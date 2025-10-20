Warten auf Siri: Steht Apple vor größeren Problemen als gedacht?

Die für Frühjahr 2026 geplante verbesserte Version von Apples Sprachassistenzsystem Siri bereitet dem Unternehmen offenbar noch immer Probleme. Laut einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg vom 19. Oktober äußerten Personen, die Vorabversionen von iOS 26.4 mit der neuen Siri getestet haben, „Bedenken“ bezüglich der Leistungsfähigkeit des Systems.

Entwicklungsschwierigkeiten und Verzögerungen

Apple hatte die Einführung der verbesserten Siri, die unter anderem Bildschirminhalte auslesen und mit Apps interagieren können soll, bereits um mindestens ein Jahr verschoben. Softwarechef Craig Federighi erklärte im Juni in einem Interview, dass die ursprünglich geplante Version (V1) trotz langer Entwicklungszeit nicht das erwartete Qualitätsniveau erreicht habe. Deshalb wechselte Apple zur Weiterentwicklung einer V2-Variante.

Die neue Siri soll nach aktuellen Planungen im Frühjahr 2026 vermutlich mit iOS 26.4 erscheinen, voraussichtlich im März oder April. Ob dieser Zeitplan angesichts der berichteten Probleme eingehalten werden kann, bleibt unklar. Eine weitere Verschiebung würde Apple in eine schwierige Position bringen, da Konkurrenten ihre KI-Assistenten kontinuierlich verbessern.

Unruhe im KI-Team von Apple

Der Bloomberg-Bericht deutet auf anhaltende Unruhe im KI-Team von Apple hin. Zuletzt verließ der Leiter des Apple-Intelligence-Suchteams das Unternehmen und wechselte zu Meta – nur kurz nach einer Beförderung, da sein Vorgänger schon zur Facebook-Mutter gegangen war. Mögliche weitere Probleme bei der Siri-Entwicklung könnten zu zusätzlichen Abgängen führen.

Fraglich bleibt laut Bloomberg auch, wie lange John Giannandrea, Apples KI-Hauptverantwortlicher, der bereits teilweise in seinem Verantwortungsbereich zurückgestuft wurde, noch in seiner Position verbleiben wird.

Was die neue Siri können soll – und was nicht

Apple-CEO Tim Cook teilte im Juli Analysten mit, man mache „gute Fortschritte“ bei einer „personalisierteren Siri“ für das kommende Jahr. Die geplante kontextsensitive Version stellt jedoch noch nicht die vollständige KI-Integration dar, die viele Nutzer erwarten.

Die eigentliche LLM-Siri (Large Language Model), die ähnlich wie der Sprachmodus von ChatGPT funktionieren soll, wird erst zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt eingeführt. Die für 2026 geplante Version soll wie erwähnt vor allem den Benutzerkontext besser verstehen und Apps steuern können – macht die Sprachassistentin aber nur bedingt intelligenter.