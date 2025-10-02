Warren Buffett verkauft seine E-Auto-Anteile: Steuert BYD in China auf eine Krise zu?

Warren Buffett sagt: Bye-bye, BYD. Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat seinen prominentesten Investor verloren. Im September wurde bekannt, dass die von der amerikanischen Investorenlegende Warren Buffett geleitete Fondsgesellschaft Berkshire Hathaway ihre letzten BYD-Anteile verkauft hat. Damit rückt erneut eine wichtige Frage in den Mittelpunkt: Kann BYD sein rasantes Wachstum beibehalten oder steuert das Unternehmen auf eine Krise zu? Für beide Thesen gibt es Argumente.

Berg-und-Tal-Fahrt bei den BYD-Aktien

Die Reaktion auf die eigentlich absehbare Nachricht zeigte, wie nervös die Anleger angesichts des ruinösen Preiskampfs in China, dem größten Elektroautomarkt der Welt, sind. Buffett hatte 2008 225 Millionen US-Dollar in BYD investiert, dessen Marktwert bis Mai dieses Jahres um 4.500 Prozent gestiegen ist – angetrieben von boomenden Elektroautoverkäufen. Doch bereits seit 2022 verkauft Buffett Anteile an einer seiner erfolgreichsten Investitionen, da er den Wettbewerb in der globalen Autoindustrie für zu hart hält. Der Markt vollzieht diesen Meinungsumschwung allerdings erst ein paar Monate nach.

Seit dem Rekordhoch von fast 140 Yuan (16 Euro) im Mai hat BYD bereits rund 30 Prozent an Wert eingebüßt. Nach der Vollzugsmeldung von Buffets Rückzug Anfang September sackte der Aktienkurs über zwei Handelstage um rund sechs Prozent ab. Seitdem bewegt er sich richtungslos auf und ab, denn die Daten der chinesischen Autoindustrie und von BYD selbst sind schlecht.

Was für eine Krise von BYD spricht

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die chinesische Autoindustrie unter riesigen Überkapazitäten leidet. Auf der Plattform Linkedin macht gerade eine Branding-Pyramide mit den Namen von 109 chinesischen Automarken die Runde, von denen schon länger kaum eine profitabel produziert (BYD ist hier im Segment „Super Mainstream“ vertreten). Seit BYD in diesem Jahr den ohnehin harten Preiskampf mit Preissenkungen von bis zu 30 Prozent noch verschärft hat, wird offen über eine Pleitewelle in der chinesischen Autoindustrie spekuliert.

Auslöser war ein Interview mit Wei Jianjun, dem Vorsitzenden des BYD-Rivalen Great Wall Motor. Darin griff er Chinas größten Autohersteller kaum verhohlen an. In Anspielung auf den kollabierten chinesischen Immobilienriesen Evergrande sagte er in dem Interview: „Nun gibt es bereits ein Evergrande in der Automobilindustrie, aber es ist noch nicht zusammengebrochen.“

„Die einzige verbleibende Frage ist, wann der Zusammenbruch beginnen wird“

Ken Cao, ein unter diesem anglisierten Namen auf Youtube aktiver Systemkritiker, warnt, dass der chinesische Elektroauto-Sektor einem identischen Drehbuch wie der Immobiliensektor folgt: aufgebaut auf staatlichen Subventionen, mit durch massive, nicht wirklich verkaufte Registrierungen, geschönten Verkaufszahlen und künstlicher Nachfrage. „Die einzige verbleibende Frage ist, wann der Zusammenbruch beginnen wird“, sagt Cao, der früher in chinesischen Trustbanken gearbeitet hat.

Reingewinn von BYD sinkt im Heimatmarkt

Auch BYD sieht der ehemalige chinesische Finanzmanager in einem Schlingerkurs, obwohl der Konzern 2024 mit 4,3 Millionen verkauften Autos eine globale Größe geworden ist. Ein Grund ist die hohe Abhängigkeit vom schwächelnden chinesischen Markt, wo der Konzern rund 80 Prozent seines Umsatzes erzielt. Im zweiten Quartal sackte der Reingewinn im Jahresvergleich um 30 Prozent ab.

Die Vizepräsidentin Stella Li begründete dies in einem Interview mit dem Handelsblatt zwar mit hohen Investitionen in neue Technologien. Doch Kritiker:innen, die den Verdrängungswettbewerb in China als Grund sehen, erhielten gerade neues Futter für ihre Skepsis. Mitte September senkte BYD laut Medienberichten seine interne Verkaufsprognose um 16 Prozent von 5,5 auf 4,6 Millionen Autos.

Für Kritiker Cao sind zudem die versteckten Schulden chinesischer Hersteller bedenklich, die ihre Zulieferer im Schnitt ein halbes Jahr auf Bezahlung warten lassen. Zwar war das Verhältnis der zinstragenden Schulden zum Eigenkapital im zweiten Quartal mit 0,17 Prozent recht gering. Die nicht verzinslichen Forderungen seien jedoch zuletzt um 20 Prozent auf den höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen, so Cao, „was ein klassisches Risiko einer hohen Verschuldung darstellt“.

Angesichts zahlungsunfähiger Händler, rückläufiger Umsätze, steigender Kosten und einer Verschärfung der Kreditbedingungen könnte laut Cao jede Kürzung der Subventionen oder jedes schlechte Quartalsergebnis einen raschen Zusammenbruch auslösen.

Warum der Aktienmarkt weiter auf BYD wettet

Am Aktienmarkt steht Cao aber mit dieser Warnung recht allein. Laut dem Branchendienst Marketscreener raten die meisten BYD-Analysten zum Kauf. Bei einigen liegt das Kursziel sogar rund 50 Prozent über dem heutigen Wert vom Montag (Stand: 29.9.2025) von 107 Yuan (12,80 Euro). Ihren Optimismus schöpfen sie aus den Stärken des Unternehmens.

So deckt der Konzern im Gegensatz zu vielen Rivalen die Lieferkette von Akkus über Elektromotoren bis zur Zellchemie zu einem großen Teil intern ab. Das ermöglicht dem Unternehmen nicht nur schnelle Produktionszyklen, bei denen deutschen Herstellern schwindelig wird. Zudem meint das Unternehmen, so die Produktionskosten drastischer senken zu können als die Konkurrenz – ein wichtiger Pluspunkt im innerchinesischen Überlebenskampf. Denn damit kann es niedrigere Verkaufspreise besser wegstecken.

Die Autos gelten überdies global als wettbewerbsfähig, sowohl vom Design als auch Software und Fahrleistung. Die Produktionstechnik bezeichnete ein früherer Chefingenieur eines japanischen Herstellers jüngst sogar als Benchmark für Elektroautos. Darüber hinaus hat der Konzern eine aggressive globale Expansionsstrategie. Bis 2030 will BYD die Hälfte seiner Autos außerhalb Chinas verkaufen – obwohl der Konzern durch extrem hohe Einfuhrzölle vom US-Markt ausgeschlossen ist. Andere Märkte sind allerdings offener.

Zwar drohen auch in anderen Ländern höhere Schutzzölle. Denn immer mehr Länder sorgen sich, dass chinesische Hersteller ihre mit staatlichen Subventionen aufgebauten Überkapazitäten nun zu Dumpingpreisen auf anderen Märkten absetzen. BYD plant jedoch, verstärkt im Ausland zu produzieren, um genau solche Zölle zu vermeiden. In Europa soll dies ab 2026 mit einer Fabrik in Ungarn gelingen, wie es auch im Interview mit der BYD-Managerin Stella Li im Handelsblatt heißt.

Das Fazit: Kein globaler Aufstieg ohne Krise

BYD ist weiterhin ein starker Wettbewerber im globalen Automarkt. Eine Krise des Unternehmens kann jedoch nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Bilanzzahlen sind dabei nur ein Grund zur Vorsicht. Ein weiterer Grund ist das rasante Wachstum des Konzerns in Verbindung mit dem ruinösen Verdrängungswettbewerb im Heimatmarkt.

Anders gesagt: Bisher ist noch kein Hersteller ohne Krise gewachsen. Ein Anschauungsbeispiel dieses Phänomens ist der weltgrößte Autobauer Toyota. Das Unternehmen führt heute mit einer Gewinnmarge von fast zehn Prozent und rund elf Millionen verkauften Fahrzeugen die Autoindustrie an. Diese Sonderstellung ist jedoch das Resultat einer wirtschaftlichen „Nahtoderfahrung“ während der Weltfinanzkrise 2008. Damals stürzte der Konzern innerhalb eines Jahres von einem Rekordgewinn tief in die Verlustzone.

Eine interne Analyse ergab, dass der Konzern im Jahrzehnt zuvor zu schnell gewachsen war und damit seine Entwicklungsressourcen überdehnt hatte. Durch eine Rückbesinnung auf alte Tugenden, drei Jahre harte Reformen und eine Wende zu einer mutigeren Designphilosophie gelang ab 2011 die Wiedergeburt des Konzerns.

Was BYD noch beweisen muss

Diese Gefahr der Überdehnung ist bei BYD noch größer. Denn Toyota war damals bereits weltweit tätig und hatte sich einen Ruf als Qualitätsführer erarbeitet. BYD muss erst noch beweisen, dass das Unternehmen ausländisches Personal integrieren und dauerhaft Qualität liefern kann.

Die größte Gefahr bleibt allerdings der Preiskampf in China, der nicht nur finanzielle Auswirkungen haben könnte. Ein Risiko ist, dass das Management bei der Qualitätskontrolle spart. Das könnte sich wiederum bei der globalen Expansion rächen. Ein Ende der innerchinesischen Auslese und damit des extremen Kostendrucks ist nicht in Sicht.

Die chinesische Regierung versucht zwar, die Preisschlachten zu minimieren. Doch bis die große Flotte der Hersteller ausreichend dezimiert ist, werden noch Jahre vergehen. Gleichzeitig drängen mit den Handyentwicklern Huawei und Xiaomi neue Elektroautohersteller auf den Markt. Sie konnten – und wollten – sich dank ihrer Stellung in anderen Branchen langjährige Verluste leisten. Xiaomi traut sich sogar, auf dem deutschen Markt anzugreifen. Bei allen Stärken und bisherigen Erfolgen steht BYDs Führung damit vor ihrer bisher wahrscheinlich schwersten Prüfung.

