben sollten. Dem fügt er hinzu, dass niemand, der erfolgreich werden will, Angst davor haben sollte, Fehler zu machen.

Auch Buffett hat dabei klein angefangen. Er hat zunächst im Alter von sieben Jahren Coca-Cola-Flaschen an Haustüren verkauft. Nach einigen anderen Unternehmungen – und wohl auch einigen Fehlschlägen – hatte Buffett mit 32 Jahren seine erste Million zusammen. Der Marke Coca-Cola ist der Investor auch bis heute noch treu geblieben – wenn auch als Kunde. Im Interview verriet er, dass er in seiner besten Zeit fünf Dosen pro Tag trank. Heute sind es „nur“ noch zwei Dosen.

Anzeige Anzeige

Zudem wurde Buffett über die besten Investments ausgefragt, die Menschen machen können. Statt Tipps für Geldanlagen zu geben, antwortete er: „Investiert in euch selbst. Was ihr im Kopf habt, kann euch niemand mehr wegnehmen“. Abgesehen davon, hat Buffett auch selbst einige kluge Investments getätigt, ohne über seine Verhältnisse zu leben. Auch heute lebt er noch in einem Haus, dass er im Jahr 1958 gekauft hat. Der damalige Preis lag bei 31.500 US-Dollar. Dieser Lebensstil dürfte ebenfalls geholfen haben, stetig ein Vermögen aufzubauen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 11.04.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Anzeige Anzeige

Legendäre Visitenkarten von Größen der Tech-Branche

7 Bilder ansehen Legendäre Visitenkarten: „I’m CEO, Bitch!“ Quelle: Reddit

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Teamwork