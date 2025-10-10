Warum ChatGPT nicht wirklich Webseiten besucht – und was es für aktuelle Inhalte bedeutet
In einem aktuellen Projekt der KI Agentur enlightX wurde deutlich: ChatGPT ruft keine Live-Webseiten auf. Auch wenn Inhalte längst geändert oder ersetzt wurden, kann die KI noch tagelang oder sogar wochenlang alte Informationen ausspielen. Für Nutzer:innen ist das nicht sofort sichtbar, da ChatGPT flüssige, überzeugende Antworten formuliert. Doch gerade hier lauert die Gefahr: Die ausgegebenen Inhalte wirken aktuell, obwohl sie in Wahrheit veraltet sind.
