Milliardenspende und mehr: Was Warren Buffett in seinem Abschiedsbrief als CEO schreibt

Abschied als Berkshire-Hathaway-CEO: Warren Buffett geht – aber er bleibt auch. (Foto: dpa)

In den über sechs Jahrzehnten an der Spitze der Holdinggesellschaft hat der mittlerweile 95-jährige Warren Buffett Berkshire Hathaway zu einem billionenschweren Konzern gemacht. Seine oft erfolgreichen Anlagestrategien wurden gern kopiert und brachten ihm den Titel „Orakel von Omaha“ ein.

Buffett: Abgang macht Anleger nervös

Zwischen 1964 und 2024 soll der Börsenwert von Berkshire Hathaway um 5.502.284 Prozent gestiegen sein. Kein Wunder, dass der bevorstehende Abgang des Starinvestors Anleger:innen nervös macht. Entsprechend wird sein wohl letzter Brief an die Aktionär:innen in seiner Funktion als CEO vor allem als Beruhigungsversuch gelesen.

So werde er sich zwar wie angekündigt zum Ende des Jahres 2025 zurückziehen, so Buffett. Er bleibe aber weiterhin Vorsitzender der Holding und werde auch künftig mit den Aktionär:innen kommunizieren. Demonstrativ sprach Buffett zudem seinem Nachfolger Greg Abel seine volle Unterstützung aus, wie Spiegel Online schreibt.

Dezidiertes Lob für Nachfolger Abel

Abel sei ein „großartiger Manager, ein unermüdlicher Arbeiter und ein ehrlicher Kommunikator“, so Buffett. Er selbst wisse niemanden, den er dem kanadischen Manager und Investor vorziehen würde, „um Ihre und meine Ersparnisse zu verwalten“.

Seit Jahren wird Abel von Buffett öffentlichkeitswirksam als Nachfolger aufgebaut. Tatsächlich verbinden sich mit dem neuen Chefinvestor auch Hoffnungen der Anleger:innen. Denn zuletzt schien Buffett keine Antworten mehr auf die Frage zu finden, in welche Aktien oder Unternehmen Berkshire Hathaway investieren solle.

Cashberg wächst auf Rekordhöhe

Der von Buffett gehaltene Cashberg ist entsprechend mittlerweile auf rekordverdächtige 382 Milliarden US-Dollar angewachsen. Dabei haben sich die Märkte in den vergangenen Monaten positiv entwickelt. Buffett hätte laut Branchenbeobachter:innen mit einer Investition seiner Cashreserven locker 30 Milliarden Dollar Gewinn machen können.

Selbst beim Rückkauf der eigenen Aktien zeigte sich Buffett zuletzt zurückhaltend. Seit fünf Quartalen gab es kein Buyback von Berkshire-Hathaway-Anteilen. Die Finanzbranche rätselt: Treibt Buffett die Sorge vor einem baldigen Börsencrash um? Oder will er Abel nur ein möglichst sicheres Polster für dessen Ideen hinterlassen.

Milliarden fließen in Stiftungen

Seinen Kindern – beziehungsweise deren Familienstiftungen – überträgt Buffett jedenfalls Berkshire-A-Aktien im Wert von 1,3 Milliarden Dollar. Nach seinem Tod soll der Großteil des Vermögens des Multimilliardärs in eine von seinen Kindern verwaltete Stiftung fließen. Seit 2006 hatte Buffett schon mehr als die Hälfte seines Aktienvermögens gespendet.

Noch scheint von einem baldigen Ableben aber nicht die Rede zu sein. Buffett fühle sich gut und arbeite an fünf Tagen die Woche im Büro. Nur das Gehen und das Lesen würden ihm zunehmend Schwierigkeiten bereiten.

Buffett prophezeit steigenden Kurs

Apropos Beruhigungsversuch: Die Milliardenspenden, so Buffett in Richtung der Aktionär:innen, würden „in keiner Weise eine Änderung meiner Ansichten über die Aussichten von Berkshire widerspiegeln“. Auch der seit Jahresbeginn mit acht Prozent im Minus befindliche Aktienkurs Berkshire Hathaways werde sich wieder erholen.